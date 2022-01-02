تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر الريال بث مباشر ريال مدريد وخيتافي مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر HD

مباراة الريال مباشر بث مباشر ريال مدريد وخيتافي مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر HD بث مباشر ريال مدريد وخيتافي مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد كولسيوم الفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الإسباني، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ويمر ريال مدريد بمرحلة فنية وبدنية ممتازة في الفترة الماضية واستطاع النادي الملكي أن ينهي عام 2021 بالانتصار على أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف في لقاء كان قويا بين الفريقين، وسيبحث النادي الملكي في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد العلامة الكاملة من المواجهة من أجل الابتعاد أكثر وأكثر بالقمة والاقتراب من استعادة اللقب الذي خسره في الموسم الماضي بالولة الأخيرة.

ريال مدريد تلقى خبرا سارا خلال الساعات القليلة الماضية بعدما سمحت رابطة الليجا بمشاركة الثنائي لتيبو كورتوا وفيدي فالفيردي في مواجهة اليوم حيث أن نتيجة اختبار كورونا الخاصة بكورتوا يوم 28 ديسمبر كانت خاطئة، حيث إن الحارس البلجيكي حصل بعد ذلك على نتيجة سلبية في اختبارين متتاليين ولم تظهر عليه أي أعراض كما أن إدواردو كامافينجا حصل أيضًا على تصريح للمشاركة أمام خيتافي عقب تعافيه من كورونا، لكنه سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة متفوقًا على إشبيلية صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط، ريال مدريد حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر في لقاء واحد وأحرز 41 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة لها

موعدنا مع مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم أمام خيتافي في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 4:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 2:00بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي المقابل يخوض خيتافي لقاء اليوم بمعنويات عالية بعدما انتصر على أوساسونا بهدف دون رد في الجولة الماضية من الليجا، فريق خيتافي سيبحث في مواجهة اليوم عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر البطولة من أجل التقدم أكثر في جدول البطولة والابتعاد عن صراع القاع، خيتافي يدرك أن مواجهة اليوم لن تكون سهلة وأن كل الترشيحات في صالح ريال مدريد ألا أنه سيخوض اللقاء على قدر امكانيات لاعبيه وسيعتمد على المرتدات مع التأمين الدفاعي حتى لا يفقد النقاط الثلاثة.

يحتل خيتافي المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر في 9 مباريات وأحرز 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.

تشكيل خيتافي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس

خط الدفاع: داميان سواريز- دجيني داكونام - ماتياس اوليفيرا ميرامونتيس - إيريك كاباكو

خط الوسط: الان نيوم - نيمانيا ماكسيموفيتش - ماورو أرامباري - مارك كوكورييا

خط الهجوم: خوان هيرنانديز - خايمي ماتا