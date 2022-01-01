تراند اليوم : توقعات ماغي فرح 2022 .. توقعات الابراج ٢٠٢٢ ماغي فرح

توقعات ماغي فرح للابراج 2022 عبر الخليج 365 توقعات ماغي فرح لسنة 2022 توقعات ماغي فرح توقعات الابراج ٢٠٢٢ توقعات الابراج ٢٠٢٢ ماغي فرح توقعات ماغي فرح 2022 توقعات 2022 ماغي فرح من أبرز الشخصيات اللبنانية التي ميزت نفسها في علم الفلك واهتمت بالدراسات الفلكية العديدة التي قدمتها في فرنسا، وأصبحت محترفة في هذا العلم وتحليل العديد من المؤثرات العلمية وتحليل حركة الكواكب. بشكل عام. هذا العلم حتى أصبحت الأول في التنبؤات والتنبؤات التي يقدمها، وأحيانًا لا أكون مخطئًا حتى أصبحت عالماً في هذا المجال واستطعت تحقيق الشهرة واكتساب ثقة الجمهور من خلال تقديم بعض التنبؤات قبل نهاية كل عام، وفي المقال التالي سنناقش معكم أبرز توقعات الأبراج لعام 2022 Magi Joy.

برج الحمل ماغي فرح 2022

يعتبر برج الحمل واحد من الأبراج النارية، مثله مثل برج الأسد وبرج القوس، حيث يسيطر عليهم عنصر النار أو الشمس، كما أن الشمس تمر في مدار الحمل في الفترة 21 مارس – 19 أبريل، يسبقه برج الحوت المائي، ويليه برج الثور التاربي، ويقابله برج الميزان وهو الشريك المثالي له، وفي التالي نبدأ توقعات العام الجديد من ماغي فرح لبرج الحمل على المستوى الشخصي، والمادي، والعاطفي.

توقعات برج الحمل في العام الجديد

نبدأ مع توقعات فرح على مستوى الصحة لمولود الحمل، فإن كنت تعاني من أي مشكلة تخص الصحة في الفترة الأخير، فسوف تمر بفترة نقاهة، ثم تستعيد العافية والصحة تدريجيًا مع دخول عام 2022.

كما تخبرنا فرح أن عام 2022 لمولود الحمل هو عام التجديد، والحرية، والانطلاق، والنجاح.

فتخبرك فرح أنك ستطل على عام جديد ملئ بالسخاء الذي لم تشهده من قبل.

والحظ يعود مرة أخرى يا مولود الحمل كما تحمل لك فرص وأحداث وتطورات هامة.

وتشر يا مولود الحمل أنك متفاءل وإيجابي ولكن كن حذر من شهر شباط- فبراير.

كما أن عليك ان تحافظ على صحتك في شهر أيلول- سبتمبر.

برج الحمل والمال في 2022

وبخصوص المال والعمل في 2022، فتزدهر الأعمال، وتسير في سكة جيدة.

بل وستتقدم بمشاريع خاصة، وتحقق الربح الوفير.

ولكن تؤكد فرح على العمل بجدية، ووعي، وحكمة.

فعام 2022 سيشهد العديد من الأسفار، بل والاتصالات الخارجية.

وقد يحثث بعض مواليد الحمل نجاح على مستوى رياضي أو سياسي.

ومع بداية شهر سبتمبر- أيلول يشهد عملك بعض التغييرات فقد تنتقل إلى عمل آخر.

كما قد تشهد أمر يخث ميراث أو تعديل يخص مؤسسة ما.

برج الحمل في الحب 2022

وعلى مستوى العاطفة فتخبر فرح مواليد الحمل أن عام 2022ملئ بالأوقات السعيدة.

كما أنا معظم مواليد الحمل سوف يشهدون حب جديد أو علاقة تغير حالهم إلى الأفضل.

وقد يميل مولود الحمل إلى العلاقات الحاسمة ويكره العلاقات الباهتة والمشاعر الباردة.

أما تشيرين الأول فقد يقع مولود الحمل في الحب.

وبداية من شهر آب- أغسطس وحتى تشرين الأول تشهد حياتك العاطفية حالة من الانتعاش.

برج الثور 2022 ماغي فرح

ننتقل إلى برج الثور الترابي، فهو أحد الأبراج الترابية التي يسيطر عليه عنصر الأرض أو التراب، مثله مثل: برج الجدي، وبرج العذراء، وتمر الشمسفي مداره في الفترة 20 أبريل – 20 مايو كما أن يسبقه برج الحمل الناري، ويليه الجوزاء الهوائي، ويقابله العقرب المائي، والآن: نتعرف مع توقعات برج العقرب 2022 من ماغي فرح على الصعيد المهني، والمادي، والعاطفي.

توقعات برج الثور في العام الجديد

تخبرنا فرح أن عام 2022 سيكون هو عام الحسم، والانطلاق نحو كل جديد لدى مولود الثور.

حيث تتوقع فرح أن الأمل سيحيا هذا العام لدى مولود الثور.

وتبدأ الأمور في الانطلاق نحو الأفضل بداية من شهر أغسطس.

فيشهد مولود الثور فرص استثنائية، وحظوظ كبيرة.

وتحذر فرح مولود الثور من الاستهتار بصحته وخاصة في النصف الأول من العام.

وعلى مولود الثور أن ينتبه إلى ما يأكل وما يشرب.

برج الثور والمال في 2022

أما على المستوى المالي فتخبرنا فرح أن الحظوظ المالية ستتفاوت خلاص النصف الأول من العام.

ولكن مع بداية النصف الثاني من السنة فسوف يشهد تحسن مالي، وأرباح، وإمضاء عقود.

كما أن مولود الثور على موعد مع خوض مجالات حديدة.

وتشهد بعض مشاريعه الجديدة بعض التقدم، فتتوسع دوائر معارفه.

أما على مستوى البيع والشراء فقد يحرز أرباح مالية ويكون حدسه في أعلى مستوياته.

ويشهد العام الجديد استقرار على المستوى المهني بشكل عام.

التوقعات العاطفية لبرج الثور 2022

أما على المستوى العاطفة والحب فسيعيد مولود الثور النظر إلى علاقاته بشكل عام.

ويبدأ في الميل إلى كل ما هو مستقر ومريح.

كما أن الثلاثة أشهر الأخيرة من العام قد يشهدوا حب جديد أو غير متوقع او حتى زواج.

التوقعات السنوية لبرج الجوزاء ماغي فرح

ننتقل إلى برج الجوزاء الهوائي، باعتباهر أحد الأبراج الهوائية الذي يسيطر عليه عنصر الهواء، مثله مثل: برج الميزان، وبرج الدلو، كما أن برج الجوزاء تمر الشمس في مداره في الفترة 21 مايو – 20 يونيو، يسبقه برج الثور الترابي، ويليه السرطان المائي، ويقابله برج القوس الناري، وهو الشريك المثالي له، وفي التالي نتعرف إلى أهم توقعات العام الجديد لمولود الجوزاء من ماغي فرح.

برج الجوزاء توقعات السنة الجديدة

تتوقع ماغي فرح أن السنة الجديدة ستشهد انقلابات وخيارات مفاجئة لمولود الجوزاء.

كما تشهد تغيرات جذرية وخاصة في النصف الأول من العام.

فهى سنة مصيرية على كافة الأصعدة والمستويات.

كما ان التغييرات الجذرية تحدث نتاج ظروف طارئة.

وعلى مستوى الصحة فنبهت فرح أن يستمع الجوزاء إلى صوت جسمه.

وأن يستشير الطبيب المعالج عند ظهور أي عرض.

فبداية من شهر أغسطس عليه أن ينتبه إلى نظامه الغذائي وصحة عظامه وجهازه التنفسي.

برج الجوزاء في العمل 2022

أما على مستوى المال والعمل فالنصف الأول من العام هو أفضل وقت لتصحيح وضع مالي أو عملي.

فتنصح ماغي بعد إهدار الوقت حتى شهر أغسطس.

كما أن العام الجديد يشهد مفاوضات واستثمارات وعمليات مالية ناجحة.

فقد يتعاون مع اطراف بعيدة عن محيطه المألوف أو تختار السفر إلى الخارج.

ومن منتصف شهر أغسطس وحتى شهر سبتمبر على مولود الجوزاء أن يوظف أفكاره.

وسلاحه في عام 2022 هو حدسه القوي، وقدرته على بلورة الأفكار.

التوقعات العاطفية في 2022 لبرج الجوزاء

أما على مستوى العاطفة فيتمسك مواليد الجوزاء بالعلاقات المستقرة.

