تراند اليوم : رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية .. رسائل حب في راس السنة ( تهنئة راس السنة لزوجي )

يَبحثُ الأحبّة دوماََ عَن أجمَل وأروَع رسائل حب في راس السنة لإهداءها للحبيب أو الزوج، ومَسجات الحُب والغَرام تَقول فِي سُطورها أجمَل الكَلام واحلي العَبارات التِي تُعبّر عَن الحُب الحَقِيقي الصّادق، وعَن المَشاعر الدّافئة والأحاسِيس المُرهفة، أحلى رسائل حب وغرام نُوردُها لَكم فِي هَذه السّطور المُعطّرة بأروع وأرقي الجُمل والكَلمات التِي تَقول في معانيها أجمل معاني الحب والرومانسية، فَالحب هُو أجمل مَا فِي هَذه الحياة فلايُوجد حب بدون حياة ولا حياة بدون حب والحب هو نَظرة إعجَاب مُتبادلة بَين شاب وفتاة ناتِجة عن مشاعر مُرهفة تنبع من الوجدان، ولَيس مِن الضّروري أن يَقتصِر الحُب عَلي الرّجل والمرأة فيُمكن أن يَكون الحُب مُتبادَل بين الأصدِقاء والأهل والأحبّة ولكِن تختَلف المَعاني في الحُبّ بين شَخص وآخر، لكن الحُب بِشتّي أشكاله يُحافظ عَلي عِلاقة التّرابط والتّماسك ويبقي ويزيد من المودّة والألفَة فِيما بيننا.

الحب هو شعور عاطفي جميل، لا يشعر بلذته ومتعته سوى من خاض تجربته، والحب ليس ككل العلاقات، بل هي علاقة لها أركانها ومعاييرها، فإن أخطأنا في الحب، نستقبل الحزن والرح بقدر الحب الذي عشناه، في هذا المقال نضع بين أيديكم باقة من أجمل وأحلى رسائل ومسجات الحب والغرام .

رسائل حب رومانسية

احلي رسائل حب وغرام حَيثُ يبحثُ الكَثِير من الاحبّة عَن رسائل حب وغرام يُرسلونها إلي أحبَابهم يُعبرو لهَم فِيها عَن المَشاعر والاحاسِيس المُرهفة السّاكنة في وجدانهم والتي لا يَقدر أن يصِفُها اللسان في هذه الكلمات التي تنطق بأجمَل مَعاني الحب والغرام تأسِر قَلب المَحبوبة وتجعل الحب كبيرا فيما بينكم .

وحياة قلبى الولهان .. مالك على حلفان

لو تطلب منى قلبى .. لأعطيك روحى كمان

العين تعشق صورتك .. والقلب بيجرى فيه دمك

وكل ما اسمع صوتك .. شفايفى تقول بحبك

يمكن إبتعدت وإنشغلت

يمكن ما سألت مدة وقصرت

بس الأكيد حنيت لك وإشتقت

إنت ممكن لما تنام تترك الدنيا وراك

بس أنا لما أنام بيبتدى حلمى معاك

يا حظ المكان بيك .. يا حظ من هم حواليك

يا حظ ناس تشوفك .. وأنا مشتاق اليك

أهديك حبيبى وردتين

وردة حمرا تقول بحبك .. ووردة صفرا تقول بغير عليك

أهمس لك أنا أحبك .. لاجل تخفيها جوه قلبك

كل ماضاق بك صدرك .. ترددها بهمساتى

أحلى مساء لأحلى عزيز ما يتنسى

زى البدر تشوفه قريب لكن بعيد ملمسه

قدمت لك عمرى هدية .. وأعتذر عن رخص الهدية

قدرك سما فوق السما .. ونجومها لك هدية

قلبك الطيب يا غالى .. أبيض بطبعه حنون

لو عطوني وخيرونى .. أنت بس اللى تكون

لو تاه الحب انت الدليل

لو مات القلب انت البديل

وكلمة حب فى حبك قليل

لو كنت دمعة داخل عيونى بغمض عليك

وصدقنى ما راح افتح .. ولو كان الثمن عيونى

تعرف وتعلم حالتى .. ما تختلف عن حالتك

أصبحت لى توأم حياة .. بأفراحك تكمل فرحتى

بغربة الساعة أحبك .. بدمعة الغيمه أحبك

بهزة رموشك أحبك .. بكل حواس الحب أحبك

مسجات حب قصيرة

يَستيقِظ الشّخص دوماََ علي صوت من يحبه و تَدور فِي عقلِه أجمَل وأروع الّلحظات التِي قَضاها مَعهم يبتِسم وهُو يتذكّر كَلِماتهم العَطِرة التِي تَروي في طياتها اروع واسمي معاني الحب، ومَا أجمَل أن تبدأ يَومك بابتِسامة يَكون مَن رسمَها علي شفتيك هم اشخاص تحبهم وتكنّ لهم كل الحب والتقدير والاحترام، هنا نورد لكم اجمل واروع رسائل حب قصيرة تنال اعجابكم .

حبك يا زهر عمري ياعطر الورد في لونه احبك ليش ما تدري وحبي ليه تخونه

أحيانا تكون (الرساله)بلسم ممن نحب..لكن لاتكون بديله لصوت من أحببنا

(عرض خاص)

إشتري قلبي وأحصل علىعطفي

وحناني وشوقي

وحبي وعمري

مجانا

احبك واستحي منك ولاادري وش اسوي بك اخاف اصارحك تزعل واخاف اسكت تعذبني

ياحبيبي إنت غير، إنت الاول والأخير، إنت بردي في الهجيرياحبيبي ياأمير

سأظل أحبك و إن طال إنتظاري… فإن لم تكن قدري فقد كنت إختياري

رضيت بحكمك القاسي رضيت السم في كاسي رسالةحبرها إحساسي،أحبك لوتكون قاسي

أ=أهواك انا اهواك

ح=حلفت انا منساك

ب=بدا يكبرغلاك

ك=كل شي ولافرقاك

إن هزك الشوق يوما فلم ترانى فهذه الرساله تنوب عن لساني ( أحبكLove

فديت الحلو إلي يراسلني وما ينساني تفداه روحي وعيوني ويا عساه دوم سالم

بالفرنسيةje taim بالإسبانيةte quiro بالإيطاليهte amo بالعربية أحبك موت

إن نمت أحلم فيك وإن سرحت أفكرفيك وإن زعلت حنيت ابيك بصراحة اموت فيك

غلطان اللي يرسل لك رساله

المفروض انه يجي لك عاني ويضمك حيل علي صدره

سؤال مطروح .. من إنسان طموح .. هل لي مكان بقلبك؟ أم هناك طفوح !!؟

أموت حسرةوقهرلوإنت تنساني..وأرضى أعيش بسجن بس أنت سجاني

ادمنت حبك وادمن القلب ذكراك وش عاد اسوي دام سرت بعروقي

انت المهم انت الأهم وانت الحقيقة والوهم حبك قضية دنيتي وانت بعذابي متهم

دكتور لا تكشف على القلب ارجوك

اخاف تلقى صورته بالإشاعة

ولا يخفى عليك خافي احبك يا ذهب صافي ولو تامر على روحي ترى بحقك ما هو كافي

طلبتك..

