تراند اليوم : ميساج راس السنة للحبيب ..مساج راس السنة للحبيب 2022

ميساج راس السنة للحبيب رسائل راس السنة 2022 من الرسائل الجديدة مع هذا العام الذي يتمنى الكثير من الناس أن يكون بمثابة فاتحة خير لهم في الحياة، وتحمل الرسائل فيه عبيرها، فنُقدّمها لكُم بِمُناسبة بِداية العَام الجديد، حيث ومع بداية كل سنة تَحتفِل أغلب الدول العَربيّة برأس السّنة، فنحن على مسافة ليست ببعيدة لنُودّع سنة ونستقبل سنة، ورُغم أنّ هَذِه الحَياة هِي امتحان من الله عز وجل وكل ما أصابنا من ضراء أو سراء لهو خير، إلّا أنّنا نَتمنّي دومََا أن نَعِيش حَياة سعيدة تملؤها الأفراح والمَسرّات، والجَمِيع مِنّا يَدعُو الله عزّ وجَلّ أن يّرزقه ويَمنّ عَليه بِالخير والبركة في كل سنة جديدة نستقبلها، ففي هَذِه المناسبة الجميلة نُهديكم في هذه الملفة مجموعة وباقة مُميّزة مِن رسائل راس السنة الميلادية.

رسائل راس السنة 2022

مِنَ الجمِيل جدََا أن نَتذكّر مَن نُحبّهم مَع حُلول العام الجَدِيد، فهؤلاء الأشخاص الذين صادفناهم ونِلنَا شَرف التّعرف عَليهم وعَايشنا مَعهُم أجمل المَواقِف واللحظات، ومن المسجات والرسائل التي تُرسل إليهم في مثل هذه المناسبة مايأتى.

بريح العطر والريحان بأيات من القران اهنيك يا احلى انسان.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

ابعتلك عصفورة صغيرة شايلة وردة حمرة تقولك (Happy new Year) يا سكرة.

ياعروسة المولد ياشقية ياسمسمية باللوز محشية كل سنة وإنتي بخير ومتهنية.

بتبدى سنة جديدة وما نبي رسايل قديمة نبي كل شيء جديد نتفائل فيه بسنة سعيدة.

فى قلبي حطيتك وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك . وبسنه جديدة هنيتك.

أعذب تهنئه لأعذب أحساس يالي غلاك ماله قياس كل عام و أنت اسعد الناس.

كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك.

حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك عسى الله يعوده عليي وعليك ويحفظك ويحفظ غاليك.

اليوم : أحبك وبكرة : أعشقك وبعده : أموت فيك والسنة الجديدة : من غيرك ما أقدر أعيشها.

فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني لكن ترددت في اللحظة الأخيرة خفت أشتاقلك وما أقدر أشوفك.

بنسيم الرحمه وعبير المغفرة وقبل الزحمة اقول كل عام وانت بخير.

بيننا غربــة وبعــــاد وفــراق يا ريت بالسنة الجديدة نجمع قلبين ونوفق راسين ونكون مثال أروع حبيبين.

أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك.

أتحدى العالم وأنا معاك وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك.

تهنئة من الوريد الى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام انت سعيد وعمر مديد وبوسة الك يا أغلى حبيب.

تهنئة خاصة> الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك والعين حنت قبل ينطق. لساني ولهان كلي بالغلا جيت أهنيك وأزف لك أجمل وأرق التهاني .

نظرا للإقبال الشديد على موبايلي العام الماضي مما ادى الى امتلاء الذاكره. يسرني فتح باب أستقبال التهاني من اليوم كل عام وانتم بخير.

سنة ورى سنة وحبي لك يزيد وما أدري هالسنة بشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.

اليوم : أحبك وبكرة : أعشقك وبعده : أموت فيك والسنة الجديدة : من غيرك ما أقدر أعيشها.

فكرت أهديك في السنة الجديدة عيوني لكن ترددت في اللحظة الأخيرة خفت أشتاقلك وما أقدر أشوفك.

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة.

كل ساعه كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام و انتم بألف خير.

جيت اسابق الساعات لاجل اقول كل عام وأنت بخير.

سنة ورى سنة وحبي لك يزيد وما أدري هالسنة بشوفك ولا مكتوب أحبك من بعيد.

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أزيد وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أجمل سنة.

رسائل راس السنة للحبيب

يَبحثُ الكَثِير مِن الأحبّة مَع بِداية رأس السّنة المِيلاديّة الجديدة عن كلمات تبعث التّهاني وأجمل الأمنِيَات التي يُرسلونها لبعضهم البعض بمناسبة العام الجديد، لِذَلك جمعنا لكُم فِي هَذِه الفَقرة مجموعة من رسائل راس السنة 2022 تُعبّر عن المشاعر والأحاسِيس الدّافئة التي تسكن قلب ووجدان الأحبة.

سنة ورا سنة

وحبي لك يزيد

وما أدري هالسنة

بشوفك

ولا مكتوب أحبك من بعيد

اليوم : أحبك

وبكرة : أعشقك

وبعده : أموت فيك

والسنة الجديدة : من غيرك ما أقدر أعيشها

فكرت أهديك في السنة الجديدة

عيوني

لكن ترددت في اللحظة الأخيرة

خفت أشتاقلك

وما أقدر أشوفك

عاهدت ربي

كل ما تمر سنة

أحبك أزيد

وأشتاقلك أكثر

وأتمنالك أجمل سنة

نصيحة محب

شوف نفسك هالسنة وحاسبها

وشوف غلطاتك وعدلها

وإبدى سنة جديدة

بنفس حلوة وبريئة

لو جرحنا

وإنجرحنا

خلنا ننسنا

أو نتناسا

المهم نبدى سنة جديدة

والقلوب فيها متصافية

بتبدى سنة جديدة

وما نبي رسايل قديمة

نبي كل شيء جديد

نتفائل فيه بسنة سعيدة

يا أغلى البشر والأحباب

سنة جديدة ع الأبواب

ودمعي والله على حد الاهداب

قررت أنسى العتاب

بلا ذنب وبلا أسباب

وأهديك أحلى المسجات

وأتمنى منك أسمع الجواب

بيننا غربـــــة

وبعـــــــــــــاد

وفـــــــــــراق

يا ريت بالسنة الجديدة

نجمع قلبين

ونوفق راسين

ونكون مثال أروع حبيبين

أنا وقلبي فدى عيونك

أنا تعودت على فنونك

وما أبي سنة جديدة بدونك

أبي أعيش روعة جنونك

أتحدى العالم وأنا معاك

وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك

ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي

أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك

كل عام والخير دربك وممشاك

والبسمة دوم ما تفارق شفاك

وجنة ربي سكناك

حبيت يا الغالي بالعام الجديد أهنيك

عسى الله يعوده عليي وعليك

ويحفظك ويحفظ غاليك

تهنئة من الوريد الى الوريد

وقبل الزحمة والمواعيد

كل عام انت سعيد

وعمر مديد

وبوسة الك يا أغلى حبيب

<تهنئة خاصة>

الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك

والعين حنت قبل ينطق لساني

ولهان كلي بالغلا جيت أهنيك

وأزف لك أجمل وأرق التهاني

~~~بمناسبة~~~

العام الجديد 2022 وكل عام وانت بخير

نظرا للإقبال الشديد على موبايلي العام الماضي

مما ادى الى امتلاء الذاكره

يسرني فتح باب أستقبال التهاني من اليوم

كل عام وانتم بخير

عدد ورق الشجر

وعدد رمش البصر

أهنيك قبل البشر

2022

لا تفتح الرساله إلا بعد

13 يوم

مثل ما توقعت تبي

تشوف الرساله زين

افتحها

أتمنى لك سنه سعيده

وعسى عامك سعاده

وحب ،،،

تذكر أنا أول من هنأك

رسائل راس السنة مضحكة

هُناك الكَثِير مِن الأشخاص مَن يَستقبِلون رأس السّنة الجَدِيدة بالكلام والعبارات المُضحكة، كنوع من إضفاء الأمل والتفاؤل، وطَوي صَفحة الأيّام الغَير سارة من السنة الماضية وبداية العام الجديد بالفرح والسعادة والسرور، لذلك اخترنا لكم مَجمُوعة مُميّزة من رسائل راس السنة 2022 تحمل فى ثناياها كلام مُضحك.

مرت سنة بكل ما فيها و جت سنة أحلى ما فيها إنك لسة معاي فيها

لك 3 وردات: وردة تبوسك وردة تسلم عليك وردة تقولك كل عام و أنت بخير

حبنا مش غلطه انا صقر وانت بطه انا كتاب وانت شنطه انا قلب وانت جلطه

صوتك زى المطر وشك زى القمر واذا اتكلمت بحس ان عندك جنون البقر

أنت الجمال أنت الدلال أنت الغزال أنت العشره منك بريال

لا رنات ولا رسائل راس السنة ولا سؤال فيا .لو كنت ربيت كلب كان هوهو عليا

تعلن وزارة الصحة عن مجنون هارب بس وربنا عشان العشرة الي بينا ما فتنت

تيجى فجأة على بالى أضيع يتشقلب حالى واجرى على بصلة واقول ريحة الغالى

كل عام وحـبك الأجمل يا مضوي شـمعة سـنيني كل عام وأنت الأول في حياتي وقلبي وعقلي

يا ورد روح لحبيبي و قوله أنا هدية لك من إنسان بحبك و يقول لك كل عام وإنت بخير

نفسي أسمع كلمة كل عام وإنت بخير وتنسى أني في يوم جرحتك وأذيتك يا طير

أعايدك جعـلك طـيلة العمر وأنت بخـير وأزف لك باقة ورد بالعطـر فـواحه .

مدري ظروفك ولا وقتك قسى ولا قلبك نسى اللي منعتك تقول : كل عام وأنت بخير

يا شمس الكون نوري على حبيبي وأحملي سلامي له وقوليله كل عام وإنت بخير

