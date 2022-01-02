تراند اليوم : بث مباشر ريال مديد .. مباراة ريال مدريد مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بث مباشر ريال مدريد وخيتافي

بث مباشر ريال مديد .. مباراة ريال مدريد مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بث مباشر ريال مدريد وخيتافي واعتمد كارلو أنشيلوتي تشكيلة ريال مدريد ضد خيتافي اليوم الأحد الموافق 2 يناير 2022، في سياق مباريات الجولة العشرون من الدوري الإسباني، فيسعى النادي الملكي لمواصلة انتصاراته في بداية العام الجديد فينفرد ريال مدريد بمركز صدارة ترتيب الدوري المحلي، ومن المقرر أن يقود كريم بن زيما قلب هجوم النادي الملكي الذي أيضاً سيفقد خدمات اللاعب فينيسيوس جونيور الذي سيغيب عن الملاعب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتنعقد مباراة ريال مدريد وخيتافي على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، وسيبذل اللاعبين كل جهدهم من أجل حصد اللقب والمنافسة على النقاط الثلاثة، حيث سيعتمد كارلو أنشيلوتي على أفضل اللاعبين الذين يستغلون حالة الانتعاش التي يمر بها الفريق بعد أن حقق سلسلة من الانتصارات المتتالية، وسيشارك اللاعب لوكا مورديتيش في تشكيلة الفريق كلاعب أساسي.

ويدخل ريال مدريد مواجهته أمام خيتافي بعد أن حقق النصر على أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف واحد، واستمرالنادي الملكي في احتلال مركز صدارة ترتيب الدوري المحلي برصيد 46 نقطة

وستعرض مباراة ريال مدريد وخيتافي على قناة بي إن سبورت، وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهراً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيلة ريال مدريد ضد خيتافي

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ديفيد ألابا، إدير ميليتاو، فيرلان ميندي.

في خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس.

في خط الهجوم: كريم بن زيما، إدين هازارد، ماركو أسينسيو أو رودريجو جويس.