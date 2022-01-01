تراند اليوم : توقعات العراق 2022 .. توقعات ميشال حايك 2022 العراق

ترصد لكم الخليج 365، أبرز توقعات العراق 2022 من قبل أبرز الفلكيين ميشال حايك، والتي تحدثت عن أحداث دراماتيكية واسعة في المدن العراقية واهتزازات في الشارع العراقي، وحدث غير متوقع بالسجون الحكومية.

توقعات العراق ميشال حايك 2022

• تشييع جماهيري في الشوارع

• بحذر تقوم رغد صدام حسين بخطوات واسعة

• جريمة كبيرة جديدة ذات صلة بمطار بغداد

• اغتيال ديني يهز ويحرك الشارع

• خضة وأكبر في سجن عراقي

• "جايي دور" البرلمان العراقي والصورة رمادية تميل إلى السواد

• مفاعيل النهضة الثقافية والفنية والجماهيرية ستتغلّب على مفعول الاعتداءات والأحداث المفتعلة في أربيل

• مفعول رجعي مسلّح على نتائج الانتخابات العراقية

• ضجيج إعلامي عالمي محوره الآثار العراقية