لاتردني ارجوك

قل تم

حط الجوال على شفايفك

وهات بوسه

أذا بهالدنيا حب غالي أكيد بيكون حبى لك وإذا فى شوق موعادي أكيد ياعمرى شوقى لك

انا

حياتي

بدونك

كلها

ملل

وحشه

تعب

اكتب الحرف الاول من كل كلمه؟

ياليت لواهديك

قلبي لكنه ملك

ربي فهل يكفيك

حبي؟

وجود الحب يكفينا وهذي كل أمانينا..أنا وإياك فينا طبع إذا حبينا حبينا.

حبيبي ياكثر طيبك تخجلني بترحيبك ما ادري كيف اهليبك عساني

مانحرم منك

زرعتك في شراييني وسميتك نظر عيني وهبتك كل إحساسي وقلت إنك هلي وناسي

حبيبتي: لو كتبت بأغصان الشجروبحبرمداده البحر ماقلت لك إلا كلمة..

أحبك

الاسم : مجنونك

العمر : ضايع بدونك

الهواية : رسم عيونك

النهاية : احبك

ياشاغل فكري امووت فيك

ياحايل عمري امووت فيك

ياأحلى خل امووت فيك

ياكل هلي امووت فيك

ارحمني

الله يخليك

انا قلبي وكلي

ذايب فيك

تحية من قلب ما مات الا منك وفيك

تحسب غلاي شوي

كفاية اني ميت فيك

الليل له اخر

والعمر له اخر

بس بصراحة حبي لك ماله اخر

حبك ذبحني حيل

عيونك ورتني الويل

غرامك سهرني الليل وينك حبيبي وين ؟!؟

ترن

ترن

الو

ممكن

اغنيلك

؟؟

انا اكتر واحد بيحبك

احبك صمت يستعصي على الالفاظ التعبير عنه

احبك بوح ماتحمل قواميس الدنيا معناه

اموت قهر وحسرة لو انت تنساني … وارضى اعيش بسجن بس انت سجاني

سحابة حب ياعمري تمطر في سما دنياك … تعطر قلبك الصافي وتقول مستحيل انساك

خلك معي مادمت انا

وابغاك واهواك

ارجوك تسرع

لا تزيد شجوني

رسائل حب وغرام للزوج

الكَثير مِنَ الزّوجات التِي تُريد أن تُسعد زوجها وتشعره بِالحب والمشاعر الدّافئة المحفورة له في قلبها تبحثُ هي عن أروَع الوَسائِل التي تلجأ إليهَا الزّوجة لتأسر قَلب زَوجها وتبثّ فِي قلبه المحبة ونَفسه الأمَان والسّعادة التِي يرا بِها زوجته، التِي تخاف عليه وتحبه مِن أعمَاق قلبها، أيضاََ هَذه الكلمات التي نُلخصها لكم في رسائل حب للزوج من الممكن أن تَنهي أي خلاف قائم بين الزوج وزوجته وبعد أن يَقرأها الزوج أو الزوجة تكسِر كُلّ المشكلات أو سوء التفاهم الذي فيما بينهم كان شيئا.

القمر بيحرس الليل

وانا قلبى يحرسك

والشمس تضوى للعين

وانا عينى تفقدك

كل شئ اقدر عليه

الابعدك عن حياتى

هو عمرى يسوى ايه

بعدك يا حياتى

مريض ورحت للطبيب

وصف لى علاج غريب

بوسة من اغلى حبيب

كل ساعة حتى اطيب

م. مقدر على بعدك

ح. حفضل أحبك

م. مكانك جوه قلبى

د.دايما فى بالى

ماأحبك مليت منك ما أبغاك..

والي مضى بيني وبينك نسيته..

هذا الكلام الي لو اموت ما جاك..

مني ولو ماتوا قهر ما حكيته..

انا السكر وانت الشاي

صحيح انا الي محليه

بس انت الي مدوبني فيك.

ليتني قنبله

يرميني عدوك عليك

بدال ما انفجر

اضمك واقول

اسم الله عليك

عطشان والدنيا مطر

والعين ما تشبع نضر

كيفك يا نور القمر

كيفك يا احلى البشر

أوعدك ماتخلى عنك ابد,

وقلبي عمره مايسكنه احد,

انت عشقي وحياتي وبقا لك للأبد.

وإن مر يوم وماسألت لاتقول خاني وخان العهد

قول مات ولحين ماحبني كثره احد

أبعتذر..

وأرسل مع الشوق عذري

يالي مكانك بين عين وقلبي

أنا مقصر والظروف اجبرتني

وأبيك تقبل اعتذاري وظرفي

والله ماني مهملك ف حياتي

لكن ظروفي كلها اقهرتني

يافلان والله ما أعيش لولاك

وبعدك حياتي كل أبوها مذله

مادام فيني روح والله مانساك

حبك بقلبي يافلان أستحله

تفداك عيني وقلبي اليوم يفداك

وأن ما رضيت أبنزعه من محله

تسألني حبيبتي

ما الفرق ما بيني وما بين السما ؟

الفرق ما بينكما

أنك إن ضحكت يا حبيبتي

أنسى السما

الحب يا حبيبتي

قصيدة جميلة مكتوبة على القمر

الحب مرسوم على جميع أوراق الشجر

الحب منقوش على

ريش العصافير، وحبات المطر

لكن أي امرأة في بلدي

إذا أحبت رجلا

ترمى بخمسين حجر

حين أنا سقطت في الحب

تغيرت

تغيرت مملكة الرب

صار الدجى ينام في معطفي

وتشرق الشمس من الغرب

يا رب قلبي لم يعد كافيا

لأن من أحبها .. تعادل الدنيا

فضع بصدري واحدا غيره

يكون في مساحة الدنيا

ما زلت تسألني عن عيد ميلادي

سجل لديك إذن .. ما أنت تجهله

تاريخ حبك لي .. تاريخ ميلادي

لو خرج المارد من قمقمه

وقال لي : لبيك

دقيقة واحدة لديك

تختار فيها كل ما تريده

من قطع الياقوت والزمرد

لاخترت عينَيْكِ .. بلا تردد

ذات العينين السوداوين

ذات العينين الصاحيتين الممطرتين

لا أطلب أبدا من ربي

إلا شيئين

أن يحفظ هاتين العينين

ويزيد بأيامي يومين

كي أكتب شعرا

في هاتين الؤلؤتين

رسائل حب وعشق جامدة

فِي هذِه السّطورة التي تتغنّي بأجمل وأحلى كَلمات الحُب والغَرام والعِشق نَطرح لكل العاشقين والعاشِقات المُحبين والمحبات الخاطبين والخاطبات لكل المُبتليين بِداء الحب باقة ومجموعة مُميّزة مِن أجمل رسائل حب وعشق تُرسلونها الي أحبَابكم تُعبر لهم عما في داخلكم من مشاعر جيّاشة وأحاسِيس مُرهفة يصعب أن يَنطق بها اللسان، في هذه الكلمات تَرون كل معالم الحب والوفاء والاخلاص والخوف علي ما نحب تنال اعجابكم .

مهما يفرض القدر

غيبتك

تظل غالى

ومهما تغيب عن دنيتى

تظل فى بالى

سأظل أطلب صحبتك

أذكر حلاوة أخوتك

وتظل عيني للأبد

عين تحن لرؤيتك

ماعلموك ؟

إنه في غيابك

يلف دنياي السكون وفي وجودك

تضحك احزاني وتهون..

ليتني بحضنك اعانق دفا جسمك

اسكر بأنفاسك و اذوب بلمساتك

تلتهمني لذة شفاتك

لك وحشه لويدري لهاالليل مافاق، كتمتها عبره وحسيتها جروح

كثير قلوب كذابه

وكثير من ينسى أصحابه

بس صحبتك لها قلب

يموت من شوقه لأحبابه

كلمة احبكـ كل جاهلٍ نطقها

اما انا اعيشها نبض واحساس

أحبـــك يا بعـد عمـر الحـزن والجـرح والافــراح

أحبــك كثــر ما نامـــت عيونـك داخـل هـدابي

أنـت الوحيـد اللـي بـ قلبـي تمكنـت

تمــون لكـن لا تكثـر طعونـك!

تـ ع ـال ..

وكل غ ـيم الكون يمطر ..

ويصبح لك ع ـتيم الليل ضاوي ..!

أحبك حب ما بعده حسافة

أحبك والهوى يجمع ثلاثة

قلب وقلبك والمسافة

عطني من احروف الغلا كلمة اغليك

واعطيك قلبٍ ماحلم فيه مخلوق

عمري ما فكرت فيك .. وما خطر في البال حبك .. لين قلبي قال أبيك .. وقالت عيوني أحبك

لو كان نيوتن شاف عيونك

كان عرف المجنون أن الجاذبية ملهاش قانون !

دري ليش أحبك

ليش دنيتي صارت

تحبك

أنا لي مزودها

ولا إنت إلي مافي مثلك

أحلى مافيك كلك

وكل ما فيك أحلاك

وقلبي وكلي يحبك

ومحد عندي يسواك !

على خدي أحط إيدي

واعاود ذكرى أيامي

وأدور احلى ما فيها

وأشوفك أنت قدامي

أبعد

أغيب

أختفي

شعلة غلاك ماتنطفي

عيني عليك لو ابتعد

وقلبي معك صادق وفي

ليت الهدايا بقدر الحب نهديها

والله لأهدي لك الدنيا ومافيها

أحبك

ماأحبك

أحبك

ماأحبك

ياربي خلصت الوردة بس مالى شغل أحبك

دعيت ياربي

لاتحرمني منه

قالوا كل هذا حب؟

قلت شفتوا قلبي

هذا قطعه منه

احبـــــــــك بجنون….. خليهم يدرون.. ويش بسوين؟… من بحر عدن يشربون..

ما أقول احبك

يكفي

“متولع فيك”

كلمة احبك قالها

الف غيري …!!

ارسلتلك قلبي وانكتب

قيد التسليم

لو تحبني صج حلفتك

بالله .. وارسل لي وقول:

تم التسليم!

اذا شوقك يجي بكلمه

فانا شوقي صعب ممشاه

لانه يوم يوصلك

يحرق كل ماحولك

الدنيا ثلاث :-

1- الذكرى

2- الالم

3- الحب

عش بالاولى وتحمل الثانيه لجل الثالثه ….

وحياة قلبي الولهان

مالك علي حلفان

لو تطلب مني قلبي

لأعطيك روحي كمان

العين تعشق صورتك

والقلب بيجرى فية دمك

وكل مااسمع صوتك

شفايفى تقول بحبك

يمكن إبتعدت وإنشغلت

يمكن ماسألت مدة وقصرت

بس الأكيد حنيت لك وإشتقت

أهديك وردة ياسمين لونها لون قلبك تصبح عليك وتقول يا عسى الخير دربك .

أنت مثل السحاب يشيل الخير على متونه و أنت مثل المطركل المخاليق يحبونه .

حضنت حبك بقلبي وخليت نوره بصدري لانك عمري وقلبي احبك حيل وربي

هلا باللي وصل عطره قبل تاصل مراسيله مثل غيث قبل ياصل يجي ريحه ونهليبه

رسائل حب للعشاق

الحُب هو أجمَل ما في هذه الدنيا فالذي يحب لا يلقِي اهتماماََ لهذه الدنيا سوي لمحبوبه الذي يشاركه بِها ويُقاسمه أجمَل الّلحظات والاوقَات، لِذلك يَبحث الكَثير من الأحباب عَن أروع رَسائِل حُب لِلعشاق قَويّة ومُؤثرة جداََ تُعبر عن كتلة المشاعر الفائضة في قلب الحبيب والمحبوبة، ففي العِشق يصبح الحبيب بلا وعي يتولّد الحب المجنون والخوف علي ما نُحب من أقلّ الأشياء، لا يقدر ان يفارق محبوبته للحظة تتولد الغيرة ايضاََ، نورد لكم في الاسفل باقة مميّزة مِن رسائل حب للعشاق جميلة جداََ .

ربّما تعجز روحي أن تلقاك وعيني أن تراك لكِن قَلبي لَنْ يعجز أن يحبك ويهواك

مسجات شوق

أشعل شموع الحب وأرسل لك أشواق وأكتب على العنوان لعيونك انا مشتاق

مسجات شوق

زادني اللقاء شوقا إلى لقياك فالحب يولد من جديد كلما ألقاك

مسجات شوق

بهمس لك أحبك لجل تخفيها في قلبك كل ماضاق بك صدرك تذكر إنسان يموت في حبك

مسجات شوق

وحشني إحساسك وحشني حبك المجنون ياأروع حب في الكون

مسجات شوق

ثلج قلبي يذوب حين ألقاك ياساكنا فؤادي ومستحيل أنساك

مسجات شوق

تحيه من قلب حي مامات إلا منك وفيك لاتحسب غلاك شوي كفايه إني ميت فيك

مسجات شوق

جمال الصبح بنظرة عيونك ونور الشمس مرسوم بجفونك وكل الكون مايسوى بدونك

مسجات شوق

حبيبي خيالك راسخ في الفكر ماغاب ولا غيرك أفرح به ولا غيرك أسلى به

مسجات شوق

من غلاك ودي اكتب على كفك قصيدة

الحبر موجود بس آخ كفك من يصيده

مسجات شوق

كم مرة تمنيت أن تلمس

يدي يدك ثم تغمريني

بذراعيك وتضميني

إلى صدرك وحينها

أنسى الدنيا بما فيها

مسجات شوق

لن أنساكي!!

مهما ابتعدت عني

اتعرفين لماذا

لانك محفورة داخل قلبي

موجودة في قلبي

في حفرة عميقة جدا

لا يستطيع احد فتحها

فقد تعلمت من عينيكي

كيف يكون الحب

رسائل حب للممتزوجين

الحُب هُو مجمُوعة وكتلَة مِنَ المشاعر الانسانية الصّادقَة المُرهفة التِي يُحس بها كل انسان تِجاه انسان آخر تتآلف هَذِه المَشاعر من خلال نظرة الاعجاب التي يُبديها الحبيب لمحبوبته ويري فيها شريكة حياته المستقبلية التي سيري الحَياة جميلة معها، الحب هو شعور لا ارادي يُلازم الانسان اينما ذهب، في هذه السطور المعطرة باجمل كلمات وعبارات الحب نطرح لكم مجموعة من رسائل حب للمتزوجين قوية جداََ ومؤثرة .

تمنيت للبوسة جناح .. وتطير من خد لخد .. حتى من أبوسك .. بوستي توصل قبل ما تبرد

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

باقي أيام

ويطل علينا عيد حبنا

عيد عشقنا وهوانا

فكل عام وأنت حبي الاول والاخير

كل عام وأنت عشقي وهواي

كل عام وانت حبيبتي

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

اليوم : أحبك

بكره : أعشقك

بعده : في العناية المركزة

والسبب؟ ( أموت فيك

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

محظوظ من يهوى له انسان يهواه

ومحظوظ من خله يراعي شعوره

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

الساعة 1 احبك

2 اشتقلك

3 اتذكرك

4 اناديك

5 احاكيك

بصراحة 24 ساعة بموت فيك

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

غلاك مش رسايل ولا حروف مكتوبة.غلاك بلاليص عسل وفى القلب مكبوبة

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

زرعت العشق بقلبي وبدمع العين أسقيه طلع محصولي ورد لأحلى حبيب أهديه

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

لوحه وحرمان

لوحه رسمتها بحب وحنان

لوحه تنادي بصوت واصل ونية ولهان

لوحه رسمتها ما قد رسمها فنان

لوحه تناديك يا قاهرة الحرمان

إرحمي حبيبك وما كان كان …

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

العسل 7 انواع اصلى مثل اخلاقك ابيض مثل قلبك غالى مثل قيمتك نادر مثل وجودك يشفى مثل رؤيتك حلو مثل بسمتك يدوم للابد مثل محبتك وحشتنى رنتك

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

بعتلك عصفورة اصفرة شيلة وردة احمرة عليها بوسة صغيرة وصلتلك ولا لسة يا ترى

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

لوتبعد عني ثواني انقهر ويكتئب زماني

لاتروح عن دنياي سلط الله عليك

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

تركت القلب لك مرسى متى ما تبغى فيه ترسى بس لا تبعد ولا تقسى

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

ياريتني بحضنك مسجون واقول حطوا ورى القفل قفلين ونصير بجسم واحد بقلبين

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

تمرض دواك عندي تتعب راحتك بحضني تتالم قلبي يوجعني لانك اغلي ماعندي

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

شفتك دق القلب، كلمتك عرفت الحب،نمت حلمت بيك،عمري ليكي،بحبك وحياة عنيكي

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

للفرح يوم هليت في قلبي هبوب

ما اظام زماني يوم عن الكون غايب

لك بسمة تتملك الكون بالطيب

ولك نظرة سوت في قلبي العجايب

يا جعل عمرك سعد وايامك تطيب

وجعلني فدا حب ماعنه تايب

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

حبيت اسلم على نور العين وابعت على الخد بوستين واحدة سلف والتانية دين

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

الغياب ماهو جفاء

والحضور ماهو وفاء

والأهم شوق القلوب

حتى لو الشخص ” أختفى ”

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

اللى يشوفك يحبك واللى يحبك

يهواك واللى يهواك ماينساك

لانك بعينه ارق ملاك

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

يا شمس بوسي خدو

يا نجووم نامي حدو

يا قمر قول للغالي ما بحب حد قدو

مسجات حب وغزل للعشاق للمتزوجين جديده

تكســـر راسي عادي

تكســـر رجـلي انا راضــــي…

بس لا تكســر خاطري

وافتكرنـــي لو بمســـج فاضـــي

رسائل حب حزينة

أصعَب مَا فِي الحُب هو الفراق الذي يدمّر القَلب ويذهب بِصاحبه إلي الوِحدة، فَليس كل قصة حب ناجِحة فَهُناك مَن تضحك له الدنيا وتبتسم وتنتهي قصته بأجمل ما يتمناها العَاشق وهي الزواج الشرعي ليبدأو مَع بعضِهم حياة جديدة مليئة بالحب والغرام، وهُناك مَن تَقسُو عَليه الحياة ويفترق عن محبوبته وتسبب له الجرح الذي يحتاج الي وقت طويل كي يشفي منه فألم الحب كبير لأنّه يَكون في القلب، هُنا نضع لكم مجموعة من رسائل حب حزينة مؤثرة جدا تنال اعجابكم .

للأسف حبك اللي تدعي هو حب ذاتك ومن يحب الذات ما يخلص لغيـره.

روح بطريق وأنا بطريق خليني على جرحي العتيق للصبر أخر خلاص عافك الخاطر.

شيل من راسك أجيك وأعتذرلك و أرتجيك أنا ماأصدق أبتعد كيف تـبغـاني أجيك.

لا نفترق وتقول ويني ووينك قول ألف لا للي يقولون: تنساه ؟.

حلو الأمل تطويه بعد المسافات واليأس يومياً يقرب لي شوي.

