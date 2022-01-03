تراند اليوم : الانتر مباشر .. بث مباشر مباراة انتر ميلان ولاتسيو HD بث مباشر الانتر ميلان ضد لاتسيو مباشر مشاهدة مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشر يلا شوت

بث مباشر مباراة انتر ميلان ولاتسيو في الأسبوع الثامن من الدوري الغيطالي بث مباشر مباراة انتر ميلان ولاتسيو بث مباشرة مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه انتر ميلان ضد لاتسيو lazio vs inter في الدوري الايطالي السبت الموافق 16 اكتوبر ، في مباراه قويه سوف تقام الليله علي ارضيه ملعب الأولمبيكو في العاصمه الايطاليه روما من المقرر اليوم ان يستقبل فريق لاتسيو علي ارضيه ملعبه نظيره فريق انتر ميلان وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه ضمن منافسات الدور الاول من عمر الدوري الايطالي للموسم الحالي ، فريق انتر ميلان الليله يريد الاستمرار في حمله الدفاع عن لقبه وحصد الثلاث نقاط من اجل تعزيز مركزفي الدوري فيما فريق لاتسيو فهو علي ارضه اليوم سوف يبحث هو الاخر عن الخروج من المباراه بنتيجه جيده لتحسين مركزه في الدوري ، وسوف تبدا اليوم السبت مواجهه انتر ميلان و لاتسيو في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة انتر ميلان ولاتسيو

فريق انتر ميلان هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الدور الاول من الدوري الايطالي للموسم الحالي ، فريق انتر ميلان هو حامل لقب الدوري الموسم الماضي وفي الموسم الحاليا حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 17 نقطه وذلك بعد ان خاض 7 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري لهذا الموسم وتمكن انتر من خلال هذه المباريات ان يحقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان ، وكانت اخر مباراه لعبها فريق انتر ميلان في الدوري الايطالي قبل التوقف الدولي كانت مع فريق ساسولو وقد حقق فريق انتر ميلان الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة انتر ميلان ولاتسيو

وعلي الجانب الاخر فريق لاتسيو فهو صاحب الملعب في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الاول من عمر الدوري الايطالي للموسم الحالي ، فريق لاتسيو قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الايطالي للموسم الحالي وذلك برصيد 11 نقطه جمعهم فريق لاتسيو بعد ان خاض هو الاخر 7 مباريات في مشوراه في الدوري الايطالي لهذا الموسم ومن خلال هذه المباريات تمكن لاتسيو من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وقد خسر فريق لاتسيو ايضا في مبارتان قبل مواجهه انتر الليله ، فريق لاتسيو قبل مباراته مع انتر في الجوله الثامنه كان قد خسر مباراته في الجوله السابعه من الدوري الايطالي والتقي فريق لاتسيو في هذه المباراه مع فريق بولونيا وانتهت المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.