تراند اليوم : اكشن مع وليد مباشر .. اكشن مع وليد مباشر مشاهدة اكشن مع وليد بث مباشر HD الدوري مع وليد مباشر

اكشن مع وليد مباشر اكشن مع وليد مباشر مشاهدة اكشن مع وليد بث مباشر HD الدوري مع وليد مباشر اكشن مع وليد مباشر وهو الدوري السعودي المهم للكثير من المهتمين بالرياضة على مستوي المملكة العربية السعودية ومستوي الخليج العربي، حيث اعتبر وليد الفراج من اهم الرياضيين الاعلاميين المنطلقين من الاحداث الرياضية، فاصبح الاهتمام بما يطرحه اهمية كبيرة، حتي اصبح هناك الاف المتابعين لبرنامج الدوري مع وليد، لانه يطرح عدد من الخفايا عن الدوري السعودي، وعن الاندية المشاركة بالدوري، والتعرف على الكثير من الانتقالات الصيفية والشتوية، فكان طرحة لاحداث الدوري غاية فى التشويق، فاصبح وليد الفراج من الاعلاميين المشهورين على الشاشة الصغيرة بالمجال الرياضي.موعد الدوري مع وليد فى رمضان

اصبح هناك تغييرات بمواعيد عرض البرامج، ومتن صمنها برنامج الدوري مع وليد، وهو اشهر برنامج رياضي على مستوي السعودية والخليج العربي، ومع وجود تغيرات على موعد عرض البرنامج تم الاعلان عن مواعيد العرض فى المواعيد التالية:

موعد الدوري مع وليد فى رمضان الساعة 11:00 مساءا.

يتم اعادة برنامج الدوري مع وليد فى تمام الساعة 2:00 صباحا.

يتم الاعادة ايضا فى تمام الساعة 2:00 مساءا.

ويتم عرض برنامج الدوري مع وليد على قناة سي بي سي “sbc ” على القمر العرب سات وهو على التردد التالي:

التردد: 12248.

معدل الاستقطاب :أفقي.

معدل الترميز:27500.

معدل تصحيح الخطأ :5/6.

الدوري مع وليد مباشر وليد الفراج اكشن مع وليد بث مباشر اكشن مع وليد تويتر الدوري مع وليد بث اكشن مع وليد اكشن مع وليد مباشر ،برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC يوميًا في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمتاز البرنامج باستضافة العديد من المشاهير والشخصيات الرياضية البارزة.

وانطلقت أولى حلقات البرنامج في الـ22 من شهر أغسطس الحالي، على أن تتم إعادة البرنامج يوميًا عند الساعة الـ2 فجرًا والساعة الـ3 عصرًا.

تردد قناة sbc على النايل سات والعرب سات.

ويذاع البرنامج عبر الترددات التالية على قمر النايل سات والعرب سات: