تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر الريال مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بث مباشر ريال مدريد وخيتافي

بث مباشر الريال مباراة ريال مدريد اليوم مباشر مباراة ريال مدريد مباشر بث مباشر ريال مدريد مشاهدة مباراة خيتافي وريال مدريد بث مباشر getafe vs real madrid في الدوري الاسباني ، يحل ريال مدريد مساء اليوم الاحد ضيفا من امام خصمه فريق خيتافي ضمن منافسات الجولة التاسعه عشر لمنافسات الموسم الحالي في الدور الاول من الذهاب من الدوري الاسباني في المواجهة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب كولسيوم الفونسو بيريز مستقبل عليه فريق خيتافي المباراة في الثالثه مساءا بتوقيت مصرا ليوم.

ريال مدريد هو صاحب المركز الاول في صدارة الدوري الاسباني للموسم الحالي برصيد 46 نقطة بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني حاليا ، وقد خاض ريال مدريد 19 مباراة وحقق الانتصار في 14 مباراة وتعادل في اربع مباريات وقد خسر في مواجهة ، واخر مباراة لعبها نادي ريال مدريد قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق اتلتيك بلباو والتي حقق الانتصار فيها خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف.

بينما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق خيتافي مستقبل المباراة على ارضية ملعبه وهو صاحب المركز السادس عشر في جدول الترتيب من الدوري الاسباني برصيد 15 نقطة ، واخر مباراة لعبها نادي خيتافي قبل اليوم كانت من امام خصمه فريق اوساسونا والتي حقق الانتصار فيها على ملعبه الاسبوع الماضي والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد بدون رد واليوم يلعب مباراة صعبه يامل ان يحقق فيها الانتصار.