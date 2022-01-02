تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة ٩ HD الهيبة الجزء 5 الحلقة 9 HD الهيبة الجزء الخامس الحلقة 9 كاملة

نقدم لكم في لفتة درامية مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة ٩ التاسعة والتي يواصل فيها جبل شيخ الجبل جهوده لمعرفة حقيقة وجود عمليات تهريب تجري عبر الشاحنات الناقلة للمياه من سد الهيبة.

وفي الهيبة الجزء الخامس الحلقة ٩ يعجب جبل بمسئولية un التي أنقذها بعدما تعرض لها قطاع الطرق من مدينة تل أصفر وقاموا بسرقتها.

وعرض مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقه 9 بشكل حصري على منصة شاهد في أي بي كما نقلته قنوات ام بي سي وام تي في اللبنانية.

وحقق مسلسل الهيبة جبل الموسم الخامس أعلى نسب مشاهدات في سوريا ولبنان، حيث يجمع الهيبة ما بين الاثارة والأكشن والممزوجة بالرومنسية.

ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

نجوم مسلسل الهيبة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى