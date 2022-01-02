تراند اليوم : مدريد مباشر .. ماتش ريال مدريد مباشر HD ريال مدريد مباشر ريال مدريد خيتافي مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر خيتافي وريال مدريد

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تشكيلة ريال مدريد ضد خيتافي

يعاني ريال مدريد مثله مثل باقي أندية العالم، من الإصابات التي ضربت صفوفه في الوقت الأخير، بسبب فيروس كورونا المستجد، لذلك من المتوقع أن تكون اختيارات أنشيلوتي لمباراة خيتافي كالتالي.

في حراسة المرمى: أندريه لينون

في خط الدفاع: ميندي، ألابا، ميليتاو، فاسكيز

في خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس

في خط الهجوم: أسينسيو، كريم بنزيمه، هازارد

موقف الفريقين

يتواجد ريال مدريد قبل هذه المباراة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة، وذلك بعدما حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وتلقى هزيمة واحدة خلال 19 مواجهة خاضها حتى الآن.

فيما يتواجد فريق خيتافي في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حتى الأن فاز خلالهم في 3 مباريات، وتعادل في 6، فيما تلقى الهزيمة في 9 لقاءات.

تفوق تاريخي للملكي

تقابل الفريقين من قبل في 17 مباراة بالدوري الاسباني، كان التفوق لصالح ريال مدريد في 15 لقاء، فيما فاز خيتافي في مباراة واحدة، وحسم التعادل نتيجة لقاء واحد أيضاً.