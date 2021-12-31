تراند اليوم : توقعات مايك فغالي لسوريا 2022

توقعات مايك فغالي لعام 2022، مايك فغالي هو ظاهرة لبنانية فريدة من نوعها، فهو لديه طريقة خاصة بالتنبؤ بالأحداث وتوقع حدوثها من خلال ذبذبات صوتية، وقد توقع مايك فغالي العديد من الأمور التي حدثت بالفعل كإغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري، وإغتيال القائد العسكري لحزب الله عماد مغنية، والعديد من حوادث الإغتيال الأخرى منها إغتيال جبران تويني، كما تنبأ مايك فغالي بسقوط الطائرة الأثيوبية على شواطىء بيروت، وكثير من التنبؤات الأخرى والعلم عند الله، ويقول مايك فغالي أن الصوت هو الآداة الوحيدة التي يحتاج إليها للتنبؤ، فهو يتلقى العديد من الإتصالات للسؤال عن المستقبل ويجيب عليها دون تردد، مدام الصوت موجود فإن مايك فغالي يستطيع التنبؤ بالمستقبل، فما هي توقعات مايك فغالي لعام 2022.

توقعات مايك فغالي 2022 لسوريا

توقعات مايك فغالي 2022 لسوريا، كانت سوريا ضمن الدول التي توقع لها مايك فغالي للعام الجديد 2022، ووضع لها صورة مشرقة للعام الجديد، سوريا الأمل التي أتعبتها الحروب، وشردت أبناءها وهجرتهم، يحتاجون لبصيص أمل يبحثون عنه في التوقعات، وسنضع لكم هنا توقعات مايك فغالي 2022 لسوريا:

يترك بشار الأسد حكم سوريا لراحة باله وضميره، وتعبه من السياسة.

ترك بشار الأسد لحكم سوريا، والاختفاء عن الساحة السياسية بكامل إرادته ورغبته الشخصية دون ضغوطات أو انقلابات.

وحدة سوريا لن يمسها اعتداء أو مؤامرات ولن تتجزأ سوريا لدويلات.

لا أساس للانقلاب في سوريا لتغيير الحكم والسلطة فيها، فبشار سيترك الحكم بإرادته.

تعقد وعقبات في العلاقات اللبنانية السورية بعد إقدام لبنان على السيطرة على أراضي من سوريا، وضمها مع الحدود الشمالية لتركيا.

مايك فغالي على مدار الأعوام

مايك فغالي وإسمه هو نمر الياس فغالي، ولد عام 1966 في شهر أكتوبر الموافق الخامس من أكتوبر وهو من مواليد البترون شمال لبنان، أبوه جوزيف وأمه ليلى جروف، يعد مايك فغالي ظاهرة لبنانية غريبة وغير إعتيادية، رغم حصوله على العديد من الجوائز فهو عالم في الطاقة، دلاس علم الطاقة الإجتماعي وحصل على دكتوراه فخرية من المركز الثقافي الألماني، وقد درس اللاهوت وبدأ عمله في إذاعة ستريك وأطلق على نفسه إسم مايك فغالي منذ هذا الوقت، تنقل بين العديد من الأعمال فقد عمل في مجال المحاسبة في شركة بترول لبنانية، كما عمل أيضاً في شركة تبغ في المحاسبة ثم أصبح رئيس المحاسبة الدولية في أكبر شركة تبغ في العالم، ومايك فغالي هو المصنف الرابع عالمياً من حيث القدرة على التنبؤ بالاحداث، فالعديد من الناس يصدقونه حول العالم وبرنامجه الإذاعي يشاهده ما يقارب الأربعين مليون مشاهد بحسب الإحصاءات، ومن توقعات مايك فغالي التي أحدثت صدى واسع هو توقعه حدوث حرب شبه إقليمية لبنانية، وإنتهاء حكم دولة إسرائيلة وزوالها للأبد فهل ستكون هذه التوقعات صحيحة أم لا، وعن توقعات مايك فغالي الجديدة، توقع بأن الجيش الروسي سيكون موجود في إحدى الدول الأوروبية بسلاح كامل، وأن يعمر النظام الروسي برغم شائعات كبرى، وأن أحداث دامية سوف تحدث في العام الحالي، كما توقع مايك فغالي أن مقتل الرئيس أوباما سيكون بداية لحرب كونية جديدة، تعرض مايك فغالي لعدة إعتداءات مؤذية ليتراجع عن مواقفه وكلامه على التلفيزيون، ولكنه لم يتراجع وإستمر وأصبح من أقوى الشخصيات التي تظهر على شاشات التلفيزيون.

توقعات مايك فغالي لعام 2022

أطلق مايك فغالي فيديو له على مواقع التواصل الإجتماعي يتحدث فيه عن توقعاته الجديدة لعام2022وخاصةً أن مايك فغالي يتوقع أن تكون أحداث سوريا هي الأغرب لهذا العام، فيقول مايك فغالي أن الرئيس السوري بشار الأسد سوف يظهر هذا العام بحلة جديدة، فهو يتوقع أن هناك مفاجأة كبرى للشعب السوري هذا العام، فبشار الأسد سوف يخرج من أرضه بعملية معينة وستصبح سوريا أفضل بكثير من قبل وتتطور، حيث أطلق عليها باريس الشرق، يذكر بأن مايك فغالي ظهر مرتدياً ملابس غريبة كعادته فهو يتميز في ملابسه وظهوره الأنيق حيث أن كل ملابسه هي من تصميمات خاصة به لا يوجد منها بالأسواق، ومن توقعات مايك فغالي أيضاً لعام 2022.

أكد مايك فغالي على وجود نقلة نوعية على المستويين العسكري والحكومي في سوريا مشيراً إلى إنتقال وتغيير على صعيد عسكري وصعيد حكومي في سوريا.

وأضاف أن هناك إطلالة غريبة سيطل بها رئيس الجمهورية السورية، وستكون إطلالة فريدة من نوعها لا تتكرر، وسنراه بلباس غير البدلة الرسمية.

وقد توقع مايك فغالي سابقاً وجود حداد في سوريا وتابع لهذا العام أن الحداد لم ينتهي.

توقعات مايك فغالي للأبراج لعام 2022