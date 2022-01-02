تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. برشلونة ورايو فاليكانو مباشر HD بث مباشر مباراة برشلونة اليوم HD مشاهدة مباراة برشلونة اليوم ضد رايو فاليكانو بث مباشر HD بث مباشر برشلونه ورايو فاليكانو

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه برشلونه ضد رايو فاليكانو rayo vallecano vs barcelona اليوم الاربعاء في الدوري الاسباني ، من المقرر اليوم ان يخرج فريق برشلونه ضيفا ثقيلا لتحسين مركزه في الدوري والتعافي من الخساره في الكلاسيكو علي الصاعد هذا الموسم فريق رايو فاليكانو وذلك ضمن مباريات الجوله الحاديه عشر من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه برشلونه و رايو فاليكانو الليله علي ارضيه ملعب تيريزا ريفيرو معقل فاليكانو والذي سوف يستقبل عليه برشلونه في مباراه سوف يريد من خلاله الفريقين تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 27 اكتوبر مباراه برشلونه و رايو فاليكانو في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه بتوقيت السعوديه.

مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

فريق برشلونه هو الضيف في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الاسبوع الحادي عشر من منافسات الذهاب للدوري الاسباني للموسم الحالي ، فريق برشلونه مثل كل المباريات الكبيره الذي يلعبها مع مدربه كومان كان قد خسر الكلاسيكو الاخير مع ريال مدريد يوم الاحد الماضي في الجوله العاشره من الدوري الاسباني وكانت المباراه قد انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد لفريق برشلونه ن برشلونه يحتل حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد 15 نقطه جمعهم برشلونه بعد ان خاض 9 مباريات الي الان في الدوري ومن خلالهم كان برشلونه قد حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق الاسباني في مبارتان.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

علي الجانب الاخر فريق رايو فاليكانو فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري الاسباني ، فريق رايو فاليكانو قبل مباراته مع برشلونه حاليا هو في جدول الترتيب صاحب المركز السابع وذلك برصيد 16 نقطه جمعهم رايو فاليكانو بعد ان خاض 10 مباريات الي الان هو الاخر في مشوراه في الدوري الاسباني وتمكن رايو فاليكانو من خلال هذه المباريات تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراه وخسر الفريق الصاعد هذا الموسم اربع مباريات قبل مواجهه برشلونه الليله ، وكانت اخر مباراه لعبها برشلونه قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق ريال بتيس الاحد الماضي في الاسبوع العاشر من الدوري وخسر الفريق هذه المباراه بثلاث اهداف لهدفين.