ويشطبون من حياتهم العلاقات العابرة والسطحية.

فعام 2022 هو عام الحب الحقيقي لمواليد الجوزاء.

فقد يقرر مواليد الجوزاء الزواج أو الإنجاب.

أما البعض الآخر من مواليد الجوزاء فقد يتخذوا قرار حاسم بالانفصال.

وحذرت فرح من عودة جراح الماضي، فقد يأتي كوكب ساتور ببعض المشكلات والخيبات.

برج السرطان ماغي فرح 2022

وننطلق نحو مواليد برج السرطان المائي، باعتباره أحد الأبراج الذي يسيطر عليه عنصر الماء مثله مثل: العقرب، والحوت، حيث تمر الشمس في مداره في الفترة ( 21 يونيو – 22 يوليو )، فيسبقه برج الجوزاء الهوائي، ويليه برج الأسد الناري، ويقابله برج الجدي الترابي، وهو الشريك المثالي له، وفي التالي نتعرف إلى توقعات 2022 من ماغي فرح لمولود السرطان.

توقعات برج السرطان للعام الجديد

تخبرنا فرح أن عام 202 هو عام التغييرات المصيرية والانتفاضات لمواليد السرطان.

فتتوقع أن تكون السنة الجديدة أفضل من السنين السابقة.

بل وقد تشكل منعطف في حياة مواليد السرطان.

كما أنها ستحمل لمعظم مواليد السرطان أحداث كبيرة وعديدة.

ولكن تحذر فرح من فقدان عزيز لمولود السرطام.

أو الخوف على صحة أحد المقربين.

وتنصح فرح مواليد السرطان بالحرص على صحتهم وخاصة في فصل الصيف والخريف.

برج السرطان المال والعمل 2022

وعلى مستوى العمل والمال فتنقسم هذه السنة إلى نصفين الأوى تشهد مستجدات.

بل وتشهد أيضًا انتقالات لمواقع ومناصب أفضل.

ولكن قد تظهر بعض المعوقات والصعوبات مع بداية النصف الثاني من العام.

وتسود الأجواء حالة من التمرد والعدائية.

ولكن مع هذا يشهد النصف الثاني من العام تبدل للأحوال تدريجيًا.

بل وتفتح أبوابًا جديدة، وتأتي الحظوظ إلى مولود السرطان.

وتنصح فرح باستغلال فترة الصيف لأنها الأفضل لمولود السرطان، وتشهد نجاحات كبيرة.

برج السرطان والحب 2022

أما عن التوقعات العاطفية لبرج السرطان في 2022 فستكون السنة الجديدة مرضية.

فتشعر مع بداية العام بالاحتياج إلى الحبيب وتحاول أن تتقرب إلى من تحب.

كما تخبرنا فرح أن مولود السرطان سيبذل مجهود كبير ليثبت حبه للشريك.

ويجد مولود برج السرطان الأعزب فرص عديدة للوقوع في الحب.

فيعوض مولود السرطان ما فاته في السنين الماضية في 2022.

برج الأسد توقعات عام 2022

نصل إلى برج الأسد الناري، باعتباره أحد الأبراج الذي يسيطر عليه عنصر النار أو الشمس، مثله مثل: برج القوس، وبرج الحمل، فتمر الشمس في مداره في الفترة ( 23 يوليو – 22 أغسطس) في حين يسبقه برج السرطان المائي، ويليه برج العذراء الترابي، ويقابله برج الدلو الهوائي، وهو شريكه المثالي، وفيما يلي نبدأ مع أهم ما جاء في توقعات ماغي فرح 2022 لمولود الأسد.

أبراج ماغي فرح برج الاسد على المستوى الشخصي

تخبرنا فرح أن عام 2022 سيكون عام الفرص السعيدة والحظوظ الكبيرة لمولود الأسد.

فهى سنة استثنائية لن تنساها لفترة طويلة.

وتناغم حركة الكواكب سيسهل الأمور ويفتح الأبواب.

بل وسيبتسم الحظ لمولود الأسد على كافة المجالات.

ولكن تحذر فرح مولود الأسد من الحوادث والخداع والتهور وخاصة في الصيف.

وتؤكد أن مولود الأسد عليه أن يحرص على سلامته وسلامة من حوله.

