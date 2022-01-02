تراند اليوم : ليفربول وتشيلسي مباشر .. البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر ( مباراة ليفربول مباشر )

نجح ليفربول بتسجيل هدفين مقابل صفر في مباراة تشيلسي والليفر في الدوري الإنجليزي, نواصل لكم نقل مباراة ليفربول ضد تشيلسي chelsea vs liverpool اليوم الاحد في منافسات الاياب من عمر الدوري الانجليزي ، من المقرر اليوم ان يحل فريق ليفربول بهدف فض الشاركه علي الوصيف في الدوري والعوده الي طريق الانتصارات ضيفا ثقيلا مساء اليوم علي ثاني الترتيب والذي فشل في الجوله الماضيه في الابتعاد بالمركز الثاني فريق تشيلسي وذلك لحساب مباريات الاسبوع الواحد وعشرين ضمن منافسات النصف الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب ستامفورد بريدج قمه هذا الاسبوع بين ليفربول وتشيلسي وذلك في مواجهه سوف يريد من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده وحصد نقاط المباراه كامله ، وسوف تنطلاق الليله المباراه في تمام الساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والسابعه والنصف بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة ليفربول وتشيلسي

ليفربول يدخل هذه المواجهه الليله وهو الضيف وذلك لحساب مواجهات النصف الثاني لهذا الموسم من الدوري الانجليزي الممتاز ، ليفربول قبل قمه تشيلسي كان قد فشل في نحقيق الانتصار في الجوله الماضيه والابتعاد بالمركز الثاني وذلك عندما تلقي الخساره علي يد فريق ليستر سيتي خارج ارضه يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراه بفوز ليستر بهدف وحيد مقابل لاشئ ، ويحتل ليفربول قبل مواجهه اليوم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 41 نقطه جمعهم ليفربول بعد ان خاض 19 مباراه الي الان في هذا الموسم ومن خلالهم حقق ليفربول الانتصار في 12 مباراه وتعادل في 6 مباريات وخسر ليفربول مبارتان قبل مواجهه تشيلسي.

وعلي الجانب الاخر تشيلسي فهو صاحب الارض في قمه هذا الاسبوع من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق تشيلسي حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب وذلك بعد ان لعب الفريق 20 مباراه الي الان ومن جمع من خلالهم الفريق 42 نقطه بفارف نقطه عن ليفربول قبل مواجهه اليوم وذلك بعد ان حقق الانتصار في 12 مباراه وتعادل في 6 مباريات وخسر تشيلسي هو الاخر مبارتان قبل ان يستقبل ليفربول علي ارضه ، فريق تشيلسي اخر مباراه لعبها في الدوري كانت علي ارضه في الجوله الماضيه مع فريق برايتون وقد تعادل تشيلسي في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل هدف.