تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2022 للسعوديه

توقعات ميشال حايك 2022 للسعوديه ،توقع الفلكي اللبناني ميشال حايك 2022 للسعودية وقوع تصفية حسابات داخل الحرم الملكي.

ورأى بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سباق مع الوقت حول العرش.

ويواجه الإعلام السعودي كل المحاولات، والملك سلمان يفاجئ العالم. وفق تنبؤات ميشال حايك 2022

وتوقع ميشال حايك أن تكون السنة سنة محمد بن سلمان.

ورأى أنه في ليلة فيها ضوء قمر تنتقل العلاقات بين إيران والسعودية لضفة أخرى.

وتنبأ أيضا ميشال حايك للسعودية حبس أنفاس في سوق الأسهم والبورصة السعودية.

وفجر مفاجأة حول محاولات تهريب شخصية إلى خارج السعودية، تسحر الجمهور.

ورأى أن هناك مفاعيل رجعية لقضية جمال خاشقجي ترتد أفعالها على أصحاب القضية.