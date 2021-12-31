تراند اليوم : افلام راس السنة في السينما 2022

افلام راس السنة في السينما لكل محبي الأفلام الأجنبية، هذا المقال مخصص لكم، فأنا أيضًا من محبي الأفلام الأجنبية وبالأخص المتعلقة بالكريسماس! ففي هذا الوقت من كل عام أحب أن أستمتع بمشاهدة أفلام الكريسماس أو "رأس السنة" كلما أتيحت لي الفرصة لذلك. كواحدة من محبي الشتاء، هذه الأفلام لها مكانة خاصة لدي، لأنها تدخل في قلبي بهجة هذا الموسم الساحر، حتى وإن كان بعضها لا يتحدث عن عيد الكريسماس ولكن أحداثه تدور أحداثه في هذا التوقيت. لن أطيل عليكم، لذا تعرفوا معي على هذه القائمة من أفلام الكريسماس وليلة رأس السنة المفضلة لدي والتي بالتأكيد ستنال إعجابكم أيضًا في كل مرة تشاهدونها فيها.

فيلم A Christmas Carol

يعد واحد من الأفلام المفضلة لدى الكثير منا. والذي يروي قصة إبنيزر الشخص البخيل الذي يري أن أجواء الكريسماس مملة وسيئة إلى أن يزوره أحد شركائه القدامي ويخبره أنه سوف يزوره ثلاثة أشباح يأخذوه في جولة بين الماضي والحاضر والمستقبل حتى يتغير.

فيلم Bridget Jones's Diary

من منا لم يشاهد فيلم Bridget Jones's Diary الذي يروي قصة الفتاة العزباء التي تعيش وحيدة وتقرر عمل بعض التغيرات بحياتها مع حلول العام الجديد. ولكن حياتها تتغير بسبب وقوعها في الحب وتتعلم بعدها كيف تختار شريك حياتها الذي كان طوال الوقت أمامها.

فيلم Four Christmases

تدور أحداث الفيلم حول زوجين يرغبان في قضاء الكريسماس مع عائلتهم ولكن المشكلة أن الآباء منفصلون عن زوجتهم. وعندها يواجهون الكثير من الصعوبات من أجل أن تتجمع الأسرة من جديد خاصة وأجواء التوتر تسيطر عليهم.

فيلم Home Alone

تدور أحداث الفيلم حول كيفين البالغ من العمر ٨ سنوات بعد أن يقوم بعمل التحضيرات مع والدته للسفر إلى باريس مع العائلة ينام بمفرده في غرفة عليا، ولكنه يستيقظ ولا يجد أحد في المنزل بسبب مغادرة الأسرة ونسيانه. وهذه كانت إحدى أمنيات كيفين قضاء الكريسماس بمفرده في المنزل إلى أن يجد بعض المحتالين يحاولون سرقة المنزل.

فيلم Home Alone 2: Lost in New York

تعود قصة كيفين واللصوص مرة أخرى بعد أن يفقد الطفل أثر والديه في المطار ويستقل طائرة في اتجاه نيويورك أما الأسرة تتجاه إلى فلوريدا. وبعد أن يدخل كيفين أحد الفنادق يكتشف أن لازال اللصوص موجودين ويحاولون سرقة بعض الألعاب من متجر رجل مسن قبل الكريسماس.

فيلم How The Grinch Stole Christmas

إن كنت من محبي أفلام الكريسماس غير التقليدية يمكن مشاهدة هذا الفيلم. والذي تتدور أحداثه حول مدينة هوفيل الذين يحبون الاحتفال بالكريسماس، ولكن يرغب جرينش الكائن الأخضر الشرير في سرقة الكريسماس كي يجعل المدينة حزينة.

فيلم Jack Frost

يروي الفيلم قصة المغني جاك الذي يترك زوجته وابنه من أجل البحث عن حلم الشهرة ولم يكن يقضي الكثير من ابنه ويتركهم ويموت. وبعد عزف ابنه للمرة الأولى على آلة الهارمونيكا تعود روح جاك ولكن في هيئة رجل ثلج من أجل قضاء بعض الوقت مع ابنه.

