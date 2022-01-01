تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2022 للاردن

كشف الفلكي اللبناني ميشال حايك عن توقعات ميشال حايك 2022 للاردن خلال عام 2022 خلال استضافته في قناة MTV اللبنانية الجمعة.

وقال حايك: "يلعب الملك دورا بارزا في اكثر من عملية مصالحة في المنطقة ما يجعله ركيزة اساسية في المنطقة".

وأضاف "القضاء الاردني برسم الاستهداف، ويتفاجأ الشعب الأردني بمراسيم وتبديل مواقع حساسة، وسيكشف عن خطة لاعلان الاردن مملكة للسلام".

وتابع، "عمان على موعد مع يوم أحمر قاسٍ، ولاكثر من مرة شرارة تحركات ستندلع في البرلمان الأردني".

وأشار حايك إلى طوارئ تستدعي اغلاق أكثر من جسر وطريق رئيسية لبعض الوقت.