تراند اليوم : توقعات ابو علي الشيباني 2022

توقعات ابو علي الشيباني 2022 من أشهر الفلكيين والمنجمين في العراق، والذين لهم العَدِيد من التوقعات التي انتشرت بشكل كبير وتحققت، رُغم أنها مجرد تخيلات، وله العَدِيد من المُعجبين والمهتمين بتنبؤاته، كما هُو مُتخصّص بالطب الروحاني ويَقصِده الكَثِير من الناس في العالم، وله العديد من التّوقعات عن المالكي، والسعوديه، الامارات وقطر، مصر، لبنان، العراق، السودان، ليبيا، الاردن، اليمن، سوريا.

توقعات ابو علي الشيباني2022للسعودية

لم تتحقّق أي من تنبؤات ابو علي الشيباني بالنّسبة للسعودية فِي العام 2022، وقد توقع العديد من التوقعات في عام2022للسعودية، حيثُ قَال أنّه ستكُون هُناك العديد من التغييرات السياسية في السعودية، وأن المرَحلة القادمة ستكُون صَعبة على المملكة السعودية.

توقعات ابو علي الشيباني2022للعراق

وفِي تنبؤات ابو علي الشيباني للعراق 2022، سَوف تستمرِ الحرب العراقية في مُكافحة الإرهاب، واستمرار مُحاولة القضاء على تنظيم داعش، ووقوع الكثير من القتلى والجرحي في صفوف المدنيين، ومُحاولات كبيرة للقَضاء عَلى كل أثر لتنظيم داعش.

تنبؤات ابو علي الشيباني2022لليمن

أمّا فِي تنبؤات الشيباني لليمن 2022، فقد توقع أن تنتهِي الحَرب اليَمنيّة بالإتفاق عَلى وقف القِتال وحلّ النزاع بشكلِِ سلمي، واستمرار سَيطرة الحُوثيين على اليمن بجانب آخرين من الحكومة اليمينة الشرعيّة.

توقعات ابو علي الشيباني2022لمصر

فِي تنبؤات الشيباني2022لمصر، فَقد توقّع أن الأوضاع المصرية السياسيّة والعسكرية والإقتصادية، سوف يحدُث لها الكثير مِن التغيِير بَعد وقُوع مُصالحة مع السعودية، وبرعاية عربية، ودَعم خارجي لمصر، وستكُون الأوضاع المِصرية بشكلِِ أفضل من الآن.

توقعات برج الحمل عند الشيباني 2022

مواليد برج الحمل في عام 2022، تتميّز بأنّها سنة جميلة لَهم ومِليئة بالعَواطِف والاستقرار، وسَيتواصَل فيها تقدّم كل من ينتمي لبرج الحمل، و سيكون التقدم رائع، سيسجل بِحظّك هذه السنة دخول كوكب بلوتون في برج العقرب عمليََا لن يُؤثّر هذا على برج الحمل سلبيََا، لكن سيتسبّب في بعض الهواجس و التخوفات في شهر يناير/ كانون الثاني تحديدََا، و سيكون هذا مرافق لبعض التغييرات الجذرية في أوضاعكم، أو في شخصيتكم و تفكيركم، فلا تحاول عزيزي الحمل السّباحة عكس التيار، تقبّل الأمور كما تأتيك و دع التغيير يسحبك للأحسن فالحياة هكذا الشهور التي يسعدك الحظ فيها بمجال العاطفة هي : شباط ـ نيسان ـ ايار ـ تشرين الثاني.

توقعات برج الثور عند الشيباني 2022

مواليد برج الثور لهُم سنة إيجابيّة جدََا، وبذلك يجبُ أن يتحكّم بنفسه، لأنّ هُناك رغبة لديه لتضخِيم الأمور، و يَجِب عَليك التحكّم فيها إذا أردت الاحتفاظ بسعادتك، وصفاء الجو حولك، سيكون كوكب جوبتر هُو المؤثر عليك في تضخيم الأمور و تكبير رُدود فعلك، و هُنا يجب عليك التريُّث و الهدوء خصوصََا في شهر شباط وآذار وحزيران 2022، و كُن حذرََا في عدم خَرق القوانين بأي وجه لتفادي مَشاكل مع الجهات الرسمية و القضائية، كُن حذرََا كذلك خلال هذه الشهور، حتى لا تَدخُل في نزاعات مع أحد المُقرّبين منك و عندما تشعر بعصبيتك تزداد سارع بالإنسحاب و تغيِير الجَو لتفادي الجدالات، تمتع بشهري كانون الثاني وايلول 2022لان حظك سيكون رائع بالحب و بالمشاريع الشخصية و المهنية فلا تضيع فرصك فيها، افضل الشهور للعاطفة : تموز واب وايلول 2022.

توقعات برج الجوزاء عند الشيباني 2022

مواليد برج الجوزاء تَحمل لهم سنة 2022العديد مِن التّناقُضات، حيثُ ستكون حياة مُتقدّمة، ولكِن مُصاحبة لبعض التراجع أيضََا، و ستشعر ببَعض الأشياء تُعِيق طريقك في التقدم خصوصََا في شهر آيار 2022، يجب عليك عزيزي الجوزاء استغلال فترات التقدم لتمضي في تصفية مَشاكلك و عمل مشاريعك، و استغل النصف الأول من السنة خصوصََا شهري شباط، وآذار، لأنّ حَظّك فيهما كبير جدََا، و استغل السنة بشكل عام في التفكير في احلامك المستقبلية؛ لأن الفلك يبشرك بنهاية سنة رائعة، و بالتالي امكانية تحقيق جزء كبير من احلامك بغضون الـ2022افضل الشهور للعاطفة : آيار وحزيران وتموز وايلول.

توقعات برج السرطان عند الشيباني 2022

مواليد برج السرطان في عام2022سَوف تكُون لهم سَنة مُستقرّة وجميلة، وستكون مثل سنة 2022، فسيؤثّر عليك إيجابيََا كوكب أورانوس طوال سنة 2022؛ ممّا سيُعطِيك حريّة أكبر فِي اختياراتك خُصوصََا بمَجالات التعليم، و السّفر و التعاقدات، و التعاملات مع الخارج، حيثُ أن كوكب ساتورن في برج العذراء سيُساعدك كَذلك في اتخاد قراراتك الصائبة في الاختيارات و في تحسين علاقاتك في محيطك الاجتماعي، سيسود بعض الضغط في شهري ايار وايلول 2022، فقط ممّا سيُؤثّر على أعصابك قليلََا، فحاول عزيزي السرطان استغلالهما في الترفيه و الرياضة، و تأكّد أنّ باقي الشهور ستكون خفيفة و لن تشعُر بشيء يضغط على أعصابك خلالها، أفضل الشهور للعاطفة : نيسان وحزيران 2022.

توقعات برج الاسد عند الشيباني 2022

أمّا سنة 2022بالنسبة لمواليد بُرج الأسد ستكُون سنة حظ وتَوفِيق ومُفاجآت، حيثُ تنطبِع بَدخول جوبتر ببرج الدلو، و هُو البرج المُعاكِس لبُرجك جوبتر كوكب جالب للحظ و قد يجلب لَك بَعض المُفاجآت السّارة جدًًا هذه السنة، لكن احذًر مِن المُبالغة ببعض الأشياء خُصوصََا ببداية شباط وآذار2022، فحاول عزيزي الأسد أن تكُون عَقلانيََا و مُتوازنََا في تصرفاتك، فسيكون هذا التحول فِي منزلك الشمسي السابع؛ ممّا قد يؤدي الى ارتباط شرعي أو زواج لغير المتزوجين، و قَد تكتفِي عزيزى الأسد بايجاد شريك حياتك و التخطيط لحياة مستقبليّة و زواج السنة المُقبلة فتأكّد أن الحب قريب منك جدََا في سنة 2022، و قد يكُون دخل حياتك بنهاية فابحث جيدََا، أفضل الشهور للعاطفة : نيسان وآب.

توقعات برج العذراء عند الشيباني 2022

سَنة 2022لبرج العذراء تَحتاج إلى الصّبر بسبب وجُود كوكب ساتورن المُعاكس له فِي فَترات كثيرة، خصوصََا فِي النّصف الثاني، و في شهر آذار2022لكن تأكد أن سنة 2022ستكون رائعة لديك، و ستحلّ فيها كُلّ مشاكِلك؛ لأنّ كوكب ساتورن سيرحل عنك فيها ليستقر بجارك الميزان في سنة 2022ينصحك الفلك، بأن تكُون حذرََا و ألا تُخالف القوانين، و بالنّسبة للحب و العاطفة قَد يتأخّر أمر الارتباط الجدي للراغبين فيه، لكن ستكون أمور الحُب جيدة، و قد تتلقّى مُفاجآت رائعة طَوال السّنة، و خصوصََا ببدايتها، فلا تتشاءم كَثيرََا، أفضل الشهور للعاطفة : كانون الثاني، وحزيران، وتموز 2022.

توقعات برج الميزان عند الشيباني 2022

سنة إيجابيّة ومَليئة بالتّوفِيق، وفِيها حظّ كبير وتَطور، وسَتكُون سنة رائِعة لك عَزِيزي الميزان لأنّك تحظى بِحماية جوبيتر و تأثِيره الإيجابي جدََا فِي مَجال الحَظ و التطور، استغل حظّك هذه السنة للتّقدم في كُلّ مشاريعك، فهذه السنة رائعة بالنسبة لامور العمل شهري اذار ونيسان سيكونان مناسبان للبدء بعمل جديد، أو مَشروع جديد، أو حتى استثمارات كبيرة، احذر فقط عزيزي الميزان شهر آيار2022لأنّه قَد يكُون شهر المعاكسات الفلكيّة، بالنسبة للحب و العائلة و الأطفال، فهذه السنة مُستقرّة و جميلة جدََا لديك و خصوصََا لمن يعملون بمجالات الابتكار و الفن، فلا تتردد عزيزي الاسد و استغل سنة 2022، في كل ما هو جميل، أفضل الشهور للعاطفة : شباط واذار وتموز وتشرين الاول وتشرين الثاني.

