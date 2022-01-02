تراند اليوم : مسلسل الا انا علي الهامش الحلقه 9 .. مسلسل الا انا علي الهامش الحلقه 9 كاملة HD

مسلسل الا انا علي الهامش الحلقه 9 وتيرة الأحداث في مسلسل الا انا علي الهامش الحلقه 9 تتصاعد بعدما اكتشفت الخيانة التي كانت بداخلها على مدار سنوات دون علمها، من قبل زوجها وصديقتها الوحيدة. وتتمحور قصة مسلسل إلا أنا حكاية على الهامش حول نرمين الفقي التي اكتشفت خيانة زوجها لها مع صديقتها الوحيدة لتقرر الانفصال عنه على الرغم من الصعوبات التي تدرك جيدًا أنها ستواجهها بمفردها لعدم وجود أهل أو أصدقاء لها.

يرفض الزوج الذي يجسد شخصيته الفنان صبري فواز اعطاء طليقته سوى المؤخر فقط ل غير، لتخرج من منزله وتبدأ معانتها في البحث عن أحد أقاربها ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل حينما تعلم أنها أصبحت وحيدة.

إلا أنا نرمين الفقي حكاية على الهامش يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً على قناة dmc وتعاد في تمام الساعة 1 صباحًا على القناة ذاتها، و12 ظهرًا من اليوم التالي من العرض.

وكذلك يمكنك متابعة أحداث الحلقات الجديدة بعد عرضها على القناة الحصرية بساعتين، حيث تعاد على قناة dmc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويعاد عرضها في تمام الساعة 5 صباحًا، وكذلك 4 عصرًا من اليوم التالي.

أبطال مسلسل إلا أنا حكاية على الهامش نرمين الفقي

يشارك في بطولة مسلسل إلا أنا حكاية على الهامش نرمين الفقي، والفنان صبري فواز، والفنانة جيهان خليل، محمود عمرو ياسين، تسنيم مطر، هايدي خالد، هايدي رفعت، وباقة لامعة من نجوم الفن.