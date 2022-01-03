تراند اليوم : الباطن ضد الشباب بث مباشر .. مباراة الشباب والباطن بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والباطن يلا شوت

تبث قناة SSC SPORT 1HD بطاقة مباراة الشباب والباطن في الأسبوع الثامن من الدوري السعودي، يلا شوت مشاهدة مباراة الشباب والباطن بث مباشر بجودات عالية، مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الشباب ضد الباطن al baten vs al shabab اليوم السبت في الدوري السعودي للمحترفين ، من المقرر اليوم ان يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا علي فريق الباطن مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه ضمن منافسات النصف الاول من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي ، وسوف يستقبل ملعب فريق الباطن مواجهه اليوم وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري ، واليوم كل فريق سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده لتحسين مركزه في الدوري ، وسوف تبدا اليوم الموافق 16 اكتوبر مباراه الشباب و الباطن في تمام الساعه الخامسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الشباب والباطن

فريق الشباب هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، فريق الشباب قبل مواجهه اليوم فهو حاليا يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان خاض 7 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان فريق الشباب قد تمكن من تحقيق الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق في مبارتان قبل مواجهه اليوم ، فريق الشباب في مباراته الاخيره الذي لعبها في الدوري السعودي قبل التوقف الدولي كانت مع فريق الفيحاء وذلك في الجوله السابعه من الدوري السعودي وقد حقق فريق الشباب الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الشباب والباطن

بينما فريق الباطن فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات النصف الاول من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ن فريق الباطن قبل ان يلعب مباراه اليوم مع فريق الشباب كان قد تعادل في مباراته الاخيره الذي لعبها في دوري المحترفين قبل التوقف الدولي والتقي فريق الباطن في هذه المباراه مع فريق الفيصلي وقد تعادل فريق الباطن في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدفين ، وحاليا الفريق هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر 7 مباريات الي الان فيالدوري لهذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان فريق الباطن قد حقق الانتصار في مباراه واحده وتعادل وخسر ايضا في ثلاث مباريات.