تراند اليوم : تهنئه راس السنه ٢٠٢٢ .. رسالة راس السنة الجديدة أجمل رسائل راس السنه لحبيبي

تهنئه راس السنه ٢٠٢٢ رسالة راس السنة الجديدة رسائل راس السنه لحبيبي رسائل راس السنة للاصدقاء رسائل راس السنة الميلادية 2022، أمل تألق وارتقى، مثل النجوم في السماء محلقا، في عام مضى، قلبي من الهموم قد تمزقا، كنت وحدي أسير، في حزني عشت مثل الأسير، حتى لاحت بشرى العام الجديد، فبدأت أركض نحوه، ورأيت الزهر يزهر منه، وشعرت بقيد روحي ينكسر، فالغيم حتماً ينجلي، وشمس العام الجديد حتماً ستشرق وتنتصر، نضع لكم في مقالنا هذا رسائل راس السنة الميلادية 2022:

حباً لك سأستقبل العام الجديد، وأهنيك وأقلك عامك سعيد.

تتلعثم الكلمات لأنها لا تجد ما تقول لكم فعسى عامكم مليء بتحقيق الأمنيات.

ذهب عام ويحل علينا جديد، كل عام وأنتم لي عيد.

يا أغلى ما في الوجود عامكم جميل كرائحة الورود.

حياتنا بعض المنى، مبنية في قلوبنا كالجمل، حتى نحققها في العام الجديد منكم نستمد الأمل.

نحتفل معكم في العام الجديد حتى تصبح كل أيامنا في الحياة عيد.

ليلة رأس السنة توقف لحظة بي الزمان، سمعت صوتكم كالكمان، ومعكم شعرت بالأمان، بدونكم لا أطيق المكان.

آلاف الأزهار من عيونكم أجمعها، ومع أمنياتي في العام الجديد لكم أهديها.

أنتم لكل أعوامي الخير، فكل عام وانتم بألف خير.

أجمل رسائل راس السنة الميلادية 2022

أجمل رسائل راس السنة الميلادية 2022، عام جديد لا تقل الفرح محال، أو تحقيق الأمنيات خيال، في العام الجديد كن ثابتاً كرسوخ الجبال، وتفاءل وامضي بالآمال، نحو شمس العام الجديد 2022، امضي وانطلق ولا تستكين، غداً أجمل بإذن الله هذا الدعاء لله والسؤال، نضع لكم هنا أجمل رسائل راس السنة الميلادية 2022:

عام جديد يهل علينا كل عام وأنتم بخير يا أغلى ما لنا.

نودع عام ماضي، ليكن لأحزانكم خاتمة، ونستقبل عاماً جديداً ليكن انطلاقة لأفراحكم.

عام مضى وعام بعد أيام يأتي، رزقكم الله حلو الحياة والسعادة والرضى.

ستشرق شمس العام الجديد متبسمة الثغر، تبشرنا بعام جميل لتكن أمانيكم ساطعة كالقمر.

عام جديد على الأبواب ينتظر، بعد عام ولى وهجر، كل عام وأنتم لأمنياتي الشجر، أعلقها عليكم يا أغلى البشر.

في توالي الأعوام ينتهي عام يتلوه عام، ونحمل في قلوبنا الأمنيات والأحلام، وحلمي أن أراك كل عام.

في عامي الجديد أنت أجمل هدية، يا أغلى من في البشرية.

عدد ما ترمش العين، وعدد يدق القلب، أقلك كل عام وأنت الحب.

يا سكان مدينة حبي، كل عام وانتم رفقاء دربي.

ربي احفظ لي أحبتي في عامي الجديد، حتى يكون الكون كله لي عيد.

في كل صباح ومسا، أنتم من تبعدون عني الأسى، أريدكم في عامي الجديد يا كل ناسي.

من فرحتي في العام الجديد غنيت، أريدكم معي ربي ترجيت.

رسائل راس السنة الميلادية 2022للحبيب

رسائل راس السنة الميلادية 2022للحبيب، حبيبي وأغلى ما في دنيتي، وإنت ناري وجنتي، أنت شمس قلبي وضله، أنت الكلمات التي أعجز عن نطقها، وفي حبك تعلمت الهجاء، من الألف إلى الياء، نضع لكم رسائل راس السنة الميلادية 2022للحبيب:

أنت لي العام الجديد، وأنت لعامي كل جديد.

أنت الحب لكل عام، وكل عام وانت الحب.

يا أجمل هدايا القدر، كل عام وأنت أغلى البشر.

قالوا كلمات في الحب وفي عامي الجديد سأقول لك كل كلمات الحب

في عامي الجديد أنت معي في أحلامي، أنت الأمان لأيامي.

لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري في عامي الجديد لن أطلب غير حبيب ولعمري المديد.

سأتلوك دعاء في صلواتي، أريدك في عامي الجديد وكل أعوام حياتي، حتى مماتي.

وهبني ربي إياك ولا أريد في عامي الجديد سواك.

أنت في عمري الماضي وعامي الآتي ، قلبي يحوم في مداك، صوتك يعيش داخل ذاتي، وروحي ترخص فداك، كل عام وأنا نجمة سماك.

أنت أملي وعمري الماضي والآتي، سأبقى أهواك في كل سنواتي.

رسائل راس السنة الميلادية 2022للأصدقاء

رسائل راس السنة الميلادية 2022للأصدقاء، أصدقائي رفقاء دربي، من غيرهم سندي، العمر بلا أصدقاء، يمضي هباء، علمتموني معنى الوفاء، وكنتم على مصلحتي الأمناء، ومن غيركم تحلو به الحياة، تشاركنا فرحها وحزنها وحلوها ومرها، دمتم لي في كل عام، نضع لكم رسائل راس السنة الميلادية 2022للأصدقاء: