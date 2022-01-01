تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2022 .. ميشال حايك توقعات 2022 السعودية لبنان الكويت سوريا فلسطين مصر والدول العربية والعالمية

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توقعات ميشال حايك عن كورونا

أكد أن دواء فيروس كورونا ما زال سهلا وفي متناول اليد ، مبينا ان كل المضادات واللقاحات التي تنتجها الشركات الطبية العالمية ليس لها أي قيمة.

وقال ميشال حايك :" دواء كورونا بسيط وسخيف وفي متناول اليد ، والافراج عن دواء كورونا ما زال محل نزاع ، لان كورونا مرتبط بالاقتصاد ومعدلات الربح والخسارة ، ولذلك ما زال لا يعطون دواء كورونا للبشر".

وأوضح ان البشرية سوف تسمع كل يوم عن متحورات فيروس كورونا الجديدة وكلو في إطار التسويف والترغيب، مدعيا ان ذلك بسبب الاختراق الذي حصل في البرنامج الكوني.

وأشار ميشال حايك ضمن توقعات 2022 عن كورونا ان التوسع في الاختراق الكوني سيتسبب في ظهور أجسام غريبة لا تتجانس مع طبيعتنا البشرية وهذه الفيروسات راح تكثر والانسان راح يفوت في معارك حيث انها ستتحول الى اشباح مرعبة.

توقعات ميشال حايك 2022 للاردن

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توقعات ميشال حايك 2022 للكويت

طائرة لها علاقة بالكويت تثير علامات الاستفهام ، وأمير الكويت في صلابة قوية، وتبادر الكويت لإزالة حواجز التباعد بين سوريا وبعض البلدان العربية ، واستبعاد مؤقت عن المنتدى السياسي ، فيما المياه ستحاصر الكويت.

وأضاف ميشال حايك ان مرزوق الغانم سيكشف المستور ويفجر ملفات مدوية عن قضايا سياسية ، وفضح مخططات تهدف لإثارة الفتنة.

توقعات ميشال حايك 2022 فلسطين

"يشهد المسجد الاقصى المبارك احداث خلال عام 2022، ودخان في سماء القدس وكما تحدث ميشال حايك عن مغامرات لكتائب القسام، وحدث في مفاعل ديمونا ومحاولات لخرق السلطة الفلسطينية",

وكان العام الماضي، قد توقع الفلكي اللبناني حايك أن المسجد الأقصى مركز الأحداث، بالإضافة أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يركب موجات خطرة.

وأوضح المتنبئ اللبناني ان القيادي في حركة فتح محمد دحلان يفاجئ الجميع حتى الإعلام، مشيرا الى أن فصيل فلسطيني يسبب ورطة لباقي الفصائل، كما تعود عهد التميمي إلى الواجهة.

واكد أن هناك بركان تغيير في الجغرافيا والقيادات، قرار دولة بخصوص المستوطنات يحسم لصالح فلسطين، خطر على صحة الرئيس عباس، تلميع العلاقات بين الإمارات وفلسطين.

توقعات ميشال حايك 2022 لسوريا

وقال ميشال حايك إن سوريا ستشهد مواجهات مش كلها عسكرية.

وتوقع أن تتصدر قوات مختلفة المشهد في سوريا 2022.

وتنبأ أن يكون هناك هستيريا في مخيم اليرموك .

واعتبر أن هضبة الجولان بعين العاصفة غير المتوقعة، والرئيس بشار الأسد يعزز مواقعه.

وتوقع الفلكي اللبناني ميشال حايك أن يشهد النفط السوري انعاشا للاقتصاد.

وتنبأ ميشال حايك لسوريا أن تكون بلا إيرانيين.

واعتبر أن لغز زيارة الوزير الإماراتي إلى سوريا يبدأ بالظهور.

ورأى كذلك أن العلم السوري يشعل معركة ويفجر قضية.

وقال أيضا إن ثنائية سوريا ولبنان تعود بنيولوك جديد وبقوة.

توقعات ميشال حايك 2022 قطر

أوامر أميرة ل فتح معركة لاستئصال الفاسدين مهما كان لقبهم وموقعهم حتى لو كان من الأسرة الحاكمة

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توقعات ميشال حايك 2022 للسعودية

توقع الفلكي اللبناني ميشال حايك 2022 للسعودية وقوع تصفية حسابات داخل الحرم الملكي.

ورأى بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سباق مع الوقت حول العرش.

ويواجه الإعلام السعودي كل المحاولات، والملك سلمان يفاجئ العالم. وفق تنبؤات ميشال حايك 2022

وتوقع ميشال حايك أن تكون السنة سنة محمد بن سلمان.

ورأى أنه في ليلة فيها ضوء قمر تنتقل العلاقات بين إيران والسعودية لضفة أخرى.

وتنبأ أيضا ميشال حايك للسعودية حبس أنفاس في سوق الأسهم والبورصة السعودية.

وفجر مفاجأة حول محاولات تهريب شخصية إلى خارج السعودية، تسحر الجمهور.

ورأى أن هناك مفاعيل رجعية لقضية جمال خاشقجي ترتد أفعالها على أصحاب القضية.

توقعات ميشال حايك 2022 مصر

وتوقع الفلكي اللبناني ميشيل حايك 2022، غضب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لن يرحم، مضيفا أن مصر اقوى دولة اقتصادية في افريقيا.

وقال حايك إن الرياضة المصرية تتصدر الواجهة وتتصدر الصحف العالمية، السياحة المصرية تعود لألقها.

وأشار حايك الى ان الكنيسة القبطية هدف للإرهاب، لافتا الى أن أكثر من اهتزاز بالأمن الأزهري.