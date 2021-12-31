تراند اليوم : توقعات نوستراداموس 2022

تداول وسائل اعلم وناشطون فيديو توقعات نوستراداموس 2022 لكوكب الأرض ودول العالم والطبيعة، حيث يعتبر المنجم الشهير نوستراداموس الأشهر في عالم التوقّعات التي تحقّقت كصعود هتلر إلى إطلاق النار على جون كنيدي.

نشر Nostradamus كتابه Les Prophéties، الذي يضمّ 942 توقّعاً من خلال قصائد شعريّة في العام 1555، ورأى النّاس في نصوصه الشعريّة إشارات لأحداث قد تقع في المستقبل.

ليس هناك من يُنكر وجود ارتباطات #غريبة بين تنبؤات نوستراداموس والأحداث التاريخية الكبرى. ومع أفول كلّ عام وبداية عام جديد، يهتمّ البشر بمعرفة طالع العام المقبل.

في هذا الإطار، نعرض لكم ابرز توقّعات نوستراداموس للعام 2022، بحسب ما جاء في موقع sky history:

1-نيزك يضرب الأرض

سواء أكان نيزكاً صغيراً أم حدثاً كارثيّاً يؤدّي إلى الانقراض، أشار نوستراداموس إلى وصول النيزك المتنظر قائلاً: "أرى ناراً تسقط من السماء إلى الأرض".

2- غزو فرنسا

تعتبر النبوءة المتعلّقة بوصول الحرب إلى أوروبا وغزو فرنسا بتهديدٍ من الشرق موضوعاً متكرّراً في جميع تنبؤات نوستراداموس. وفي هذا العام يُشير نوستراداموس إلى ربيع العام 2022 كموعد تحقّق هذا التوقّع.

3-المجاعة والتضخم المالي

ساهم عدم الاستقرار السياسي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والوباء العالمي في طفرة التضخم في السنوات الأخيرة، فهل تنبّأ نوستراداموس بحركة #eat_the_rich؟

توقّع نوستراداموس أن يؤدّي تزايد الفقر والجوع في بعض الدول إلى نشوء حركات تمرّد وانتفاضات في العام 2022.

4-الاحتباس الحراريّ وارتفاع درجة حرارة الأرض بشكل ملحوظ

تنبأ نوستراداموس بغليان البحر، وهذا ما بات مؤكّداً - بحسب العلماء - كنتيجة للاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدّلات تسجّل للمرّة الأولى ممّا تسبّب بتغيّر المناخ وتقليل المحاصيل الزراعيّة وانقراض أنواع عديدة من الأسماك.

5-الذكاء الأصطناعي

كان نوستراداموس متقدّماً في هذا المنحى، إذ تحدّث بشكل مسبوق عن الروبوتات، ووصفها بالخالدين، مشيراً إلى العواقب السلبيّة المحتملة نتيجة لوجودهم. ويتصوّر أن يخرج الخالدون عن سيطرة البشر نتيجة الذكاء الاصطناعي ممّا سيشكّل خطراً على الإنسان في المستقبل القريب.