ابراج السنة الجديدة برج الأسد العمل والمال

يشهد العام الجديد إنجاز عملية مهمة أو مباشرة مشروع استثنائي.

فالسنة الجديدة بشكل عام، وشهر اغسطس بشكل خاص، يشهدان تبديل جذري.

وتنصح فرح مولود الأسد بأن أي توجه غير تقليدي سيزيد من ازدهاره.

فيمتلئ مولود الأسد بالطموح، ويصب إلى ترقيات، ويتقلد مركز مهم.

وعلى الرغم من تحذيرها من شهر يوليو إلا أنه تؤكد أن الأسد سيخرج منه منتصرًا.

ويشهد العام الجديد 2022 نجاحات على مستوى العقارات، والفن، والسياسة، والإعلام.

التوقعات العاطفية لبرج الأسد والحب

وعاطفيا يبتسم كوكب الحب فينوس إلى مولود الأسد بصورة استثنائية.

وقد يغير مصير معظم مواليد الأسد حيث يحمل لهم مفاجآت.

فيتلقى مولود الأسد أخبار رائعة أو يعيش قصة حب خيالية.

وأفضل الأوقات هى ما بين فصل الربيع والصيف.

فالوضع العاطفي بشكل عام رائع فيفرح الأسد بجو من الغرام والحب والأسفار.

برج العذراء ماغي فرح السنة الجديدة

أما عن مولود برج العذراء الترابي، فهو أحد الأبراج الذي يسيطر عليه عنصر الأرض أو التراب، مثله مثل برج الجدي، وبرج الثور، كما ان الشمس تمر فيمداره في الفترة ، فيسبقه برج الأسد الناري، ويليه الميزان الهوائي ويقابله برج الحوت المائي، وهو شريكه المثالي، وفيما يلي نتعرف إلى أهم توقعات الفلك لمولود العذراء 2022 على كافة الأصعدة.

توقعات برج العذراء 2022

تخبرنا فرح أن السنة الجديدة هى سنة الجهود الكبيرة واستقبال الحظ.

فتتميز السنة الجديدة بالتجار العديدة خاصة في النصف الأول من العام.

كما أن مولود العذراء يعيد النظر في الكثير من الأمور ويشغله العديد من التساؤولات.

وعلى مولود العذراء أن يتجنب المجازفات وبنهاية شهر أغسطس سيهبك القدر مفاجآة حلوة.

أما على المستوى الصحي فعلى العذراء أن يهتم إلى صحته وسلامته.

وعليه ألا يضخم الأمور وفقد يواجه أزمات النفسية أو إرهاق شديد.

أو قد ينشغل فكره على صحة أحد المقربين.

برج العذراء المال والعمل 2022

ومن الناحية المالية والعملية فتتحسن أوضاع العذراء بداية من شهر أغسطس.

ويستطيع العذراء أن يتعامل مع الظروف الطارئة.

أما في الشهور الولى من العام فيشهد العذراء بعض الإرباكات وعليه التروي.

وتنصح فرح مولود العذراء بأن يكون واقعي، وألا يغامر في استثمار غير مضمون.

فقد تتحول الأمور إلى مصلحته مع حلول فصل الصيف.

وبشكل عام فسنة 2022 مليئة بالصراعات فاحذر من عمليات نصب أو احتيال.

برج العذراء والحب 2022

وعاطفيا فمولود العذراء سيقوم بإعادة فرز علاقاته.

محاولاً إلغاء بعض العلاقات وإقصاء الكثير من الأشخاص.

وبحلول شهر سبتمبر قد يبدأ بداية جديدة فيحمل الفلك له الغرام والشوق.

كما أن بعض مواليد العذراء قد يمروا بأزمات عاطفية أو انفصال.

والبعض الآخر قد يرتبط بعلاقة سرية صعب الإعلان عنها.

وبشكل عام ينتصر مولود العذراء على كافة المعوقات في النصف الثاني من العام.

ماغي فرح برج الميزان 2022

نأتي إلى برج الميزان الهوائي، باعتباره أحد الأبراج الذي يسيطر عليه عنصر الهواء، مثله مثل: برج الجوزاء، وبرج الدلو، فتمر الشمس في مداره في الفترة 23 سبتمبر- 23 أكتوبر، فيسبقه برج العذراء الترابي، ويليه برج العقرب المائي، ويقابله برج الحمل الناري، وهو الشريك المثالي له، وفيما يلي نتعرف إلى توقعات ماغي فرح 2022 لمواليد الميزان على كافة الأصعدة.