الله كتب نفترق عقب ذا الجمعه وأنا لحكم الولي راضي وراضي.

عشت الأمل مثل القمر ليلة خسوف بدر تلاشى عقب ما هو تمامي.

كان العذاب إنسان يولد مع إنسان أنشهد انك عذابي اللي معي مولود.

تنداس دنيا الحب بتراب تنداس وينداس قلب ما وفاء مع خويه.

انتهت قصة هوانا لا سوالف ولا كلام حتى في يوم الوداع اكتفينا بالسلام.

مابيك لكن في الوقت هذا محتاجك في موت حبك أبى تحضر وتعزيني.

خلاص بارحل عن حبك كفايه ما تعلمته كفايه تسرق البسمة من عيوني وشفاتى

دفنت الحب في قلبى فيه كفتنه ابنسى ماضى الذكرى وبحرق كل ملفاتى

ابنسى لحظة فيها كلام منك صدقته احس انك هناء عمري ولكن كنت ماساتي

محيت من بالى بقايا طيوفك واليوم حبك بحرقه حرقت النار

غدار ماريدك ولا أريد شوفتك خلاص قلبي تاب عن حب غدار

علموك القساوة و أنت طبعك حنون كيف تجرح دموعي و أنت

سهمك وصل قلبي وغير بحالي ليتك نظرت لحالتي قبل ترميه

طـاح الـقنـاع ؟ وطحت من عين خلك ما يـنفعـك ليت وتحاسيف و أعذار

أخطيت وأخطيت وأخطيت وأخطيت يوم أنخدعت بطيبتك والدلالي

ما عاد حبك ولاشوفك يعنيني أنا نسيتك واطلب منك تنساني

اليوم قدرك ما يسوى ماطا الأقدام حبك بقلبي مات و أعلن رحيله

ضيعتني من يديك و أنا اللي مجنون فيك ياخسارة حبي فيك ضيعت أحلامي بيديك.

ليه الهوى مزروع دربه بالأشواك ؟ ليش النهاية في المحبه كئيبه ؟

أبكتب خيانتك وبدونها بدفتر أشعـاري وأقول أكرهك أكرهك باولها وتاليها

خنجر و أحسه بين الأضلاع لا هو ألي ذابحني ولا هو ألي قويته .

ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله .

لو كنت أعرف أني مصدر عذابك والله ما تفرح بشوفتك عيني

من علمك أن الغدر جرح ثاني يقدر يرتب داخلك نشوة الموت .

ليه تظلمني وتجرحني بسكين الكلام ليه ترميني بعين وعين فيك مغرمه

اعتذارك ودمعك والندم مع رجاك أحرجوني ولكن انتهينا خلاص

خل اللي غير حنانك علينا ..! يعطيك من حبه ربع ماعطينا ..!

إذا قلبي قسى مره وشايف عشرتي مره ترى قلبك على قلبي قسى مرات مو مره

بصراحة يا حبيبي ما عاد يجمعنا شي من الماضي يمكن حبيتك لكن الحين نسيتك من يغرس الشوك ما يجني ورود ومن

يطفي الشوق ما يلقى دفا

لا تبكي ولاتزعل ولا تحكي ولا تسأل معاك بصفي أحسابي و بنهي قصتي و أرحل

اللي بيني و بينك ضيعته بيدينك كم ضحيت أنا لعينك و كل همك تعذبني

حبيتك العمر كله ولامليت وتركتني يالغالي بحرقة قلبي ورحت ولا حسيت

لو جرحت أيدي الدم يطلع لكنك جرحت قلبي وأخاف أن روحي يالغالي تطلع

أنا يا سيدي إنسان وفا في حب من حبه حسافه كنت لي خوان وحبك كان لي كذبه

من صد عني والله ما أرجيه لو حاجتي عنده حشى لأعتزلها

تعذبني همسات قلبك تحيرني دقات قلبك لكن جرح قلبك يجعلني حزينة

أقول مدام حبي ما توغل بالأعماق ما ضنها تنفع معك تضحياتي

ياللي نسيت الحب مثلك سهل نسيناه جرحي يهون ولا مذلة خضوعي

ياللي عشقتك وأثاري في حبك غدر وألم قد ما كان قلبي شاري قد ما قلبك ظلم

صادق الود يا هلا به فينا نتحمل عذابه أما من باع ونسانـامانبي حتى سرابه

أنا ماني جسر تمره وتروح ما أرضى تهين النفس لو كنت غالي

رسائل حب مضحكة

هُناك الكَثِير من كلمات الحب التي تكون بِطَابع كوميدي تُكشل اجواء من الفرح والسرور وما اجمل هذه النكت او الكلمات المضحكة عندما تَكون من الحبيب فتري المحبوبة جمال حبيبها وروعته واناقته وبَراءته وتتمني لو انها تعانقه وتقبله في لحظة وهو يلقي هذه الكلمات ويبتسم وتدمع عَيناه من حجم السعادة التي هُو بها برفقة محبوبته، تتالف في متل هذه المواقف اسمَي واجمَل معاني الحب النابعة من صميم القلب تعكس كمية الحب والعشق التي لا توصف، لِذَلك سنطرح لكم مجموعة من رسائل حب مضحكة جميلة جداََ .

أقدر على سنه جوع ,أقدر أعيش جربوع ,ماقدرش اتحرم منك أسبوع .

للدموع أسرار وللحب أثار وفراقك نار وأشوفك تفكرنى باكبر صرصار .

تعلن وزارة الصحة عن مجنون هارب بس وربنا عشان العشرة الي بينا ما فتنت .

تيجى فجأة على بالى أضيع يتشقلب حالى واجرى على بصلة واقول ريحة الغالى .

عيونك زى عيون النسر وصوتك زى صوت البلبل وجسمك زى جسم النمر ببساطه انت أغرب حيوان .

لا رنات ولا رسايل ولا سؤال فيا .لو كنت ربيت كلب كان هوهو عليا .

قالوا ندبح الخروف ونلم الرجالة قلت حرام سبووه يقرا الرسالة .

حكولي عنك قصص حب وحواديت ولما قربت منك… اتمليت براغيت .

أهديك 3وردات وردة مليانه حب ووردة مليانه وفا ووردة مليانه نحل يقرصك اذا نسيتنى

حبنا مش غلطه, انا صقر وانت بطه, انا كتاب وانت شنطه, انا قلب وانت جلطه

أقدر على سنه جوع ,أقدر أعيش جربوع ,ماقدرش اتحرم منك أسبوع

محدش بيسلم عليك محدش عاوز يشوفك,,فاكرنى أنا محدش

أنت الجمال أنت الدلال أنت الغزال أنت العشره منك بريال

صوتك زى المطر وشك زى القمر واذا اتكلمت بحس ان عندك جنون البقر

ألف مبروك عمليه الأستنساخ اللى أجريت لك نجحت والجحش بصحه جيده

أعراب خرزانه:جماد سوف يصعد وينزل على ظهرك اذامااتصلتش بسرعه

أنت شمسى ,انت همسى , أنت حاضرى وأنت أمسى ,أنت عندى أغلى من البيبسى

الساعه 4 الفجر أفتح الشباك وأقول أحبك هايرد عليك الصدى ويقولك يلا نام يا أهبل

الدرسات أن الجمال يعجل بالوفاه يا بختك عمرك طويل

يوم ماتحس أنك مخنوق وعاوز تعيط اتصل بيا لانى أحب أشمت فيك

شايف السما؟ شايف القمر ؟ شايف النجوم؟ طب ليه ماتتخمد وتنام

لا رنات ولا رسايل ولا سؤال فيا .لو كنت ربيت كلب كان (هوهو) عليا

البشر منهم 50% بطالة و20% حثاله و29 % زباله و1% عسل هما اللى هايقرو الرساله

تعرف الفرق بينك وبين صدام حسين ,صدام حسين عذب شعوب , وأنت عذبت قلوب

لو خيرونى بين حبك ومال قارون هاختار مال قارون sorry الحياه صعبه

للدموع أسرار وللحب أثار وفراقك نار وأشوفك تفكرنى باكبر صرصار

يارب ينتقطع ارسالك ويتحرق جهازك ويخلص رصيدك لو ما بعتليش رساله

لوخيرونى بين الموت وفراقك طبعا اختار فراقك انت فاكر الموت لعبه

كان هدفي في الحياة اكسب حبك ولما تحقق الهدف صار تسلل

أمنيتى أنك تصاب بفشل كلوى عشان أثبتلك حبى وأتبرعلك بكليتى

اشوفك ادوخ اقرب منك اتسطل المس ايديك افقد الوعي ارحمني…واستحمى .

انت حمار بس كويس اجمع اول حرف من كل كلمة وسيبك من الباقي…

اه لو كنت جمبى فى السرير والدنيا ليل كنت اوريك ساعتى وهى بتنور .

رسائل حب

يُشكّل الحب علاقة الحب والرحمة في العالم الانساني فالحب يكسر كل الحواجز بين البشر في المجتمعات ليُشكل علاقة من الحب والمودة والالفة والاحترام وصدق المشاعر والاحاسيس التي تمتلئ بالخوف علي مِن نحب فالحب هو الصفة التي اكرمنا بها الله عن باقي خلقه، بأن جعلنا قادرين عَلي التناغم والتكاتف والتماسك والتعاون فيما بيننا،لنصبح جنسا قادرين علي التّناغم والتوافق والوصول الي اعلي درجات النجاح, الحب هو كلمة صغيرة في الاحرف لا كنها كبيرة في المعني، هنا نقدم لكم مجموعة مميّزة من رسائل حب 2018 جديدة .

تمر الايام

وانتظرصوتك

وتمرالايام

واتمنى شوفك

ويمرالعمر

وانا أحبك

فى كلمه انا نفسى اقولهالك طول عمرى فى قلبى شايلهاك

حبيتك ايوه واعدهالك

لو تعرف ايه اللى فى قلبى مش عارف اقول ولا اخبى احساسى ان انا عايزك جمبى

ابيع الكون وأشتريك

من حنان القلب اعطيك

ياترىيرضيك حبيبي

عشان أرضيك؟

أهجر الدنيا وأجيك

وأخليها على شانك

منواللي يستاهل

ياخذ مكانك

ياعمري

كيف أناديك عمري والعمر فاني

إنت غير الناس عندي

ولك غلا ولا لك ثاني

دمعي علي الخد سايل

مشتاق وحظي مايل

أكتب بالقلم السايل

أحبك بكل الوسايل

أنا رسالة جايه من انسان قاعد بروحه يفكر فيك كثير ويسلم عليك

يمر إسمك على سمعي

وأغرق في بحر دمعي

وإذا الوقت فرقنا

أذوب وينطفي شمعي

أفتخر إنك حبيبي

وإنك الحب الحقيقي

يكفي إني لاذكرتك

أنسى أحزاني وضيقي

تغيب الشمس والناس تنام

يغيب القمر ويزيد الظلام

لكن تغيب إنت هذا حرام

تحياتي لك

شيل أول حرف

وأقبل الباقي هدية

أ

ح

ب

ك

ا ح ب ك

بالطول بالعرض

(أحبك)

تمنيت ان اكون دمعه حتى

اولد في عينيك

واعيش على خديك

واموت عند شفتيك

لو خانك حبيب

لو قهرك قريب

لو طعنك غريب

تلقاني مثل ضلك ما اغيب

رسائل حب مصرية

تعتبر الكلمات المصرية من اروع واجمل الكلمات الجميلة جداََ في طريقة القول فاللغة المصرية من اجمل اللغات التي يقوم بتقليدها البعض ويحتاج الي وقت من اجل ان يتقنها، فتري دائما الحبيب او المَحبوبة يستخدمون اللغة المَصرية في رثاء بعضهم البعض او عندما يقوم الحبيب بالغِنَاء في حضرة محبوبته او حتّي القاء النكت المصرية المضحكة كنوع من المزاح، واجمل مَا في اللغة المصرية هِي كلمات الحب التي تكون ذات طابع خاص يعكس جمال الحب ورَوعتُه، لذلك تجد الكثير من الاحبة من يبحثون عن رسائل حب مصرية يرسلونها الي احبتهم تعبّر عمّا فِي دَاخلهم من احاسيس مرهفة ومشاعر صادقة .

