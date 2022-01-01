تراند اليوم : حلقة تامر حسني مع مني الشاذلي .. حلقة منى الشاذلي مع تامر حسني كاملة اليوم الجمعة 31/12/2021

حلقة تامر حسني مع مني الشاذلي مشاهدة حلقة منى الشاذلي مع تامر حسني كاملة ويعتبر برنامج منى الشاذلي من أهم البرامج التلفزيونية المهمة والتي لها جاذبية وجمهور كبير من المتابعين. كما أنه من أهم ما يميز برنامجها هو شخصيتها الجذابة، وأسلوبها الحواري. وتعتبر شخصية منى الشاذلي من الشخصيات المهمة والتي لها دور كبير ومميز في التعرف على من تستضيفه وتتحاور معه في مواضيع جذابة ومهمة.

كذلك فإن هناك الكثير ممن يتساءلون عن موعد برنامج معكم منى الشاذلي اليكم تردد القناة. لرغبتهم في متابعة حلقات البرنامج والاستمتاع بضيوف البرنامج، وسوف نتعرف هنا على موعد برنامج معكم منى الشاذلي اليكم تردد القناة. والقنوات المختلفة التي يتم عرض البرنامج عليها.

موعد برنامج معكم منى الشاذلي اليكم تردد القناة

يعتبر برنامج معكم منى الشاذلي نت أهم البرامج التلفزيونية التي تعرض ولها جماهيرية كبيرة، نظرا لأنها تستضيف شخصيات فنية بارزة، ويتم عرض هذا البرنامج حلقتين في الأسبوع في يومين مختلفين، على شبكة قنوات سي بي سي.

حيث أن العرض الأولي للحلقات يكون في المواعيد الآتية:

يوم الخميس: الساعة 9 مساءً.

يوم الجمعة: الساعة 9 مساءً.

أما بالنسبة لتردد قناة سي بي سي

القمر الصناعي:

نايل سات تردد قناة سي بي سي: 11390.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5- 6.

موعد حلقة ياسمين عبد العزيز مع منى الشاذلى

تحل اليوم الخميس الثاني من شهر ديسمبر للعام 2021م. النجمة ياسمين عبد العزيز ضيفة على برنامج عكم منى الشاذلي. والذي سوف تعرض حلقاتها يومي الخميس والجمعة على قناة سي بي سي.

حيث أن الإعلامية منى الشاذلي تستضيف الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي، وذلك بعد فترة وجيزة من تغلبها على المرض، الذي أصابها في الفترة الأخيرة، ويظهر برومو الحلقة لقطات لبكاء الفنانة.

مواعيد إعادة برنامج منى الشاذلي 2021

ينتظر الجمهور الخاص ببرنامج معكم منى الشاذلي، وبقنوات سي بي سي عن مواعيد إعادة البرنامج. حيث أنه يتم عرضه يومي الخميس والجمعة عند الساعة التاسعة مساء. أما بالنسبة لمواعيد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي كما يلي:

يوم السبت: الساعة 11 مساءً.

يوم الأحد: الساعة 11 مساءً.

يعتبر جمهور برنامج معكم منى الشاذلي من أكبر جماهير البرامج التلفزيونية وذلك لأنه برنامج من أهم البرامج التلفزيونية المهمة والتي يستمتع بها الجمهور، وتعرفنا على موعد برنامج معكم منى الشاذلي اليكم تردد القناة. والقنوات المختلفة التي يتم عرض البرنامج عليها، والتي يمكن للمتابعين ومحبي هذا البرنامج أن يقوموا بمتابعتها من خلاله.