فيلم Just Friends

يعد واحد من أشهر الأفلام الرومانسية الكوميدية عن الكريسماس. والذي يروي قصة صديقين يقع هو في حبها ولكنها تعتبره مجرد صديق ولكنه يعود بعد سنوات في أجواء الاحتفال بالكريسماس ويقاعان في الحب من جديد.

فيلم Love Actually

إن كنت من محبي الأفلام الرومانسية التي تدور أحداثها وقت الكريسماس ورأس السنة إذًا عليك مشاهدة هذا الفيلم. والذي يروي عن ٩ قصص حب متنوعة ومشاكل مختلفة يمكن أن يمر بها الأحبة في حياتهم.

فيلم New Year's Eve

تدور أحداث هذا الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، والذي يحكي عن مجموعة من الأشخاص تربطم علاقات عاطفية في ليلة رأس السنة.

فيلم Rise of The Guardians

تروي أحداث الفيلم عن وجود روح شريرة تهدد المدينة وسوف يسيطر عليها الظلام للأبد. ولكن يتحد بعض الأشخاص الذي لديهم قدرات غير عادية على التدخل لمواجه الروح الشريرة.

فيلم Serendipity

هو واحد من الأفلام الرومانسية المفضلة لدى الكثير من الفتيات. والذي يروي قصة جوناثان وسارة الذي يقعوا في الحب من النظرة الأولى في أحد المتاجر ولكنها تقررت الإنفصال عنه ربما يجمعهم القدر مرة ثانية. وحينما يعود ويقرر خطبتها تقرر تركه من أجل إعادة التفكير في الأمر من جديد.

فيلم The Family Man

يروي الفيلم قصة جاك رجل الأعمال الناجح الأعزب الذي يستيقظ في أحد الأيام ولكنه يجد نفسه تزوج من حبيبته السابقة ولديه أطفال ويعيش حياة عائلية هادئة. وبعدها يكتشف أن الأموال ليست مقياس السعادة.

فيلم The Family Stone

يحكي الفيلم قصة افرسيت رجل أعمال ناجح يطلب قبل الكريسماس من حبيبته ميريديت الاحتفال مع أسرته، ولكنها لا تشعر بالراحة وتنتقل للعيش بفندق وتطلب من شقيقتها الإقامة معها ولكنها تجد افرسيت ينجذب لشقيقتها إلى أن تتدخل لتصحيح الأوضاع.

فيلم The Holiday

يروي الفيلم قصص حب المتبادلة، ولكن تفشل كل فتاة في علاقتها مع حبيبها لهذا تنتقل للعيش في مدينة أخرى وتقابل شخص مناسب وتقع في حبه.

فيلم The Polar Express

يعد واحد من أفضل أفلام الكرتون الذي يحكي عن طفل صغير لا يصدق بوجود سانتا كلوز ولكن في ليلة رأس السنة يجد نفسه في قطار باتجاه القطب الشمالي للذهاب لمنزل سانتا كلوز ويوجه الكثير من المغامرات.

فيلم While You Were Sleeping

يحكي الفيلم قصة لوسي وهي فتاة عزباء تعمل في محطة قطار ولديه شعور بالإعجاب نحو بيتر الذي يأتي للمحطة وقت الكريسماس ولكنه يقع مغشي عليه وتنقذه وتذهب به للمستشفى ولكن تعتقد أسرته أنها خطيبته.

فيلم Last Christmas

في رأيي يعد واحد من الأفلام الرومانسية الدرامية التي تدور حول أجواء الكريسماس. والذي يحكي عن كايت التي تقع في حب توم وهي تعمل في محل بيع هدايا الكريسماس إلا أن تكتشف الكثير من الأشياء غير المتوقعة عنه الشخص الذي تحبه