اذا انتقل الهرم من مصر للصين وقلبى من اليسار لليمين ما انسك مهما تغيب سنين

احبك واحب اللى يحبك واحب الحب ان حبك ولو الحب ما احبك يلعن ابو الحب واحبك

كل شجرة وله مطر يرويه وكل فقير وله رب يغنيه وكل حلو مثلك له واحد يموت فيه

حبك ساكن جوة قلبى وصورتك جوه عيونى وبقولك من قلبى بحبك يا ضى عيونى

بعدد الورد اللى فى الكون والعصافير اللى بكل لون ارسل سلامى لاغلى عيون

إفتح قناة قلبى شوف برنامج بحبك إوعى تغير المحطة هتسمع خبر عاجل وحشتنى

يا ارض احفظيه ويا نجوم احصريه ويا دقات اسعديه وبعيد الميلاد هنيه

لو الرساله تشبك الكف بالكف لا اعت طول العمر ابعت رسايل

مش مهم انك حلو مش مهم انك شيك المهم انك فكرنى ودة اللى عجبنى فيك

ليه المحبه عذاب ! ليه قلبى من الحب ما تاب ! قلوب حبت قست وقلوب فى لحظه اتنسيت

تحيه من قلب مات ما حى الا منك وفيك لا تحسب غلاك شويه يكفى انى مشتاق اليكى

يا صاحب القلب الحنون يا ساكن وسط الجفون يا مالك نور العيون وحشتنى بجنون

القمر حلو لكنه عالى والذهب حلو لكنه غالى وانت احلى منهم لانك على بالى

سألونى عن القمر قولت عالى سألونى عن الذهب قولت غالى سألونى عنك قولت طول عمرك على بالى

عارفة الدنيا ما فيها امان بس وانا وياكى نتحدى الزمان ومهما طال العمر ما نسيتك ولو تبيعى كل ايامى ياغالى اشترتك ولو تزيدى احزانى من الفرح اعطيتك

شوفت الدنيااااا بعنيا وانت بين ايديا لم بعدت عنى قولت حبيبى قرب عليا

اخاف اسامح ونصدم فيه بعدين يرد احزانى ولوعة زمانى وانا مش هقدر ارجعلى تانى

تبقى وحدك فوق الزمان .. وتبقى عيونك احلى مكان .. وتبقى انت اغلى انسان

بقلب صادق حنون .. وايام حلوه عمرها ماتهون .. دعيت رب الكون يسعدك مكان ماتكون

عاهدت نفسى ما احب .. وخنت العهد وحبيتك ومالى دواء ولا طب الا اذا شفتك وحبيتك

اذا كان الورد جذاب .. انت من الورد احلى .. واذا كان الورد عالى مكانك فى القلب غالى

غمض عينك دقيقه هابعتلك بوسه رقيقه تكتب على خدك حقيقه .. بحبك لاخر دقيقه

مريض ورحت للطبيب .. وصفلى علاج غريب .. بوسه من اغلى حبيب كل ساعه حتى اطيب

انا من بعادك بتالم واحس انك ناسينى .. اخاف اتصل واتكلم صوتك الحلو يبكينى

سمبوستين .. شيل اول حرفين ووزع الباقى على الخدين .. ومعاهم بحبك مرتين

رسائل حب وعتاب

مِن الوارد جداََ أن تَحصُل بعض المشاكل بين الحبيب ومحبوبته ناتجة عن الغيرة والتي تعتبر نتيجة الحب المفرط والمشاعر الفائضة الجياشة فَمِن المُمكن ان يذهب الحب بالحبيب والحبيب وان كان كبيراََ الي الهاوية فعند تشكل الغيرة والشّك يصبح الحب في خطر لذلك يجب ان تكون هُناك الثقة وواسلوب الحوار والمناقشة الذي يقودنا الي انسب الحلول، فالعتاب بين الحَبيب ومحبوبته يكون عتاب مختلف تماما عن اي عتاب اخر هذا العتاب يحمل في طيّاته كلمات حب رقيقية، وهُنا اخترنا لكم باقة من رسائل حب وعتاب .

شغلي الشاغل رضاك ودّي لو إني معاك تلمحك عيني ثواني وأرجع أتخيل لِقاك.

اكتشفت مؤخراً أنه خساره فيك أي رسالة .. مفهاش كلمة “أحبك”.

ياعطر الشوق يا ملح وذوق يا نور الشمس .. يا صوت الهمس .. يسعد مساك وبس.

إنت وحدك في عيوني أجمل وأحلى ملاك .. إنت مهما خيروني .. مستحيل أعشق سواك.

جمال الليل في نظرة عيونك .. ونور البدر مرسوم بجفونك .. وكل الكون ما يسوى بدونك.

فتحت أغلى أوراقي .. لقيتك عمري الباقي .. لقيت اسمي يضم اسمك .. ومستحيل مثلك ألآقي.

إن طال عمري باعيش مخلص في حبك .. وإن مات قلبي ما تموت الروح إللي عاشت تحبك.

رسمت بطيبتك لوحه .. وكنت بروعتك فنان .. أخذني ذوق إحساسي .. مثيلك ما لقيت إنسان.

أحس بغيبتك غربه وضيقه مالها آخر .. أحس إني بلا صحبه .. وقلبي يكسر الخاطر.

نظرة عيونك كلها حب وغرام .. ولمسة يدك كلها شوق وحنان.

عساك بغلاك تدري .. وتعذر قلبي على الكتمان .. أعزك بأعماق صدري، يا أوفى وأغلى إنسان.

خليني ببالك … وطمني على حالك .. ولا تقطع أخبارك … تراني أنتظر شوفة رقم جوالك.

هلا باللي تذكرني وكنت أحسبه ناسي .. بعيد عني بجسمه وهو أقرب من أنفاسي.

ما تخاف ربك .. خمسة ولهانين عليك .. قلبي .. وعقلي .. وعيوني .. وروحي .. وأنا.

جعل الخير في دربك وممشاك والبسمه دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي هي سكناك.

سأظل أحبك ولو طال انتظاري .. فإن لم تكن قدري فأنت اختياري.

أحبك كلّما تاهت الدموع في عـيون البشر وأتمناك كلّما غابت الشمس وظهر القمر وأعشقك كزهرةِ تعشق حياة المطر،

أحبك ولا شيء يجعلني أحبك سوى القدر.

وهَل أقَسم لَك أني أرَى بكِ، سَعادتَي ومَوطَنٓي، وأشياء لا توصف ولا تُحكى.

حدثت الله عنك، أخبرته أن قلبي مَعقود بقلبك وأنك أشد أشيائي حباً .. ودعوته أن يبقيك لي ومعي.

يبلغ الحُب القمة .. متى تنازلت المرأة عن عنادها، والرجل عن كبريائه.

بعيداً عن كل التفاهات التي تصدر منك، قلبي يُحبك حيثما فعلت.

رسائل حب سعودية

جَمعنا لكُم في هذه السطور المعطرة بأروَع وأجمل كَلمات الحب مجموعة من اروع واحلى رسائل حب سُعودية، نَنفَرِد بِطَرح اجمل رسائل الحب باللغة السعودية والتي يبحث عنها الكثير من الاحبة والعشاق في السعوديّة ودُول الخليج نظرا لاعتماد الكثير من المواقع علي كلمات الحب باللغة العربية الفصحة، فالحب لا يقتصر علي انسان او جنس معين، الحب هو خاصّية موجودة في كل البشر وكافة الاجناس ميزنا بها الله سبحانه وتعالي من اجل ان تتألف فِي دَاخلنا اسمي معاني المحبة والمودة والالفة الي ينتج عنها الحب والاحترام .

