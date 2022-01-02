تراند اليوم : بث مباشر ليفربول يلا شوت .. بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي مباشر مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر

سجل ليفربول وتشيلسي هدفين لكل منهما وسط مباراة نارية تجمع الملوك الحمر والتنين الأزرق، ونتابع واياكم مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر عبر قناة بي ان سبورت تعليق عصام الشوالي.

يلعب ليفربول اليوم قمة مباريات الجولة التاسعة عشر، ولا بديل عن الفوز في مباراة اليوم، من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، يمكنكم مشاهدة المباراة بث مباشر، يبدأ البث قبل بداية المباراة بدقائق، تبدأ المباراة بعد ساعة واحدة من الآن، يدخل محمد صلاح مباراة اليوم بهدف واحد وهو استعادة المستوي الجيد له وتسجيل الأهداف بعد الأداء المتوسط في المباراة الماضية أمام ليستر سيتي، من المتوقع أن يواجه صلاح اليوم صعوبة في تسجيل الأهداف عند اهتمام دفاع تشيلسي به وزيادة الرقابة الدفاعية عليه، أعلن المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب عن التشكيل الرسمي لفريقه بوجود محمد صلاح وماني في مقدمة الهجوم للفريق، تقدم ساديو ماني بالهدف الأول في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، عاد محمد صلاح وسجل الهدف الثاني في المباراة بالدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، يستمر التقدم حتي الآن الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول،تشهد المباراة حماس كبير بين الفريقين على نقاط المباراة.

بث مباشر ليفربول وتشيلسي اليوم يلاشوت

يدخل نادي ليفربول مباراة اليوم في المركز الثالث من ترتيب الجدول بعدد نقاط 41 جمعهم لاعبي ليفربول من خلال 19 مباراة، نجح نادي ليفربول في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة والتعادل في خمسة مباريات، نال نادي ليفربول من الهزائم مرتين آخرهم كان في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي، أعلن المدير الفني يورجن كلوب عن إصابة ثلاثة لاعبين وغيابهم عن مباراة اليوم ولاكن لم يعلن عن الأسماء، ليفربول يسعي في مباراة اليوم إلي الخروج من عنق الزجاجة والعودة إلى سكة الانتصارات، ليفربول وتشيلسي اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بث مباشر

على الجانب الآخر، يدخل نادي تشيلسي مباراة اليوم في المركز الثاني من ترتيب الجدول بعدد نقاط 42 وبفارق نقطة وحيدة عن خصم اليوم، خاض لاعبي تشيلسي 20 جولة من قبل، نجح تشيلسي أيضاً في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة والتعادل في 6 مباريات، نال لاعبي تشيلسي من الهزائم خلال 6 مباريات، يأمل لاعبي تشيلسي في استغلال أرضية الملعب والجمهور في تحقيق الفوز والابتعاد عن ليفربول في جدول الترتيب، مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلاشوت.

ليفربول وتشيلسي يلاشوت

قمة اليوم هي منتظرة من كل عشاق الكرة في الوطن العربي وفي مصر، الجميع ينتظرون رؤية صلاح في مباراة اليوم، أضاع محمد صلاح ضربة جزاء هامة في المباراة الماضية ويسعي اليوم إلي استعادة الثقة وتسجيل الأهداف، الجدير بالذكر أن صلاح سجل هدف عالمي في المباراة الأخيرة له على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، ليفربول بث مباشر يلاشوت.

ليفربول اليوم بث مباشر

تقام المباراة اليوم الأحد على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة.

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية

6:30 مساءاً بتوقيت مصر

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان

7:30 مساءاً بتوقيت العراق

6:30 مساءاً بتوقيت السودان

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا

5:30 مساءاً بتوقيت تونس

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر

4:30 مساءاً بتوقيت المغرب

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين