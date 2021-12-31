تراند اليوم : شاهد .. تنبؤات 2022 ميشال حايك قناة ام تي في بث مباشر mtv lebanon live توقعات ميشال حايك 2022

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توقعات ميشال حايك الأخيرة 2022 كاملة

في شهر ديسمبر من كل عام، يقوم ميشال حايك ببث تنبؤاته بخصوص دول العالم، التي ينتظرها العديد من المحللين السياسيين، والاقتصاديين و حتى الأشخاص العاديين، والتالي توقعات ميشال حايك 2021 للعالم:

توقع أنه سوف يتم فتح ملفات خطيرة جداً، وكشف المستور لفئة كبيرة من رجال الدين.

توقع أن فئة رجال الدين، سوف يعلنون الاستعداد، للوقوف أمام المحاكم.

توقع أنه سيتم نشوء، جبهة اصلاحية تصحيحية دينية.

توقع أنه سيتم، حجز وتقيد حريات لمجموعة من فئة رجال الدين.

توقع أنه سيتم، استثمارات كبيرة من ممتلكات الطوائف وتحويلها لبرامج تعليمية و صحية، وضمان شيخوخة.

توقع أن الثورة اللبنانية، سوف تحطم من الشخصيات، الذين نصبوا أنفسهم آلهة.

توقع أن الثورة اللبنانية، سوف تشهد مد وجزر وفترات انتظار.

توقع أن الثورة اللبنانية، سوف تطهر ذاتها.

توقع أن، فئة أعداء الثورة اللبنانية، يشوهون عروس الثورة اللبنانية، في طرابلس.

توقع أن، هناك شخصية استثنائية من الثوار اللبنانيين للحكم.

توقعات ميشال حايك 2022

فيما يلي بعض التوقعات المستقبلية للمنجم اللبناني المعروف ميشال حايك، والتي تتناول الكثير من التوقعات على الساحة السياسية والاقتصادية والفنية والعسكرية وغيرها من التوقعات في شتى المجالات:

توقع أن، تحسين الخياط، بيادر الطاهر، ميشال الضهر، أحدهم صورة على احدى الشاشات..

توقع أن، للثورة اللبنانية ملكة جمال.

توقع أن ساحة الثورة اللبنانية، ستكون حزينة على أحد الفنانين.

توقع أن، سيوف يتم المحاولة بتشويه هيبة الفنان عبده شاهين.

توقع أن الثورة اللبنانية، سوف تصدر ثوار، والمرأة تدخل الى قلب النار.

توقع أن، الهيلا هيلا هيلا، هو سبب ردة فعل.

توقع أن، التهديدات التي كانت موجهة للمراسلات في ساحات الثورة اللبنانية، ستتحقق.

توقع أن، هناك سيكون انفجاران داخل الثورة اللبنانية احداهما، سيكون انفجار قرار، والاخر انفجار بارود.

توقع أن يبادر، الثورة اللبنانية، لتبني الحل لإحدى المعضلات خارج الساحات، ولكنه مقرر وفقاً للأحلام.

توقع أن هناك مجموعات من سلطة ما قبل السابع عشر من تشرين، ستكون موزعة كالتالي: مجموعة منهم شعارهم وداعاً لبنان، مجموعة منهم سوف تواجه ما يشبه الانسحاب، ومجموعة ستكون مناسقة على المحكمة، محلياً، وخارجياً، ومجموعة تواجه أزمات نفسية وصحية بعضها حقيقي وبعضها مفتعل، ومجموعة تكشف الصفقات، ومجموعة سوف ترد جزء من الثابت والمنقول، ومجموعة ستكون في الاقامة الجبرية.

توقعات ميشال حايك 2022 السعودية

يعتبر ميشال حايك احدى أكثر الشخصيات جدلاً في العالم، لما ما يقوم من نشر تنبؤات بخصوص الدول ومن هذه الدول التي صرح بها ميشال حايك، هي السعودية، والتالي توقعات ميشال حايك 2022، للسعودية:

كشف اللبناني ميشال حايك عن تنبؤاته للسعودية عام2020 وكان يتصدر تنبؤاته اسم الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما فسره النشطاء على أنه تنبؤ لمقتله نهاية شهر سبتمبر عام 2019،وفشل هذا التوقع، ومن ثم توقع أيضاً للعيد الوطني السعودي، وأخبر أنه متوقع بأن العيد الوطني السعودي لعام 2021، لن يكون عيداً، مثل كل الأعياد، وفشل ميشال حايك في هذا التوقع، وبالنسبة لتوقعات ميشال حايك حول السعودية لعام 2022 هي:

تحدث ميشال حايك بشأن رؤيا تراوده حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يبكي بكاء مريراً، ودموعه تصل كل دول العالم، ويتناقلها كل الوسائل الاعلامية بعد أن يجلس على كرسي مصنوع من ذهب، ولكنه يواجه أمواج شديدة، أقوى منه في عام 2021، وقال ميشال حايك أنه لم يرى الملك سلمان بهذا الحلم، ولكني رأيت الكثير من النساء يرتدون ثياباً لونها أسود، وبكاء الجميع حتى الأطفال، وندم كبير من ولي العهد محمد بن سلمان على شيء فعله في أحد أقاربه، ولكني لم أستطع من رؤية وجه، هذا الشخص الذي ظلمه ولي العهد محمد بن سلمان.

توقع، أن القصر الملكي السعودي، سوف يشهد حدث لم يشهده من قبل، وصفوف من الأمن السعودية تنتشر بالشوارع، لتأمين هذا الحدث السري.

توقع، اقالة واحد من أهم أكبر المسؤولين من منصبه، والمطالبة في محاكمته لبشاعة تصرفه.

توقع، فضيحة أحد رجال السعودية بالفيديو.

توقع، تكون نهضة كبيرة في احدى المشاريع السعودية، تلفت انظار العالم، بأكمله.

توقع، فتاة سعودية تتولى منصب من المناصب العالية، لأول مره، في المملكة العربية السعودية.

توقعات ميشال حايك 2022 عن كورونا

رأى ميشال حايك رؤيا، بخصوص فايروس كورونا ، وفسر الرؤيا التي شاهدها، أنها تدل على اقتراب، موعد انتهاء فايروس كورونا، وأنه رأى أن كل الناس بالرؤيا معافية، والعلاج سوف يكون بسيط، وبعد الشفاء سوف تفتح ملفات، والعديد من الفضائح المتعلقة بهذه القضية من البلد المنشأ للفايروس الصين، ومن بداية الانتشار الى وقت الشفاء منه.

آخر توقعات ميشال حايك 2022

يعتبر ميشال حايك من الشخصيات التي تثير الجدل حول العالم، في كل عام مما يجعل وسائل مواقع التواصل الاجتماعية، تتحدث عن توقعاته، ويبدأ المحللين السياسيين، بالبحث عن تفسيرات هذه التنبؤات والتالي تنبؤات ميشال للعالم:

توقع ميشال حايك، بخصوص معاهدات السلام التي وقعت بين اسرائيل، وبين الدول العربية، أو التي سوف توقع، ولو أنها فقط معاهدات على حبر، إلا أنها سوف تقابل عمليات موقعة بالدم من كذا موقع.

توقع أنه ستكون هناك صفحات مليئة بالألغاز، سيكون محررها البابا فرنسيس، و ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

توقع أن رئيس دولة تركيا رجب طيب أردوغان، يخطط لما هو بعد آية صوفيا، وردود أفعال، ومفاعيل رجعية على قراره الاول، بخصوص آية صوفيا.

توقعات ميشال حايك 2021 سوريا

يعتبر ميشال حايك من أبرز الشخصيات في الوطن العربي، حيث يعتبر من خبراء الفلك والتنجيم، إذ يطلق كل عام توقعاته وتبؤاته المستقبلية للعالم أجمع، وفيما يلي أبرز توقعات ميشال حايك بخصوص الأوضاع السورية: