تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2022 ليبيا

أعلنت الليلة توقعات ميشال حايك 2022 ليبيا حيث قال ميشال حايك عن ليبيا إن سيف الإسلام القذافي سيتعرض لغدر وسكون مكشوف الظهر خلال المرحلة القادمة وقد يتعرض لمحاولة اغتيال.

وقال حايك حسبما نقل "ليبانون فايلز": كما قال الرئيس ميقاتي في يوم الاستقلال ان الوضع في لبنان شبيه بإمراة مطلقة تحتفل بعيد زواجها، اقول المرأة مطلقة وحبلة، نعم لبنان يشبه مرأة مطلقة وحبلة حاملة في داخلها مشاكل كبيرة، وعدد من الاستحقاقات المصيرية.

واضاف: هذه المرأة على مشارف الولادة ولا يهم كيف ستكون ولادتها "سابع - تاسع"، وسيكون مخاضها عسير وقاسي.

وتابع حايك: ولادة هذه المرأة غير طبيعية، وستحتاج الى اكثر من حكيم في غرفة العمليات.

واكد حايك ان هذه الولادة ستكون معقدة وخطيرة، ولكن بين الحياة والموت هناك اعجوبة سوف تحصل ورغم صعوبة الولادة الا انها ستولد بتوأم.

واضاف: المولود الاول اسمه مجلس نيابي قد يحتاج الى حاضنة لبعض الوقت وهو مجلس انتقالي من مرحلة الى اخرى، المولود الثاني هو رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، نعم هناك رئيس جديد للجمهورية، يخسر ويربح في ذات الوقت،الا ان هذا الرئيس رغم امكاناته المحدودة سينقل لبنان الى مكان اخر، لبنان لا يعتل شعبه هم الكهرباء و الماء والشيخوخة، والاتصالات وغيرها من الامور، اما المولود الثالث، اي البلديات قال حايك بحسب ما نقل عنه "ليبانون فايلز": هذا المولود فيه عيوب وغير سليم.

وختم حايك لوحته بالقول: كل هذه الرئاسات والمجالس الانتقالية كي تنقلنا من لبنان الكبير المترهل بعد 100 سنة الى لبنان الجديد عدة لبنانات.

باختصار السنه القادمة هي سنة طلاق بطلاق.

اما بالنسبة لليرة والدولار والاقتصاد وكورونا قال حايك بحسب "ليبانون فايلز": اكثرية الشعب اللبناني سيتباكى على الليرة اللبنانية، لحين انجاز تسوية برعاية موثوقة بين الليرة والدولار تكون بداية الحل والمخرج، اما بالنسبة للدولار وبعد "اليويو" الطالع ونازل، سيتحول الدولار الى "راسور" طالع نازل "ع دعسة الاجر".

واضاف: هناك توجه لتعامل مالي مريح لا يخضع للسوق السوداء ولا يتأثر بمنصة صيرفة ولا بتعاميم وارقام.

وعن العقارات تابع حايك: نومة العقار ليست طويلة، اما في ما خص الاقتصاد، هناك تطور ايجابي جديد. في مجال الزراعة والصناعة والتجارة.

وعن كورونا، حسبما نقل "ليبانون فايلز" قال حايك: دواء كورونا بسيط وسخيف والافراج عنه موضوع نزاع، واشار الى ان البرنامج الكوني تم خرقه وبالتالي هناك فيروسات خطيرة غير عابرة وسنخوص حروباً ومعارك لمنعها من الانتشار.

كما توجه ميشال حايك الى جميع اللبنانين قائلا: تفاءلوا، لبنان باقٍ.

وعن توقعاته للبنان قال: فرض الاقامة الجبرية على عدد من الوجوه والشخصيات، يصارع نادر الحريري الارتدادات التي ستتجمع في افق الايام لديه.

حصانة ميرنا الشالوحي برسم اهتزاز صغير، كوموندس قضائي لن تتوقف عند حدود التهديد، سيناريو الدرونر على بيت الكاظمي سيتكرر في لبنان، هناك اكثر من ورقة نعوة رسمية ورسمية جدا، واعلان حداد لايام.

واضاف حايك بحسب "ليبانون فايلز": مع كل نجاحاته، يتلقى ابراهيم كنعان اشارات مقلقة، ترايسي شمعون من معركة الى معركة، اعصار اورثوذوكسي كنسي شعبي والنتائج حساسة. الخطر يلاحق وجوه اعلاميين، ومقدمي برامج، موجة استنكار في خلدة اعنف من اي حدث سابق وقرار شجاع للمير طلال ارسلان.

وتابع: اعمال مشبوهة تخض المناخ الزحلاوي، بحر من قطع عسكرية في بحر لبنان وسوريا، حدث في سجن رومية وبعض السجون في لبنان، نداء استغاثة من المجلس الدستوري، البهائيون كلمة سوف تكبر وتتوسع.

واضاف: هناك فيلم لبناني طويل "مش اميركاني" بطولة زياد الرحباني.

واكد على ان وزير الصحة فراس ابيض سيبقى ابيض رغم كل الوحول حوله لاستهدافه.

واشار حايك بحسب "ليبانون فايلز" الى ان فؤاد مخزومي ومن دون خوف يشق طريقه، موت شخصية حكومية، واضاف: مواقف جبران باسيل بين الململة والكلة هناك شرقوطة، بين السطر والسطر قنبلة موقوتة، حادث لشجصية بارزة في صيدا، مسلسلات الحوادث الامنية بين صور وصيدا مستمر.

وقال: محمد رعد عكس السير من دون بوليصة تأمين، ومحاولات اغتيال لرموز ذات صلة بحزب الله، وزيارات مفاجئة لحزب الله تحبس الانفاس، اما ضحايا الطيونة فلن يبقو ايتام.

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واخيرا في ما خص لبنان قال حايك بحسب "ليبانون فايلز": امام الرئيس عون معمودية نار، بين صيبة عين او رصد او برج قوي، سيبقى الرئيس عون في العهد و بعد العهد سبث موجات سلبية على اعدائه وحلفائه وكما على القوات كذلك على حزب الله مرورا بنبيه بري.

وعن توقعاته عن الدول العربية قال حايك: اما عن السعودية، الرقصة الفلكلورية السعودية ستتحول الى قصص واحداث، يتحول احد اعياد المملكة الى حدث استثنائي، الكشف عن عملية كانت قد تطال الامير محمد بن سلمان، تصفية حسابات داخل الحرم المكي، حرب باردة بين بايدن وبن سلمان، السنة سنة محمد بن سلمان.

وفي سوربا: يغامر الرئيس الاسد وفي يده اكثر من ورقة رابحة، قوات سوريا، الجولان في عين العاصفة، سوريا من دون ايران.