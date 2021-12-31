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تراند اليوم : بوستات راس السنه .. بوستات راس السنه الجديده 2022

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مع دخول العام الجديد 2022 بدأ سكان الأرض بالبحث عن أجمل بوستات راس السنه الذي يصادف الجمعة 31/12/2021 في تمام الساعة 12 مساءاً، لكم باقة من بوستات راس السنه الجديده والخواطر الرومنسية عن السنه الميلاديه  وتوبيكات العام الميلادي الجديد .

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لا تحزن على الأمس فهو لن يعود

ولا تأسف على اليوم فهو راحل

وإحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد

وكل عام وأنت بخير

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خاص للغالين

عمر السنه قرب على

آخر العام وأبي اتزهب للحياة

الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه

بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني

بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه

الأقدام تبقى الأماني في سنتنا

الجديده..

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مرت سنة

وجت سنة

وراحت سنين

وبتجي سنين

وحبك بقلبي محفــوظ

في كل آن وحين

وكل عام وإنت بخير

يارب آمين!

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يا طير طاير بالسما ميل على حبيبي

و قول له كل عام و أنت بألف خير

و هنا و ربي يزيد عمره كل سنة سنة و سنة

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اليوم أحبك

وبكرة أعشقك

وبعده أموت فيك

والسنة الجديدة من غيرك ما أقدرش أعيشها

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لأحلى قمر…عطر وزهر مع كرت…يقول سنه سعيده…أغلى البشر

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شوف نفسك هالسنة وحاسبها

وشوف غلطاتك وعدّلها

وإبدا السنة الجديدة

بنفس حلوة وبريئة

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عسى عامك سعادة وحب وتفرح بالهنا كلّه

وكل الدنـيا تضــحك لك وتســعد يا نظــير العــين

عسى العام الجديد أحلى ونقطف ورده وفلّه

ترافقــنا الســعاده والعــمر يبـــقى لــنا عمــرين

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أنا وقلبي فدى عيونك

أنا تعودت على فنونك

وما أبي سنة جديدة بدونك

أبي أعيش روعة جنونك

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راحت سنة بكل ما فيها

وجتنا سنة وش يا ترى فيها

لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها

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أتحدى العالم وأنا معاك

وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك

ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي

أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك

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كـــل عـــام وحــبــك الأجـمـــل

يا مضـــوي شمعــة ســنيــني

كـــل عــام وأنــت الأول

فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني

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لست أول المهنئين

لكنني أرقهم كلمه..

وأصدقهم مشاعر..

وألطفهم عباره..

أنتقي أحرفي بكل إتقان..

ليس لأني مبدع الكلمه!!

بل لأنني سأوجهها لمن يستحقها

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مرت سنة

وجت سنة

وراحت سنين

وبتجي سنين

وحبك بقلبي محفــوظ

في كل آن وحين

وكل عام وإنت بخير

يارب آمين!!

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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