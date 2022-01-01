تراند اليوم : دعاء راس السنه 2022 .. دعاء السنة الجديدة 2022

دعاء راس السنه 2022 دعاء السنة الجديدة 2022 ، فِي الدين الإسلامي الحنيف نجدُ لكل أمر موقف، والموقف الذي نتوقف على جماله فيما يلي يخُص دعاء السنة الجديدة والذي كان لابُدّ من متابعته والوقوف على آخر جنباته من حُسنٍ ومن جمال ومن قوة وأصالة في التنقيب عن تلك الكلمات، حيثُ أنّ هذا الدعاء أو أي دعاء يجابهها في الجمال وتعمق الكلمات، فمن الجميل أن تبدأ عامك الجديد وهو العام الذي يحل علينا الآن بدعاء تدعُوه ويكون الجمال فيه ليس محصُور بكلمة او كلمتان أو ثلاث كلمات، بل يبقى أمامك الكثير والكثير من التفضيلات الوطنة على وجهها المزيد من الإبتهالات.

اجمل دعاء للسنة الجديدة 2022

روحانيات تتكاثف وتصل في نهايتها إلى العام الجديد ليتم إستقباله باجمل حُلله ومكاناته، وليبقى المحور الأساسي مع دعاء السنة الجديدة واضح الأركان ووطنها.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَ اِطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الأمِلينَ.

اَللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَ اهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَ خُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا اَمَلَ المُشتاقينَ.

اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَ اجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.

اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَ النّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ.

اَللّهُمَّ زَيِّنِّي فيهِ بالسِّترِ وَ الْعَفافِ، وَاسْتُرني فيهِ بِلِِِباسِ الْقُنُوعِ والكَفافِ، وَاحْمِلني فيهِ عَلَىالْعَدْلِ وَ الْإنصافِ، وَ آمنِّي فيهِ مِنْ كُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائفينَ.

اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنسِ والْأقْذارِ، وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ الْأَقدارِ، وَ وَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَ صُحْبَةِ الْأبرارِ بِعَوْنِكَ ياقُرَّةَ عَيْن الْمَساكينِ.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَ اشْرَحْ فيهِ صَدري بِانابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ ياأمانَ الخائفينَ.

أللّهُمَّ وَفِّر فيهِ حَظّي مِن بَرَكاتِهِ، وَ سَهِّلْ سَبيلي إلىخيْراتِهِ، وَ لا تَحْرِمْني قَبُولَ حَسَناتِهِ يا هادِياً إلى الحَقِّ المُبينِ.

ادعية السنة الجديدة 2022