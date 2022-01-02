تراند اليوم : ريال مدريد وخيتافي مباشر .. مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر ريال مدريد وخيتافي مباشر يلا شوت ريال مدريد وخيتافي بث مباشر

ريال مدريد وخيتافي مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر ريال مدريد وخيتافي مباشر يلا شوت ريال مدريد وخيتافي بث مباشر وتنطلق مواجهة فريق ريال مدريد ونظيره فريق خيتافي اليوم في لقاء قوي، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولي 2021-2022، لأن الملكي يطمح بإضافة ثلاث نقاط جديدة إلي رصيده من أجل توسيع فارق النقاط مع الخصوم، بينما يأمل خيتافي تحقيق نتيجة إيجابية هامة.

يطمح الملكي ريال مدريد إلي المضي قدماً نحو تحقيق الإنتصارات بعد فترة من الراحة، وذلك عندما يتقابل مع نظيره نادي خيتافي في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق، فهل ينجح الفريق الأبيض في التفوق علي حساب الخصم من أجل تعميق فارق النقاط مع أقرب منافسيه، خاصة أن الفريق قد تعادل مرة من قبل في السلسة المتواصلة من الإنتصارات، ولكن عاد بإنتصار في الجولة الماضية، ويأمل في تكرار تحقيق الإنتصارات من جديد.

الملكي في مواجهة كانت قوية للغاية في اللقاء الماضي نجح بالفوز علي حساب نادي أتلتيك بلباو، وذلك بهدفين مقابل هدف، وذلك في مواجهة لم تكن سهلة علي الفريق، وسجل الأهداف كلا من كريم بنزيما في أول عشر دقائق فقط من عمر اللقاء.

خيتافي الذي تعرض للخسارة في معظم اللقاءات التاريخية بينه وبين ريال مدريد يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة من أجل الإبتعاد عن مراكز الخطر المتواجد بها الفريق بالوقت الحالي، وتعرض خيتافي للخسارة في 23 لقاء من 32 لعبهم ضد الريال.