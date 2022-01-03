تراند اليوم : بث مباشر اليونايتد .. مباراة مانشستر يونايتد اليوم بث مباشر HD بث مباشر يونايتد ليستر سيتي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مانشستر سيتي ضد بيرنلي man city vs burnley اليوم السبت في الدوري الانجليزي الممتاز ، يستضيف فريق مانشستر سيتي مساء اليوم علي ارضيه ملعبه نظيره فريق بيرنلي وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه وايضا ضمن مباريات الدور الاول من الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي ، ومن المقرر اليوم ان تقام مباراه مانشستر سيتي و بيرنلي علي ارضيه ملعب الاتحاد ملعب فريق المان سيتي والذي سوف يستقبل عليه نظيره بيرنلي في مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 16 اكتوبر مواجهه مانشستر سيتي و بيرنلي في تمام الساعه الرابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الخامسه مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يبحث من خلال كل فريق تحقيق الانتصار من اجل تعزيز مركزه.

مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

فريق مانشستر سيتي هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع الثامن من عمر الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي ، فريق مانشستر سيتي في اخر مباراه لعبها في الدوري الانجليزي قبل التوقف الدولي كان قد تعادل في هذه المباراه وكان الفريق التقي في هذه المباراه مع فريق ليفربول وذلك ضمن مباريات الجوله السابعه من الدوري وقد تعادل المان سيتي في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدفين ، فريق مانشستر سيتي حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي للموسم الحالي وذلك برصيد 14 نقطه جمعهم فريق مانشستر سيتي بعد ان خاض الي الان 7 مباريات في مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلالهم تمكن مان سيتي من تحقيق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الفريق الانجليزي في مباراه واحده.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

بينما فريق بيرنلي فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات الدور الاول من الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الحالي ، فريق بيرنلي قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي للموسم الحالي وذلك برصيد ثلاث نقاط فقط جمعهم فريق بيرنلي بعد ان لعب هو الاخر 7 مباريات الي الان ضمن مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان فريق بيرنلي قد تعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق في اربع مباريات قبل مواجهه مانشستر سيتي اليوم ، واخر مباراه لعبها فريق بيرنلي في الدوري قبل التوقف الدولي كانت مع فريق نورويتش سيتي في الجوله السابعه من الدوري وتعادل فريق بيرنلي في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف.