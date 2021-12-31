تراند اليوم : بوستات تهنئه بالعام الجديد 2022 .. بوستات عن بداية سنة جديدة بوستات اعياد ميلاد

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أجمل المعايدات لعيد الميلاد المجيد تكون بإرسال هدايا سانتا كلوز الرقيقة مغلفة بالأحمر والأبيض، وهما الألوان المفضلة للناس في عيد الميلاد المجيد، وأيضاً يرغب الجميع بإرسال الرسائل والمعايدات اللطيفة للأشخاص المقربين على قلبه وخاصة إذا كان الشخص المرسل مغترب ولا يستطيع الإحتفال مع عائلته بمناسبة قدوم عيد الميلاد المجيد.
- كل عام وأنت أغلى وأجمل البشر.
- مر عام بكل ما فيه، وقدم عام أجمل ما فيه هو وجودك.
- كل عام وأنت بألف خير يا أعز الناس في قلبي.
- تهنئة حارة ومحملة بالورود والعطور لكم بمناسبة قدوم العام المجيد.
- نجم وملايكة بلحن شيرى مجوس رعاة وسماء تنادي جاية تهنيك بميلاد الفادي.
- Merry Christmas 2022.
- لا تحزن على الأمس فهو لن يعود ولا تأسف على اليوم فهو راحل وإحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد2022وكل عام وأنت بخير.
- لكن أقول لك عام سعيد بل أنت السعادة لكل الأعوام.
- المرسل: واحد من الناس، المستقبل: أعز و أغلى الناس، النص: عيد ميلاد مجيد2022قبل كل الناس.
- قبل أن تنشغل جميع الخطوط والشبكة أتمنى أشوفك في عيد الكريسماس مبسوط، للغاليين بس إللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة وMerry Christmas 2022.
- مرت سنة وجات سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبك بقلبي محفوظ وأمين وكل عام وأنت بخير.
- كل عام وأنت لقلبي مصدر النور، كل عام وأنت لروحي مصدر الفرح، كل عام وأنا أجمع كلمات الحب لكي أصنع منها قلادة أهديك إياها وبمشاعر خالية من التزييف أقول لك، كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق، كل عام وأنت أغلى ما في الحياة يا كل الحياة.
- بتبدى سنة جديدة وما نبي رسايل قديمة نبي كل شيء جديد نتفائل فيه بسنة سعيدة و Merry Christmas 2022.
- يا أغلى البشر والأحباب، سنة جديدة ع الأبواب، ودمعي والله على حد الأهداب، قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب، وأهديك أحلى المسجات، وأتمنى منك أسمع الجواب.
- أقدم لك هدية أعتبرها عيدية روحي وقلبي وباقة ورد وكل عام وأنت بألف خير.
أجمل عبارات رأس السنة 2022
تختلف العبارات من دولة إلى أخرى بحسب الطقوس والعادات التي تقام بها، فهناك بعض من الأشخاص الذين يكتفون بالزيارات للأهل والأحبة ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، ومن ثم الذهاب إلى النزهة، وهناك العديد من الإحتفالات الجميلة التي تقام في مختلف مناطق العالم في اليوم الميلادي المجيد، والإستعداد من أجل إضاءة شجرة الكريسماس بالإضاءة الجميلة لها والتي يتم الإستعداد لها لحضور الفعاليات التي تقام لها وتهنئة الناس بعضهم البعض بأجمل العبارات والتهنئات بمناسبة قدوم السنة الجديدة.
- يا أغلي البشر يا طيور السلام مري عليهم وبالعام الجديد هنيهم وقوليلهم إني أدعيلهم بسنة خير وربنا يحقق أمانيهم أنا وقلبي فدى عيونهم.
- بمناسبة قدوم عام جديد طلت علينا ليلة رأس السنة ولكل محب وصديق نقدم تهانينا ونسأل الكريم يعطيهم ويعطينا من الخير والسعادة وكل اللي يرضي أمانينا وكل عام ونحن وأنتم الى الله أقرب.
- أهديك ورداً وعطراً، يقتبس رائحته جماله من جمالك، وأقدم لك تهنئة من القلب بمناسبة قدوم العام الجديد.
- أشرقت شمس يوم جديد لتخبرنا بقدوم سنة جديدة.
- أهنئك بقدوم العام الجديد وأيامه، أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب، أقول له كل عام وأنت بخير.
- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد، كل عام وأنت سعيد، وعمر مديد يا أغلى حبيب.
- كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام وأنتم بألف خير.
- أقدم لأحلى قمر، أرقى عطر وزهر، مع كرت يقول، عام سعيد يا أغلى البشر.
- قبل نهاية العام أحدهم ينتظر منك رسالة شوق وغفران لا تُطل إنتظاره عاماً آخر أرسلها وإبتسم قد أرحت طيراً ظل مُعلقا بين كبريائك وعزة نفسه.
- ديسمبر يا آخر ملامح هذا العام لقد تعبنا من الوجع والفرقة والخذلان كن نهاية وجع وبداية أقدار جميلة لا نهاية عام، وكل عام وأنتم بألف خير.
- نعم نحنُ من يغير الأعوام وليست الأعوام من تغيرنا فإنما الأعوام تزداد أرقاماً فقط.
- أيام قليلة وينتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه وتنطوي صفحاته معلنة لنا بداية عام جديد فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح، كل عام وأنتم أفضل.
- مع آخر لحظات رأس السنة نطفي شموع ونشعل شموع ونتمنى لكم سنة حب بلا دموع.
- أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وسنة سعيدة عليكم وعلينا.
- ودعت بك عام مضى، وأقبلت بك عام جديد، يلي حياتي لك فدى، يالله عسى عامك سعيد.
- أنقل حبي لك من عام إلى عام، أنقل صوتك ورائحتك ورسائلك ورقم هاتفك وصندوق بريدك، وأعلقها في خزانة العام الجديد وأمنحك تذكرة إقامة دائمة في قلبي.
- ما من جديد و يا حبيبي تطمّن إنت حبيب السنة والشتاء والعام الجديد.
- كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقى.
- طلت علينا ليلة رأس السنة، ولكل محب وصديق نقدم تهانينا ونسأل الكريم يعطيهم ويعطينا، من الخير والسعادة، بمناسبة رأس السنة والكريسماس يهنينا.
أجمل معايدات ليلة رأس السنة للأصدقاء 2022
عام جديد على الأبواب، وتبدأ معه الإحتفالات في كافة أنحاء العالم بمناسبة قدوم عيد الكريسماس المفضل عند الجميع، فمع إنتشار الإحتفالات والأعياد المسيحية، والزيارات العائلية، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، وعيد الكريسماس، فإن المغتربين الذين لا يستطيعون الإحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم بهذه المناسبة السعيدة فإنهم يرغبون بتهنئة ذويهم بأجمل وأرق العبارات والمعايدات اللطيفة لعام 2022.
- بروائح الطيب وألوان الزهور أهنئكم بحلول سنة جديدة، وأتمنى من الله لكم السعادة والتوفيق لما تحبون، كل عام وأنتم أجمل ما في السنة.
- أدعو الله أن يجعلها سنة مباركة خالية من كل الأحزان والهموم، كل عام وكل سنة وأنت في نعمة وسعادة وراحة بال.
- أطيب التهاني المعطرة بالحب، المغلفة بالأمنيات لأطيب القلوب، كل سنة وأنت في صحة وعافية وسعادة دائمة.
- يا من رجونا لهم كل خير، وأحببناهم في الله لا غير، كل عام وأنتم بخير.
- كل سنة وأنتم طيبين، ومعانا موجودين، بالبسمة منورين، سنة سعيدة قادمة أتمنى لكم فيها السعادة والهناء وراحة البال.
- كل سنة وصحيفتك أحسن عملاً وقلبك أكثر صفاءً ونقاءً ولسانك طيب بذكر الله.
- مع نهاية العام، أتمنى أن تنتهي كل الأزمات والصعوبات مع هذا العام وأن يحقق عام2022النجاح والنتيجة المرجوة لكم.
- لا تركز على المخاوف القديمة، دعنا نبدأ سلسلة جديدة، إنسى كل السلبيات، فكر في إحتمالات جديدة
هنا للتغلب على حدود جديدة، هذا كل ما أتمناه في العام الجديد القادم.
- للأصدقاء الغاليين على القلب، تهنئة خاصة بكم برأس السنة، لأنكم كنتم سعادة سنة راحت وسعادة سنة قادمة، تمنياتي لكم بالخير وسنة مليئة بالبسمة.
- كل عام بخطوة جديدة، وما ظننت أنها ستكون للخلف أبدًا.
- صديقتي السعادة يالله لقلبها الذي يشبه بياض الثلج، كل سنة وأنتِ طيبة، كل سنة والفرحة ما تفارق حياتك وعقبال سنين كتير في سعادة وهنا وراحة بال.
- كل سنة وأنت أطيب قلب كل سنة وأمنياتك في العام الجديد محققة يارب كل سنة وأنت أخي الغالي وأول صباح في العام الجديد يارب ترحل أحزان عامك السابق بكل ما فيه ويأتي الحب والسلام والأمان لقلبك وحياتك.
- أتمنى لك سنة جديدة فيها التوفيق والنجاح والعطاء والفرحة، يا شيء لن تكرره الأيام ولا السنين، كل سنة وأنت بخير.
- لك وحدك تهنئة قلبية ممزوجة بالروائح الجميلة النادرة، لأنك الجميل النادر على مر أشهر السنة، كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية.
- أختي الصغيرة كل عام وأنت سعادتي وروح روحي، وقلبي على قلبك، ويدي بيدك، وضحكتك ما تغيب وحبك بقلبي يزيد ويزيد، وأمالك وأمنياتك تتحقق وتضلك تزرعي بدنيتي ورد، ودموعك ما تنزل إلا لفرحة شفتيها قبل الكل الله يخليلي ياكي يا عمري.
- كل عام وأنت أختي و صديقتي وحبيبة قلبي، الله يسعدك يا عمري ويجمعنا وتكون سنة خير عليكم يارب.