مع آخر لحظات راس السنة نطفي شموع ونشعل شموع نتمى لكم سنة حب بلا دموع .

اعذب تهنئه .. لاعذب احساس .. ياللي غلاك .. ماله قياس .. كل عام وانت اسعد ناس

لأن ولأول مره حصريا وعلى شاشة تليفونك وقبل كل الناس كل سنه وأنت طيب

تليفونى مسكين حرارته اربعين وعنده عقدة لازم يعاكس الحلوين ويقولهم كل سنة وانتم طيبين

رسائل راس السنة للاصدقاء

عَلي الرّغم مِن أنّ عَدد المُحتفِلين بِرأس السنة الميلادية في عالمنا العربي يَقِل سنة بعد سنة بسبب الأحداث التي تمر بها بُلداننا، إلّان أنّنا مُتواصِلين فِي استقبَال الأعوام الجَدِيدة بأجمَل وأحلى مَظاهر الاحتفال، وفِي مثل هَذِه المُناسبة نتبادل رسائل راس السنة مع الأصدقاء والأقارب لنَصنع جوََا مِن الفرح والابتهَاج.

باقة من الورود

بقدوم السنة الجديدة

معطرة بالعود

لك يا صاحب الجود

نصيحة محب

شوف نفسك هالسنة وحاسبها

وشوف غلطاتك وعدلها

وإبدى سنة جديدة

بنفس حلوة وبريئة

لو جرحنا

وإنجرحنا

خلنا ننسنا

أو نتناسا

المهم نبدى سنة جديدة

والقلوب فيها متصافية

أنا وقلبي فدى عيونك

أنا تعودت على فنونك

وما أبي سنة جديدة بدونك

أبي أعيش روعة جنونك

تهنئة خاصة

الشوق يسبق خطوتي قبل لا أجيك

والعين حنت قبل ينطق لساني

ولهان كلي بالغلا جيت أهنيك

وأزف لك أجمل وأرق التهاني

راحت سنة بكل ما فيها

وجتنا سنة وش يا ترى فيها

لكن أكيد إنت

أغلى وأحلى ما فيها

بتبدى سنة جديدة

وما نبي رسايل قديمة

نبي كل شيء جديد

نتفائل فيه بسنة سعيدة

يا أغلى البشر والأحباب

سنة جديدة ع الأبواب

ودمعي والله على حد الاهداب

قررت أنسى العتاب

بلا ذنب وبلا أسباب

وأهديك أحلى المسجات

وأتمنى منك أسمع الجواب

باقة من الورود

بقدوم السنة الجديدة

معطرة بالعود

لك يا صاحب الجود

ودعت بك عام مضى

وأقبلت بك عام جديد

يلي حياتي لك فدى

يالله عسى عامك سعيد

خاااص للغااالين

عمر السنه قرب على

آخر العام وأبي اتزهب للحياة

الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه

بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني

بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه

الأقدام تبقى الأماني في سنتنا

الجديده

أتحدى العالم وأنا معاك

وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك

ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي

أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك

رسائل راس السنة بالانجليزي

طُرق و وسائِل الإحتفال برأس السّنة تَختلِف من شَخص لآخر، فَكُلٌّ مِنّا لَه أسلوب خاص في استقبال العام الجديد، فيَختار لِنَفسِه طَريقة خَاصّة للتّهنئة بِالعام الجديد حسب ذوقه، فهُناك الكثير من الأشخاص من يُرسلون رسائل تهنئة باللغة الانجليزية مُعبرين بها عن احتفالهم برأس السنة، فهنا أجمل الرسائل باللغة الإنجليزية جمعناها لكم.

In ‘The Universal Bank of God

God stores his blessings

&

deposited 365 days full of love

faith & happiness for yo

So,Enjoy spending

Happy New Year

Every man should be born again on the first day of January

Start with a fresh page

Take up one hole more in the buckle if necessary

or let down one, according to circumstances

but on the first of January let every man gird himself once more

with his face to the front

and take no interest in the things that were and are past

New Year’s Day

Now is the accepted time to make your regular annual good resolutions

Next week you can begin paving hell with them as usual

Yesterday, everybody smoked his last cigar

took his last drink and swore his last oath

Today, we are a pious and exemplary community

Thirty days from now

we shall have cast our reformation to the winds and

gone to cutting our ancient shortcomings considerably shorter than ever