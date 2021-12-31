تراند اليوم : سحب اليانصيب اليوم في تركيا .. رابط يانصيب تركيا 2022

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وأوضحت المؤسسة أن نتائج سحب اليانصيب التركي سيتم الإعلان عنها عبر ( الرابط التالي ) لجميع البطاقات والأرقام المشتركة باليانصيب التركي.

ويعتبر يانصيب تركيا من أشهر ألعاب اليانصيب في تركيا والتي يتم من خلاله الكشف عن ارقام البطاقات الرابحة في الجوائز المالية الكبرى ، والعديد من الجوائز الأخرى .

جوائز اليانصيب الوطني التركي

الجائزة الكبرى بقيمة 100 مليون ليرة تركية

جائزة بقيمة 10 مليون ليرة تركية كمكافأة

جائزة بقيمة مليون ليرة تركية

جائزة بقيمة 120 ألف ليرة تركية

جائزة بقيمة 10 آلاف ليرة تركية كمكافأة

جائزة بقيمة 5 آلاف ليرة تركية كمكافأة

جائزة بقيمة 1000 ليرة تركية

جائزة بقيمة 500 ليرة تركية إضافية

جائزة بقيمة 400 ليرة تركية إضافية

جائزة بقيمة 300 ليرة تركية إضافية

جائزة بقيمة 200 ليرة تركية

جائزة بقيمة 100 (امورتي) ليرة تركية

جائزة بقيمة 100 ألف ليرة تركية (ترضية)