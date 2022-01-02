تراند اليوم : قيامة عثمان الحلقة 68 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook .. المؤسس عثمان الجزء الثالث الحلقة 68 facebook مترجمة HD

عرضت قناة ATV التركية وتطبيق النور بلاي مسلسل قيامة عثمان الحلقة 68 الموسم الثالث والتي شهدت أحداثاً مثيرة عقب مهاجمة الكتالونيين لنساء قبيلة الكاي وضرب قائدهم لزوجة عثمان بالاه ببطنها مما عرض حياة طفلها الحامل به للخطر.

وفي الأحداث يقول الحاكم ريغاتوس لعثمان " أنت تلقي بنفسك وقبيلتك في بحر من نار". على إثر معرفته بأن البابا غريغور عاد لقبضته.

حكام الصليب ريغاتوس ونيكولا وكوسيس يجتمعون ويتفقون بأنه حان الوقت ليدرك عثمان بأنه قد مضى وأصبح من الماضي.

عثمان يجتمع بالقبائل ويبلغهم بضرورة الاتحاد لكي يتفرقوا مثل صغار الحجل.

ويعمل عثمان على جعل التركمان خلف رايته ومحاولة ترأسهم لكن العناد ونار الانتقام لا تزال تسيطر على السيد تورغوت ألب.

كوسيس يأمر بهادير قائد قبيلة أبناء أومور بقتل البابا غريغور لكنه يفشل بذلك ويتم الامساك به.

ويبدأ عثمان حرباً مع الصليبين ويقول إنها حرب بين الكفار والمسلمين.