توقعات برج الميزان للعام الجديد

تبدأ فرح توقعاتها بأن عام 2022 سيكون مرحلة الانتقال من الظلام إلى النور.

فيطمح مولود الميزان في العام الجديد إلى آفاق جديدة بعد عام ملئ بالتقلبات.

فينجح الميزان في مجالات متنوعة مهنية وشخصية وفنية.

كما أن العام الجديد عام مصيري حاسم ملئ بالتحفيز.

ويدعم الفلك مولود الميزان حتى منتصف أغسطس 2022.

وعلى مستوى الصحة فيشهد تحسن على مستوى الصحة بعد فترة من التراجع.

برج الميزان المال والعمل 2022

أما على مستوى المال والأعمال فالأشهر الأولى الخمسة تتطلب الهدوء.

كما تتطلب الحذر والحكمة في إدارة الشؤون المالية والمهنية.

وبداية من منتصف أغسطس يكف أورانس عن معاكسة الميزان.

بل ويتقدم ويزدهر ماديًا ويتلقى الكثير من الحلول.

وأخيرًا، قد يستفيد مولود الميزان من مشاكل تطال مؤسسة وعليه أن يستغل الفرصة.

فقد تتحول الانهيارات إلى نجاحات وتقدم.

برج الميزان والحب 2022

وعاطفيًا تتاح لمولود الميزان العديد من الفرص، ويدخل الإغراء والجاذبية من كل الأبواب.

فيطل مولود الميزان على جديد في الحب والعلاقات في السنة الجديدة.

وقد تتحول صداقات عادية إلى علاقة عاطفية عميقة.

وقد يرتبط بعض مواليد الميزان بعلاقة سرية.

كما قد يشهد انفصال غير متوقع أو خلاف مع الشريك.

برج العقرب 2022 ماغي فرح

ونأتي إلى برج العقرب المائي، باعتباره أحد الأبراج الذي يسيطر عليها عنصر الماء، مثله مثل: برج الحوت، وبرج السرطان، فتمر الشمس في مداره في الفترة من 23 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر، فيسبقه برج العميزان الهوائي، ويليه برج القوس الناري، ويقابله برج الثور الترابي، وهو الشريك المثالي له وفيما يلي نتعرف إلى أهم توقعات الفلك من ماغي فرح لبرج العقرب على كافة الأصعدة.

توقعات برج العقرب للعام الجديد

تبدأ ماغي فرح توقعات 2022 للعقرب بأن العام الجديد هو عام التخلص من الأزمات.

كما أن كوكب ساتورن سيخرج من برج العقرب ويكف عن مضايقته.

فعام 2022 هو عام الصعود بشكل تدريجي.

وتنصح فرح مولود العقرب أن يتجاهل من لا يهمه أمره ويركز في من يحب.

أما على مستوى الصحة فتحذر فرح من التعرض إلى الإصابة بالصداع في نهاية الصيف.

أو حتى الإصابة بوهن في العظام أو الشرايين، كما تحذر من المبالغة في ردود الأفعال.

برج العقرب المال والعمل 2022

وعلى مستوى المال والأعمال فلا يوجد أي شئ يعيق تقدمك أو ثقتك في نفسك.

فتلقتط الفرص المناسة في الوقت المناسب.

ولكن عليك أن تحذر من التسرع والاندفاع في العمل.

وعليك ان تنتظر فصل الشتاء فيشهد مفاجآت سارة وتقدم مهني.

برج العقرب والحب 2022

وعلى المستوى العاطفي تعيش أجواء رومانسية وتنعم بحب جديد.

فقد يدخل حياتك حب جديد أو تقرر الارتباط الرسمي والزواج.

فالشهور الولى من العام تشهد تغييرات كبيرة.

وقد يشهد شهر ميلادك تغيير جذري ولقاء استثنائي.

ماغي فرح برج القوس 2022

نصل إلى برج القوس الناري، باعتباره أحد الأبراج الذي يسيطر عليه عنصر الناري أو الشمس، مثل مثل: برج الحمل، وبرج الأسد، وتمر الشمس في مداره في الفترة 22نوفمبر- 20 ديسمبر، فيسبقه برج العقرب المائي، ويليه برج الجدي الترابي، ويقابله برج الجوزاء الهوائي، وهو الشريك المثالي له، وفيما يلي نتعرف إلى اهم توقعات ماغي فرح لبرج القوس 2022 على كافة المستويات.

