تراند اليوم : بث ليفربول .. بث مباشر ليفربول وتشيلسي ماتش ليفربول وتشيلسي بث مباشر البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر ليفربول وتشيلسي كورة ستار

بث مباشر ليفربول وتشيلسي كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يوتيوب يلا شوت البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر لمباراه ليفربول وتشيلسي ماتش ليفربول وتشيلسي مباشر ليفربول وتشيلسي مباشر ماتش ليفربول وتشيلسي بث مباشر بث مباشر ليفربول وتشيلسي مشاهده مباراه ليفربول وتشيلسي بث مباشر بث ليفربول ويفتتح ملعب “ستامفورد بريدج” أبوابه محتضنا لقمة البريميرليج. والتي سنشهدها يوم الأحد القادم والموافق 2 من شهر يناير لعام 2022.

وستنطلق صافرة بداية أحداث اللقاء مع صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية. لكن في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية. بينما في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيلة ليفربول وتشيلسي المتوقعة

وبنسبة كبيرة سيدخل المدرب “يورجن كلوب” مباراة القمة أمام البلوز معتمدا على التشكيل الآتي:

أليسون بيكير

ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – تيسيمكاس

جوردان هندرسون – فابينيو – نابي كيتا

محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني

بينما من المتوقع أن يدخل المدرب “توماس توخيل” المباراة أمام الريدز معتمدا على الأسماء الآتية:

إدواردو ميندي

سيزار أزبليكويتا – تريفوه شالوباه – أنطونيو روديجير

كالوم هودسون أودوي – جورجينيو – كوفاسيتش – ماركو ألونسو

ميسون ماونت – روميلو لوكاكو – حكيم زياش