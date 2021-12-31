تراند اليوم : بث مباشر برج خليفة الان .. برج خليفة بث مباشر احتفالات راس السنة برج خليفة مباشر HD

بث مباشر برج خليفة الان برج خليفة بث مباشر احتفالات راس السنة برج خليفة مباشر مشاهدة احتفالات برج خليفة بث مباشر 2022 من المشاهدات التي تنصب عليها عيون المحبين لهذه الليلة، حين تدق الساعة في لندن لتمام الواحدة صباحاََ بتوقيت مكة المكرمة، لتدق معها اصوات الإحتفالات في دبي، لتبقى مشاهدة احتفالات برج خليفة بث مباشر 2022 واضحة الأرجاء بجودة عالية الدقة والوضوح تدنو من 4k، وهذا ما اعتاد عليه العالم أجمع في الاعوام الخمس الاخيرة والتي بات برج خليفة هو الأيقونة والرمز الذي يدل على إنطلاق وبدء العام الجديد كل واحد على حِدا، وما بين تلك التارات تتوه العبارات لتخص العديد من السياح الوافدين إلى دبي وبالتحديد إلى برج خليفة لمشاهدة الحدث الأكبر والأكثر جمالاََ مع إنطلاق توكيبات من الألعاب النارية المعانقة لحد السماء والمنهمرة بحد الجمال.

في رأس السنة من كل عام يُصاب السياح بجنون الجمال حين ترنو العيون إلى برج خليفة في هذا التوقيت بالذات، لا عين تطبق الجفن ولا نوم يسدل الستار عن النفس، ليبقى الجمال مترافق مع برج خليفة ليلة راس السنة الذي يكون في أجمل حلة له وفي أجمل تعداد، ولا يكون لوماََ لو تحدثنا لتلك الوفود الخارجة عن نطاق هذا البرج والذاهبة لترنو في بقاع ليست بهذه البقاع، وعلى كلٍ حدبٍ وصوب يُضحي هذا البرج بجمال لا مثيل له وبقوة لا نهاية لها وبإستقطاب للنفوذ بامر لا حد له على الإطلاق.

ورأس السنة دان واقترب ولا مجال للبحث عن بديل من بدائله لأنه واحد من الأراج الأكثر جمال في كل آن وفي كل موضع من المواضع الخليجية من مدن ومن دول ومن أقاليم ومن أبراج، فهو الاجمل بلا منافس.

احتفالات ليلة رأس السنة في دبي

مدينة دبي إحدى المدن العملاقة التي تعد من المدن الأكثر جمالاََ في منطقة الخليج العربي، والتي تحتضنها الولايات العربية المتحدة الإماراتية التي تكتظ بالمدن الفارهة، ولكن لمدينة دبي طعم ومذاق تكاد باقي المدن لا تجمله على الإطلاق، وتتواكب هذه المدينة مع كل ما يلبي الرغبات الجامحة للوافدين من كل حدب وصوب لمشاهدة مدينة دبي في يوم رأس السنة الميلادية، حيث الإحتفالات في كل محور وفي كل زاوية من الزوايا التي تتثاقل في كل محور لترنو بالجمال وتضحي بالعديد من الحسن والتفائل والتناظر على الجماليات.

تبقى مدينة دبي في نهاية هذا العام واحدة من المدن الأكثر جلباََ للسياح والهواة والمصورين والباحثين عن القوة والأصالة والجمال حيث يقع ويقبع برج خليفة والذي على مدار السنوات الماضية كان أيقونة الألعاب النارية لإستقبال الساعات الجديدة من كل عام جديد فقد كان وجهة لا تعدوها وجهة أخرى، وجمال لا يدنو منه جمال آخر حتى بات أحد أكثر المواطن جمال على حين اهتمام من السلطات المعنية ورجال الأعمال والشركات التي تهدف لإبراز هذا البرج في أجمل حلة له وأجمل الإستقبالات للأعوام، حيث ميزانيات مهولة وضخمة يتم رصدها للساعات الاولى من بداية العام مع هذا البرج وفيه.

احتفالات ليلة راس السنة 2022 برج خليفة بث مباشر

التقنية الاكثر جمال في هذا العام كانت خدمة النقل المباشر للعديد من الاحداث التي تحدث في الميدان، وهي ما يتعارف عليها الكثير من الأفراد بإسم البث المباشر، ليكون المتابع عن بعد في هذا اليوم قادر على التعرف من مكانه البعيد عن برج دبي على كل الأحداث وأشكال الإحتفالات التي ترنو وتتثاقل وتحمل في عبقها الالعاب النارية والمأكولات الشهية والمشروبات الغنية بالثمالى، حيث إكسير من الجمال في هذه الليلة وفي هذه المنطقة الجغرافية المميزة التي تتوسط الولايات العربية المتحدة الإماراتية.