توقعات برج العقرب عند الشيباني 2022

أمّا سنة 2022لبرج العقرب تَحمِل الكَثِير مِن الجَمال والتأثِيرات المُمتِعة، حيثُ أنّها سنة جميلة يا عَزيزي العقرب رُغم تأثِيرات نِبتون التِي قَد تُواصل معاكستك قليلََا، فِي بعض المجالات بُرجك سيتأثر بأغلب الكواكب هذه السنة لكن مجال الاسرة و العائلة سيكون الافضل بين جميع المجالات خصوصا بمرور جوبتر، لكن كُن واثقََا في خطواتك و مُتّزنََا في كلامك حتى لا تخدعك ثقتك في نفسك فترتكب هفوات انت في غنى عنها. فِي مجال العاطفة شهر نيسان هو الاحسن على الاطلاق إذا كنت مرتبط بعلاقة جادة و هو شهر اللقاءات الشيقة ان كنت خاليََا، و احذر من شهر حزيران الذي قد يورطك بمشاكل مع الحبيب بسبب غيرة او بسبب شكّ مِن ناحيته ناتج عن تصرف غير لائق منك، فلا تُحاول الخيانة حتى لا تندم، افضل الشهور للعاطفة : شباط وآذار ونيسان وأيار وتشرين الثاني.

توقعات برج القوس عند الشيباني 2022

سنة مُشابهة تقريبََا لسنة 2022بالنّسبة لمواليد برج القوس، و ذلك لاستمرَار تواجد ساتورن و اورانوس، فهمناك بعض المشاكل بالعائلة و العمل، فكُن حذرََا عزيزي القوس الجميل، ففي سنة 2022لديك مَجال فى العاطفة و الحُب، حيثُ تُساعدك الظروف بشكل كبير في اول شهور السنة لتعيش لحظات رائعة مع الحبيب و للعُزّاب لقاءات رائعة جدََا قد يجد العزاب شريك حياتهم هذه السنة فلا تقفلوا أبوابكم، فهذه السنة تبشر بارتباطات جدية و مناسبة جدا افضل الشهور للعاطفة : كانون الثاني وشباط ونيسان وأيار.

توقعات برج الدلو عند الشيباني 2022

سنة مُستقرة و جَمِيلة بشكلِِ عام فيما عَدا تواجُد نبتون الذي قد يُعاكس مواليد الدلو المولودون بعد 2 شباط، جوبتر سيُساعد الدلو في ابقاء الحظ معه طوال السنة و ستكون سنة جميلة في مجالات الصحة و يجب استغلالها في علاج كل ما كان يتعبك عزيزي الدلو. شهري شباط واذار 2022 شهران للمفاجآت و المواعيد الكثيرة ستشعر خلالها بضغط كبير و هما مناسبان للمشاريع الجديدة. احصُل يا عزيزي الدلو على اقساطا من الراحة و الاستجمام و لا تنسى الحبيب أو الزوج افضل الشهور للعاطفة : شباط واذار وتموز وآب.

توقعات برج الجدي عند الشيباني 2022

أمّا لك عَزِيزي فِي بُرج الجدي، فسيكُون الحظ مُرافِقُك في 2022، حيثُ تَحمِل العديد من المفاجآت الجميلة، و لن يُعاكسك أي كوكب وستحصل على سنة رائعة بكل المقاييس تفتح خلالها ابواب الحظ و يكون كل شيء متاح حصتك الاكبر من الحظ هذه السنة هي في الحب و العاطفة، حيثُ تتكاثر فرص اللقاء للعزاب و تكون قمتها في شباط2022مجال العمل يزدهر و تقوى فيه العلاقات المفيدة و النافعة لك و قد يكون لبعض مواليد الجدي حظوظا بأعمال مُرتبطة بخارج بلدانهم و تكون الفرص مُغرية جدََا فلا يجب تضييعها، أفضل الشهور للعاطفة : شباط وحزيران.

توقعات برج الحوت عند الشيباني 2022

أخيرََا مواليد بُرج الحوت سيتأثّرون مع الأبراج القريبة مِنهم، مِثل: كوكب أورانوس وساتورن، وستكُون لها العديد من الثأثيرات، حيثُ عَاكست العديد من المواضيع سابقََا خلال2022، فمواليد الحوت المولودين بشهر شباط سيتنفّسون الصعداء ببداية 2022و تنتهي الفترات العصيبة و معاكسات الحظ و يَستطيع كل مواليد الحوت استغلال السنة الجديدة في بداية صفحة جديدة.