منوعات

تراند اليوم : توقعات ميشال حايك 2022 للسعوديه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

توقعات ميشال حايك 2022 للسعوديه ،توقع الفلكي اللبناني ميشال حايك 2022 للسعودية وقوع تصفية حسابات داخل الحرم الملكي.

ورأى بأن في سباق مع الوقت حول العرش.

ويواجه الإعلام السعودي كل المحاولات، والملك سلمان يفاجئ العالم. وفق تنبؤات ميشال حايك 2022

وتوقع ميشال حايك أن تكون السنة سنة محمد بن سلمان.

ورأى أنه في ليلة فيها ضوء قمر تنتقل العلاقات بين إيران والسعودية لضفة أخرى.

وتنبأ أيضا ميشال حايك للسعودية حبس أنفاس في سوق الأسهم والبورصة .

وفجر مفاجأة حول محاولات تهريب شخصية إلى خارج السعودية، تسحر الجمهور.

ورأى أن هناك مفاعيل رجعية لقضية جمال ترتد أفعالها على أصحاب القضية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا