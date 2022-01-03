تراند اليوم : باريس سان جيرمان مباشر .. بث مباشر باريس سان جيرمان وفان بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر HD

باريس سان جيرمان مباشر بث مباشر باريس سان جيرمان وفان بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه باريس ان جيرمان ضد فان vannes oc vs paris sg في كاس فرنسا اليوم الاثنين الموافق 3 يناير ، حيث من المقرر اليوم ان يلتقي فريق باريس سان جيرمان في مشوراه في كاس فرنسا بنظيره فريق فان الليله وذلك لحساب مباريات دور ال32 من منافسات كاس فرنسا لهذا الموسم ، وسوف تلعب الليله مباراه باريس سان جيرمان وفان علي ارضيه ملعب رابين وذلك في مواجهه سوف يسعي من خلاله كل فريق عن تحقيق الانتصار والوصول الي الدور ربع النهائي ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم في تمام الساعه العاشره وعشره مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة باريس سان جيرمان وفان

باريس سان جيرمان يدخل مواجهه اليوم علي خارج ارضه وذلك ضمن مواجهات دور ال16 من متافسات كاس فرنسا لهذا الموسم ، باريس سان جيرمان قادم من التعاد في مباراته الاخيره الذي لعبها قبل مواجهه اليوم وهذا التعادل كان مع فريق لوريان في الدوري الفرنسي وقد تعادل باريس سان جيرمان في هذه المباراه التي انتهت بهدف لكل فريق ، وكان باريس قد تمكن من بلوغ هذا الدور بعد ان اخرج فريق فينيي في دور ال64 وقد حقق الفريق الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بثلاث اهداف دون رد.

مباراة فان وباريس سان جيرمان يلا شوت

بينما علي الجانب الاخر فريق فان فهو صاحب الارض في مباراته الليله مع خصمه باريس سان جيرمان وذلك ضمن لقاءات دور ال32 من كاس فرنسا ، فريق فان هو الاخر كان قد صعد الي هذا الدور بعد ان نجح في تخطي فريق واسكال في دور ال64 وذلك بنتيجه اربع اهداف دون رد ، واليوم فريق فان سوف يستقبل علي ارضه الليله خصمه باريس سان جيرمان وهو يبحث عن تحقيق المفاجأة امام كبير الدوري الفرنسي وتاهل علي حسابه الي الدور ربع النهائي.