احبك يانظر عيني

و أرسلك أحلى صباح

ياكل العمر وسنيني

من عشقتك وانا مرتاح

******************************

مولع فيك ولع

و قلبي من حبك أنشلع

الكل فرحان و مطمئن

الا انا

فيني خوف و هلع

******************************

أحبك يا نظر عيني

و أرسلك أحلى مساء

يا كل العمر و سنيني

البعد عنك اكبر بلاء

******************************

المصيبة غلاك بغيبتك يزود

وغلاك وسط جوفي ماله حدود

وكل عتابي ينتهي

بالوصل عقب الصدود

*******************************

الحب كلمة عظيمة

كلها أحساس ومشاعر

ماهو من قال أحبك

وعقبها يجرح الخواطر

******************************

لا تثير الغيره

بطبعك المجنون

أترك عنك التغلي

وانت تدري بقلبي

يحبك بجنون

******************************

أحبك

أودك

أعزك

ياصاحب القلب الودود

يا أعز ناسي

وأغلى مافي الوجود

**************

أناماأبي من الدنياسوى لحضة لقى وحده-

أبي أطيح من طولي على صدرك وتحضني!!

تعبت أشدبك حبل الشوق وأمده..

أبي أشكي على صدرك عطش هالحب !!

أرويني..دخيلك لاتخليني ترى صبري وصل حده..

“أهيم بعالمك طفل أمانه لاتخليني؟؟!

“أحبك”

تعلمت ان العطا لوزاد عن حده خطا

تعلمت ان الجميل مايملا كفوف البخيل

تعلمت ان العيون اذاعشقت تصير ستروغطا

وان أصدق دروب المحبه ماتبغى دليل

بس إنت

أغلامن مشى على الأرض ووطا

وصدقني

غلاك مومحتاج لدليل

*****************

خل السوالف أنا مشتاق لعيونك.

عجل وشف لك طريقه نلتقي فيها.

لاتخلي الشوق يذبح حال مجنونك.

لاجتك فرصه طلبتك لاتعديها إترك هلابك وكيف الحال وشلونك.

جلسه معك تسوى الدنياومافيها..

******************

ِانا وشلون أبتغلى وكل اللي معي يفداك

وأنا وشلون أناديلك ومثل الروح تسكني

وصفتك للخيال .. وفز من طوله يبي لقياك

وترى عن وصف باهر وصوفك عجز فني

حبيبي وين أدورلك شبيه بس في طرياك

وأنا ياوين ألقى لك كلام بك يجملني

أبسكت دام كل اللي بقوله فز وجاك

تصور هالكلام اشلون من حبك هرب مني

رحمت البدر بوجودك

حشا ماهوب متهني

تصدق … لودرى هالنحل عن طعمك وعن ملفاك

ترك كل الزهور وجاك وخوفي انه (يشاركني)

تعال … أبجمع الحسبه

وبحلف بالذي سواك

إذا موتي على يدينك أنا طالبك تمهلني ..

رسائل حب خليجية

فِي الحُب يتحرّر الشخص من كل الطباع السيئة التي كانت مُلازمة له ويصبح انساناََ آخر يَبحث عَن العِفّة والكرامة وحسن السمعة, الحب يسيطر علي مشاعر الانسان ويجُجملها بأجمل الصفات والكلمات، فعندما يصيبَك الحُب تصبح انسان بلاوعي فلا تدرك التغييرات الروحية والجسدية والمعنوية، حيث من اجل قصة حب قوية وعلاقة صادقة تذهب بنا الي الزواج الشرعي يبحث الحبيب دائماََ عن الوسائل التي من شانها ان تحافظ علي علاقة الحب حتي نصل الي النهاية الجميلة وهي الزواج، لذلك نُقدم لكم في هذه السطور اروع واجمل رسائل حب خليجية .

يا صباح الأماني

و الفجر الجميل

على حلو المعاني

و الشوق الأصيل

يا شاهد العشق و ميزانه

و كل الورد و ألوانه

لو للغلا عنوان إنت يا عمري عنوانه

روحي تتكلم فيك

من لهفتي تناديك

تصرخ و تقول وينك

وحشتني موت أبيك

رقمك

إسمك

شكلك

عينك

يدك

شعرك

طولك

صوتك

طيبتك

كلك على بعضك حلو

أحب الوصل لعيونك

أنا يا شوق مجنونك

أتشد عنك يا غالي

عساك بخير و شلونك

إحساسي معك

روحي معك

فكري معك

حتى قلبي ضاع و أظنه يتبعك

حان الآن موعد بوستي

حسب توقيت الشوق لشفايفك

إنت قالوا فيك أحلى مثل

إنت قالوا فيك كل الغزل

بسمتك نظرتك حتى رسايلك عسل

من يجرحك كلمة و الله لأسقيك من دمه

و أكتب على قبره دفع ثمنها عمره

شعوري لك مثل ما كان انا مو طبعي النسيان

ولو طالت بنا المدة ترى ما زلت اعز انسان

تتوقع اني لو ما ارسلت لك اني متجاهلك

لا والله بس ما لقيت رساله تستاهلك

جميل ان يكون لك قلب انت صاحبه

والاجمل ان يكون لك صاحب انت قلبه0

انــــــت

عنــــب

حــــبك

عــــجب

كلـــك

ادب

وزنـــك

ذهـــــب

انـــت

دائــــي

انــــت

دوائــــي

انـــت

حــــبي

جـــــواب

نهائـــــي

رسائل حب في صور

الحُب هو نَظرة إعجاب فِي شَخص ما تراه عينَاك وتلتَصِق بِه بكل نظرات الحب في هذه اللحظة التي تَري فيها من تحب تتمنا وقت اللقاء وكَيف تُعبّر له عَن حُبك ومشاعرك وتصف له تلك اللحظة التي وقَفت عاجزاََ فيها وكيف لا تستطيع أنْ تتمَالك نفسك وارتبط لسانك عن التعبير عندما رأيت محبوبتك أوّل مرة في اللقاء تعبر لها عن ما شعرت به في هذه اللحظة، الحب هو اجمل ما في هذه الحياة واروعها عندما يكون صادقاََ حقيقياََ، فلا يتذوق حلاوة ومرارة الحب إلّا مَن عاش هذه التجربة، هُنا وفي ختام مقالتنا التي طرحنا لكم فيها اجمل واحلى رسائل حب متنوعة ومختلفة، نُورد لكم مجموعة مميزة من رسائل حب في صور.