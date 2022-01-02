تراند اليوم : بث مباشر مباراة ليفربول .. ماتش ليفربول مباشر بث مباشر ليفربول وتشيلسي ماتش ليفربول وتشيلسي بث مباشر ماتش ليفربول وتشيلسي مباشر HD

يحل نادي ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره تشيلسي في قمة مرتقبة تأتيكم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تحدث عن مواجهة تشيلسي وأنها مباراة صعبة لأن الفريق المنافس يسعى بقوة لحصد النقاط الثلاث، كما اشتكى المدرب من كثرة الإصابات ووجود 3 إصابات بفيروس كورونا لكنه لم يعلن عن الأسماء، وبالتالي نحن اليوم أمام مفاجأة في تشكيلة الريدز بكل تأكيد.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وليفربول

ويمكن لمتابعينا عبر موقع يلا شوت أرابيا مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر اليوم عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم بتعليق عصام الشوالي، وهذه المواجهة تأتي في البوكسينج داي بعد أيام من هزيمة الريدز أمام نظيره ليستر سيتي في لقاء مثير.

تشيلسي حقق فوزين فقط في آخر 5 لقاءات ببطولة الدوري الإنجليزي حيث بدأها بانتصار على ليدز يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدف، كما تعادل في 3 مواجهات أمام إيفرتون وبرايتون بهدف لكل منهما، وأمام وولفرهامبتون بدون أهداف، مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر اليوم.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول :

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع: أندريس كريستينسين – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر

في خط الوسط: رييس جيمس – نجولو كانتي – جورجينيو – ماركوس ألونسو

في خط الهجوم: حكيم زياش – كاي هافريتز – كالوم هودسون أودوي

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

ويخوض ليفربول بنظيره تشيلسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت جزر القمر، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت اليمن، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت فلسطين، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الدوحة، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت جرينتش، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت العراق، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت موسكو، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الصومال yalla shoot arabia.

أما ليفربول فقد تلقى خسارة مؤلمة في الجولة الماضية أمام نظيره ليستر سيتي وهي الهزيمة الثانية له في النسخة الحالية من البريمير ليج، بعد الخسارة من وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما تعثر بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام توتنهام هوتسبر في قمة كبيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الأسبوع قبل الماضي، بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي بدون تقطيع اليوم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.

تفاصيل مباراة تشيلسي وليفربول

⌚ ما هو موعد مباراة تشيلسي وليفربول؟ : 6:30 مساءاً بتوقيت مصر, 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية

???? القنوات الناقلة : beIN Sports Premium 1

???? معلق المباراة : عصام الشوالي

???? البطولة : الدوري الانجليزي

⏰ يوم المباراة : الاحد 02-01-2022

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة عقب انتهاء المباراة