توقعات برج القوس العام الجديد

تبدأ فرح توقعات العام الجديد بأن الستة الجديدة سنة تغير المسار.

حيث تخبرك فرح أن العام الجديد يجب أن تستعد لعام له رمزية خالصة.

فتنتهي هذا العام مع دورة فلكية كاملة وتبدأ دورة جديدة.

فتمر بالتجارب، وتحذف البعض من حياتك، وخاصة في بداية العام.

ومع هذا تبحث عما هو مختلف، وتنطلق وراء حريتك وانطلاقك.

ولكن قد يشغلك تراجع صحة أحد المقربين فيثير قلقك حتى نهاية العام.

برج القوس المال والعمل 2022

وعلى مستوى المال والأعمال فتصيبك بعض الهزات في بداية العام ولكن جميعها في مصلحتك.

ولكن تحذرك فرح من بعض الاستثمارات غير المدروسة أو توظيف شخص بصورة متسرعة.

كما تحذرك فرح من المراوغين، والكاذبين، والمحتالين، وخاصة مع نهاية العام.

وتشهد السنة الجديدة انقلابات مهمة ومشاريع جديدة وأرباح غير متوقعة.

وعليك أن تنتظر شهر سبتمبر وأغسطس فيحملان لك تطور إيجابي وحظوظ.

برج القوس والحب 2022

أما على المستوى العاطفي تزداد جاذبية بفضل حركة الكواكب الداعمة لك.

كما تعدك الأفلاك بقصة حب أو عرض زواج أو التزام عاطفي.

فعام 2022 يشهد قرارات مصيرية في الحب والعلاقات.

وتنجذب إلى بعض المميزين في مجالات مختلفة فلسفية وفكرية.

كما تخبرك فرح أن الحب قد يقابلك في سفر بعيد أو رحلة.

توقعات برج الجدي 2022 ماغي فرح

وعن برج الجدي الترابي، فهو أحد الأبراج الذي يسيططر عليه عنصر الأرض أو التراب، مثله مثل برج الثور، وبرج العذراء، فتمر الشمس في مداره في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 19 يناير، ويسبقه برج القوس الناري، ويليه الدلو الهوائي، ويقابله برج الجدي السرطان المائي وهو الشريك المثالي له، وفيما يلي نتعرف معصا إلى توقعات الفلك للعام الجديد لبرج الجدي.

توقعات برج الجدي للعام الجديد

تبدأ فرح توقعات برج الجدي بأن العام الجديد هو عام التحرر، والانفراجات.

حيث تتوقع فرح أن عام 2022 سيكون لها أهمية كبرى في حياة الجدي.

وتحمل له الكثير من الأوضاع الجيدة أفضل مما كان عليه في العام الماضي.

كما أن الأفلاك تبشره بزوال المعاكسات التي رافقته من سنين بل ويتحرر منها.

وقد تفتح أمامه آفاق جديدة حيث السفر والربح المالي فينتقل إلى موقع أفضل.

وتحذر فرح من عدم الانتباه إلى الصحة ولكن إجمالا فلن يعاني الجدي من أمراض صعبة.

برج الجدي المال والعمل 2022

مع انتقال جوبيتر إلى برج العذراء في أغسطس فتنفتح الكثير من الأبواب لمواليد الجدي.

حيث يحقق الربح المالي ويتحرر من الكثير من الضغوطات.

كما يستعيد برج الجدي السيطرة على الكثير من الأمور، بل والفرص.

ويشهد فصل الصيف والخريف انفراج وفرص جديدة.

ويحقق مولود الجدي بعض النجاحات الاستثمارية ويوافق على بعض العروض.

برج الجدي والحب 2022

وعاطفيًا فالقلب يرغب في الاستقرار بل ويبحث عن علاقات مستقرة.

فيبتعد الجدي عن المغامرات غير المحسوبة كما أن الظروف مناسبة لعلاقات جديدة.

فقد يستعيد الجدي علاقة بصديق قديم أو حب من الماضي يعود.

كما يتحدث الفلك عن تغييرات على المستوى الشخصي، والعائلي.

