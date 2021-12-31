تراند اليوم : بوستات راس السنه .. بوستات راس السنه الجديده 2022

- 1/2
- 2/2
مع دخول العام الجديد 2022 بدأ سكان الأرض بالبحث عن أجمل بوستات راس السنه الذي يصادف الجمعة 31/12/2021 في تمام الساعة 12 مساءاً، لكم باقة من بوستات راس السنه الجديده والخواطر الرومنسية عن السنه الميلاديه وتوبيكات العام الميلادي الجديد .
////////////////////////////
لا تحزن على الأمس فهو لن يعود
ولا تأسف على اليوم فهو راحل
وإحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد
وكل عام وأنت بخير
////////////////////////////
خاص للغالين
عمر السنه قرب على
آخر العام وأبي اتزهب للحياة
الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه
بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني
بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه
الأقدام تبقى الأماني في سنتنا
الجديده..
////////////////////////////
مرت سنة
وجت سنة
وراحت سنين
وبتجي سنين
وحبك بقلبي محفــوظ
في كل آن وحين
وكل عام وإنت بخير
يارب آمين!
////////////////////////////
يا طير طاير بالسما ميل على حبيبي
و قول له كل عام و أنت بألف خير
و هنا و ربي يزيد عمره كل سنة سنة و سنة
////////////////////////////
اليوم أحبك
وبكرة أعشقك
وبعده أموت فيك
والسنة الجديدة من غيرك ما أقدرش أعيشها
////////////////////////////
لأحلى قمر…عطر وزهر مع كرت…يقول سنه سعيده…أغلى البشر
////////////////////////////
شوف نفسك هالسنة وحاسبها
وشوف غلطاتك وعدّلها
وإبدا السنة الجديدة
بنفس حلوة وبريئة
////////////////////////////
عسى عامك سعادة وحب وتفرح بالهنا كلّه
وكل الدنـيا تضــحك لك وتســعد يا نظــير العــين
عسى العام الجديد أحلى ونقطف ورده وفلّه
ترافقــنا الســعاده والعــمر يبـــقى لــنا عمــرين
////////////////////////////
أنا وقلبي فدى عيونك
أنا تعودت على فنونك
وما أبي سنة جديدة بدونك
أبي أعيش روعة جنونك
////////////////////////////
راحت سنة بكل ما فيها
وجتنا سنة وش يا ترى فيها
لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها
////////////////////////////
أتحدى العالم وأنا معاك
وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك
ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي
أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك
////////////////////////////
كـــل عـــام وحــبــك الأجـمـــل
يا مضـــوي شمعــة ســنيــني
كـــل عــام وأنــت الأول
فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني
////////////////////////////
لست أول المهنئين
لكنني أرقهم كلمه..
وأصدقهم مشاعر..
وألطفهم عباره..
أنتقي أحرفي بكل إتقان..
ليس لأني مبدع الكلمه!!
بل لأنني سأوجهها لمن يستحقها
{{{كل عام وانت بخير}}}
////////////////////////////
مرت سنة
وجت سنة
وراحت سنين
وبتجي سنين
وحبك بقلبي محفــوظ
في كل آن وحين
وكل عام وإنت بخير
يارب آمين!!