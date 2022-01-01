تراند اليوم : دعاء راس السنه 2022 .. دعاء السنة الجديدة 2022

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دعاء راس السنه 2022 دعاء السنة الجديدة 2022 ، فِي الدين الإسلامي الحنيف نجدُ لكل أمر موقف، والموقف الذي نتوقف على جماله فيما يلي يخُص دعاء السنة الجديدة والذي كان لابُدّ من متابعته والوقوف على آخر جنباته من حُسنٍ ومن جمال ومن قوة وأصالة في التنقيب عن تلك الكلمات، حيثُ أنّ هذا الدعاء أو أي دعاء يجابهها في الجمال وتعمق الكلمات، فمن الجميل أن تبدأ عامك الجديد وهو العام الذي يحل علينا الآن بدعاء تدعُوه ويكون الجمال فيه ليس محصُور بكلمة او كلمتان أو ثلاث كلمات، بل يبقى أمامك الكثير والكثير من التفضيلات الوطنة على وجهها المزيد من الإبتهالات.
اجمل دعاء للسنة الجديدة 2022
روحانيات تتكاثف وتصل في نهايتها إلى العام الجديد ليتم إستقباله باجمل حُلله ومكاناته، وليبقى المحور الأساسي مع دعاء السنة الجديدة واضح الأركان ووطنها.
- اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَ اِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الأمِلينَ.
- اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَ اهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَ خُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ.
- اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَ اجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.
- اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَ النّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ.
- اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَ الْعَفافِ، وَاسْتُرني فيهِ بِلِِِباسِ الْقُنُوعِ والكَفافِ، وَاحْمِلني فيهِ عَلَىالْعَدْلِ وَ الْإنصافِ، وَ آمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ.
- اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ والْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَ وَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَ صُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ ياقُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ.
- اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَ اشْرَحْ فيهِ صَدري بِانابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ ياأمانَ الخائفينَ.
- أللّهُمَّ وَفِّر فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبيلي إلىخيْراتِهِ، وَ لا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِياً إلى الحَقِّ المُبينِ.
ادعية السنة الجديدة 2022
- أللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان، وَ أغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَ وَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِالقُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين.
- أللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، وَ امْتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ ،يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.
- أللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ، وَ اقبَلْ مَعاذيري وَحُطَّ عَنِّي الذَّنب وَ الوِزْرَ، يا رَؤُفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.
- اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيه اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَ وَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.
- اَللّهُمَّ قَوِّني عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَ اَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَ اَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.
- اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَ زَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَ اَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ.
- اللهم إنا نسألك عيشة تقية وميتة سوية ومرداً غير مخز ولا فاضح.
- اللهم لا تهلكنا فجأة ولا تأخذنا بغتة ولا تعجلنا عن حق ولا وصية.
- اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا.
- ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في دينك.
- يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.