وكما يشهد العام الجديد سفر أو انتقال إلى مكان جديد بسبب قرار شخصي يتخذه الجدي.

برج الدلو 2022 ماغي فرح

وأخيرًا، نصل إلى برج الدلو الهوائي، باعتباره أحد الأبراج الذي يسيطر عليه عنصر الهواء، مثله مثل: برج الميزان، وبرج الجوزاء، كما أن الشمس تمر في الفترة 20 يناير- 18 فبراير، فيسبقه برج الدلو الترابي، ويليه برج الحوت المائي، ويقابله برج الأسد الناري، وهو شريكه المثالي، وفيما يلي نتعرف إلى توقعات العام الجديد لبرج الدلو 2022 على كافة المستويات.

توقعات برج الدلو للعام الجديد

تبدأ فرح توقعات العام الجديد بأن تأثيرات الفلك ستكون شديدة هذا العام.

فعام 2022 هو عام التدرج من عدم الاستقرار إلى الاستقرار والهدوء.

حيث يتوقف ساتورن تدريجيًا عن العبث باستقرار الدلو ويشعر بإيجابية.

ولكن يحذر الفلك مولود الدلو بعدم الإهمال في صحته.

برج الدلو المال والعمل 2022

في حين أن فرح تتوقع أن يطرق الدلو العديد من الأبواب التي ستفتح أمامه.

بل ويقدم مشاريع عديدة ويوقع على عقود وينهي الكثير من الأعمال العالقة.

ومع بداية العام يحضر الدلو بعض المشاريع وتبصر النور بحلول الصيف.

وبداية من شهر أغسطس يتحرر الدلو من العديد من القيود.

ولكن تنصح فلك بالتعامل بحكمة وعقلانية وخاصة في النصف الأول من العام.

برج الدلو والحب 2022

اما على المستوى العاطفي فيبدأ العام بأجواء رومانسية.

بل ويغمر كوكب فينوس برج الدلو بجاذبية خاصة.

كما تشهد الشهور الأولى من العام انقلاب إيجابي ولقاء ممتع.

ويشهد 2022 حسم لأمر عاطفي ولكن تحذر فرح مولود الدلو من كثرة التطلب.

برج الحوت 2022 ماغي فرح

ونختم مع برج الحوت المائي، حيث يسيطر عليه عنصر الماء مثله مثل: برج السرطان، وبرج العقرب، فتمر الشمس في مدار برج الحوت في الفترة 19 فبراير – 20 مارس، فيسبقه برج الدلو الهوائي، ويليه برج الحمل الناري، ويقابله برج العذراء الترابي، وهو شريكه المثالي، وفيما يلي نتعرف إلى توقعات السنة الجديدة لبرج الحوت عاطفيا ومهنيا وشخصيا.

توقعات برج الحوت للعام الجديد

تخبرنا فلك في بداية التوقعات أن عام 2022 هو عام التحديات الكبرى.

حيث يخوض الحوت العديد من الأعمال الشاقة.

ويتطلب من مولود الحوت بعض الحنكة والمهارة لتخطي الصعوبات.

وعلى مولود الحوت أن يتعامل بإيجابي وثقة في نفسه وينتصر على المعوقات.

برج الحوت المال والعمل 2022

وعلى المستوى المهني تخبر فرح مولود الحوت أن الأعمال قد تثقل كاهلة.

وتزيد الأعباء بين فصل الصيف وحتى الخريف.

فقد يفقد مولود الحوت عملاً أو يتخلى عن مسؤولية.

ويحذر الفلك مولود الحوت من الوقوع ضحية لأي استغلال أو تضليل.

فقد يشهد أغسطس بعض الإرباكات في العمل.

وتنصح فرح الحوت بأن يبدأ السنة الجديدة بالتصدي لأي عقبات.

برج الحوت والحب 2022

اما على مستوى العاطفة والحب فيتخذ مولود الحوت قرارات مهمة.

وقد يعدل وجهة نظره، ويتبنى توجهات جديدة.

كما ان الفلك يعد بحب جديد أو علاقة مميزة بعد أن كان خالي القلب.

أما بحلول شهر مايو فقد يقابل مولود الحوت حبًا من أول نظرة.

وتشهد الفترة بين الصيف والخريف العديد من المناسبات السعيدة.