تراند اليوم : بوستات راس السنه .. بوستات راس السنه الجديده 2022

مع دخول العام الجديد 2022 بدأ سكان الأرض بالبحث عن أجمل بوستات راس السنه الذي يصادف الجمعة 31/12/2021 في تمام الساعة 12 مساءاً، لكم باقة من بوستات راس السنه الجديده والخواطر الرومنسية عن السنه الميلاديه وتوبيكات العام الميلادي الجديد .

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لا تحزن على الأمس فهو لن يعود

ولا تأسف على اليوم فهو راحل

وإحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد

وكل عام وأنت بخير

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خاص للغالين

عمر السنه قرب على

آخر العام وأبي اتزهب للحياة

الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه

بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني

بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه

الأقدام تبقى الأماني في سنتنا

الجديده..

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مرت سنة

وجت سنة

وراحت سنين

وبتجي سنين

وحبك بقلبي محفــوظ

في كل آن وحين

وكل عام وإنت بخير

يارب آمين!

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يا طير طاير بالسما ميل على حبيبي

و قول له كل عام و أنت بألف خير

و هنا و ربي يزيد عمره كل سنة سنة و سنة

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اليوم أحبك

وبكرة أعشقك

وبعده أموت فيك

والسنة الجديدة من غيرك ما أقدرش أعيشها

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لأحلى قمر…عطر وزهر مع كرت…يقول سنه سعيده…أغلى البشر

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شوف نفسك هالسنة وحاسبها

وشوف غلطاتك وعدّلها

وإبدا السنة الجديدة

بنفس حلوة وبريئة

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عسى عامك سعادة وحب وتفرح بالهنا كلّه

وكل الدنـيا تضــحك لك وتســعد يا نظــير العــين

عسى العام الجديد أحلى ونقطف ورده وفلّه

ترافقــنا الســعاده والعــمر يبـــقى لــنا عمــرين

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أنا وقلبي فدى عيونك

أنا تعودت على فنونك

وما أبي سنة جديدة بدونك

أبي أعيش روعة جنونك

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راحت سنة بكل ما فيها

وجتنا سنة وش يا ترى فيها

لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها

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أتحدى العالم وأنا معاك

وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك

ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي

أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك

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كـــل عـــام وحــبــك الأجـمـــل

يا مضـــوي شمعــة ســنيــني

كـــل عــام وأنــت الأول

فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني

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لست أول المهنئين

لكنني أرقهم كلمه..

وأصدقهم مشاعر..

وألطفهم عباره..

أنتقي أحرفي بكل إتقان..

ليس لأني مبدع الكلمه!!

بل لأنني سأوجهها لمن يستحقها

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مرت سنة

وجت سنة

وراحت سنين

وبتجي سنين

وحبك بقلبي محفــوظ

في كل آن وحين

وكل عام وإنت بخير

يارب آمين!!