تراند اليوم : تهنئة راس السنة 2022 .. تمنيات راس السنة الجديدة وأجمل تهاني راس السنه 2022 بالانجليزي

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رسائل تهنئة راس السنة الجديدة للزوج 2022

تَختصر رسائل التهنئة التي تقوم الزّوجة بإرسالها لزوجها الحَبيب كثير من المَشاعر النبيلة التي تبقى حبيسة القلب، فمناسبة العام الجديد تستحقّ أن تكون موعدًا لتجديد العَهد مع الحُبَّ الكَبير، وأجمل رسائل للزوج هي:

أنت الحبيب الذي طالما كان نديمي وشريكي في جميع التقلّبات، أنت مصنع الذكريات التي تعزف أجمل الصّور والمشاعر في قلبي، أنت أشيائي كلّها ولا حياة لي بعيدًا عن تلك الأشياء، كلّ عام وأنت في قلبي.

يدوم الحب ط\ويلًا حتّى بعد انتهاء الموت عندما يستند على أساسات صادقة ومشاعر نبيلة، وقد كانت قصّتنا تندرج تحت تلك التسميات، يا أمير الحكايات الجميلة التي أعشق جميع التفاصيل فيها، كلّ عام وأنت قمري.

لأنّ العام الجديد برفقتك، فهو عام خير وفرحة وسرور، لأنّ رفقتك هي السّعادة الكافيّة لتطير بروحي إلى السّماء، فأنت القلب، وأنت أميره، وأنت الحب وأنت شاعره، كلّ عام وأنت حبيبي.

زوجي هو الحكاية التي أخاف أن أنطق بها فتحسدين الأيّام، زوجي هو السّر الكبير والكنز الثمين الذي منّ الله تعالى عليّ به، فكلّ عام وأنت فلي قلبي يا أعظم الثروات.

تزيدنا المناسبات الجديدة قربًا من الأشخاص الذين نحبهم ونحملهم في قلوبنا، لأنّ تلك المناسبات خلقت لأجلهم فقط، فمكانك الأبدي هو في القلب يا سيّد القلب، كل عام وأنت بألف خير.

أنطلق إلى العام الجديد بنجاحات فراشة، تستمدّ خفّتها منك، وتستمدّ فرحتها من وهج عينيك، فأطير إلى الضوء الذي لم يحرقني يومًا، أطير إلى ضوء قلبك الذي أنار لي المسافات على الدّوام، كلّ عام وأنت حبيب العُمر.

أجمل مسجات تهنئة راس السنة الجديدة للزوج 2022

انطلاقًا من أهميّة تلك العَلاقة وجمال الحياة الشاعريّة تحرص الزوجات على الاهتمام بذلك الحُب القَابع في الصُّدور، ومع مناسبة العام الجديد يتم تناول أجمل المسجات بتلك المناسبة، وقيل:

زوجي هو الحب الأوّل، وهو الحب الأخير، هو الوحيد الذي يمتلك مفاتيح قلبي، هو الوحيد الذي يحقّ له أن يمتلكها طِوال العمر، كلّ عام وأنت بخير يا شريك الدّرب.

إنّ رابط الزّواج الذي قيّدتني به هو أجمل الأشياء التي تمنحني القدرة على المتابعة مدى الحياة، بكامل الحب والوفاء، فأنت رسالتي في هذه الحياة، أنت أجمل أسباب السّعادة، كلّ عام وأنت بخير.

إنّ الحبيب الأوّل هومن يستحق التهاني، وهو من يستحق أن أطير إلى قلبه بأجمل العبارات، وأن أختصر روحي في رسالة، لأنّ الحب هو أكبر أسبابنا للبقاء، هو الحياة التي تنتظرنا رغم كلّ الظلام، كلّ عام وأنت بخير.

زوجي الغالي، لا أعرف هل أهنئ نفسي أم أهنئ العام الذي سيقبل على قلبي وأنت برفقتي، يا عنوان الرّجولة ويا صاحب المكانة الرفيعة في قلبي وفي عيون الجميع، كلّ عام وأنت الحب.

تطيب السنوات عندما ندخلها بأقدامنا واثقين من الشّريك، نحمل الأماني وأجمل الأحلام، فتنتظرنا السّعادة التي تليق بتلك القلوب، كلّ عام وأنت حبيبي الغالي، كلّ عام وأنت شريك الدّرب.

بسم الله أُبارك لك يا حبيب الرّوح العام هذا العام الميلادي الجديد، وأسأل الله أن يجعل أيّامه تفيض بالخير والبركة على حياتنا، وأن فتزيد براكين الحب القابعة في الصدر، ونحظى بما نريد.

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كلمات معايدة للزوج في السنة الميلادية الجديدة 2022

تحمل تلك الحُروف كثير من الحُب بين طيّاتها، فتزيد كميّة المشاعر بها، لأنّ الحب هو وحده الإحساس القَادر على السَّفر بومضة ضوء، وببضعة حروف، فتستقبله القلوب بما يليق به من الحفاوة، وقيل في ذلك:

إنّ الحب هو ذلك الإحساس الذي يمنحني القوّة للسفر معك طِوال السنوات والأيّام دون أن يصيبني أي خوف أو وهن في العزيمة، كلّ عام وأنت الخير لقلبي.

يطيب لي أن أحبّك مع العام الجديد أضعاف، يطيب لي أن أجدّد العهد لك بالمزيد من تلك الحفاوة، وبمزيد من الاحترام، فأنت سند القلب الذي أتقوّى به على الدّنيا، أنت حياة الرّوح والجسد.

بكل كلمات العشّاق وحروف الحب، أرسم لك العام الجديد يا زوجي الغالي، عام آخر من الحب يطيب لي أن أصنع فيه برفقتك أجمل الذكريات التي سوف ترافقنا لسنوات أخرى قادمة، كلّ عام وأنت بخير.

إنّ معايدة حبيب القلب لا تختصرها الحروف مهما حاولت تلك الكلمات أن تعبّر سوف تبقى عاجزة عن رسم الشّعور الحقيقي الذي أحياه برفقتك، يا سرّ السّعادة التي أمتلكها، كلّ عام وأنت بخير.

بارك الله لي بك، وأسأله تعالى أن يحفظك لي طوال العام، ليدوم حبّنا على مرّ السنوات فنشيخ معًا ونحن بهذا الشّغف وتلك المشاعر، فالحب هو ذلك الرّابط الأبدي الذي لن يزول.

تزورني ملامحك العذبة حتّى في غيابك، يُرافقني طيفك في الأحلام كما سترافقني في عام جديد، فأنت سند العمر الذي لا يميل، أنت صمّام الأمان الذي أخزن خلفة سعادتي كلّها، كلّ عام وأنت بخير.

يَعبر الحُب القلوب كما يعبر الضّوء من نافذة، فطالما كان الحُب أقوى من جميع الحَواجز والمَشاعر واللغات، لأنَه رسالة السّماء التي تدفعنا للسعادة، وأجمل ما قيل في ذلك باللغة الانجليزية:

الرسالة : My message to you is incapable of carrying letters, my message, my dear husband, is played by heart music with continuous beats, I pledge to you love forever, happy new year.

الترجمة: رسالتي إليك تعجز عن حملها الحروف، رسالتي يا زوجي الغالي تعزفها موسيقا القلب بنبضات مستمرّة، أعاهدك بها على الحب إلى الأبد، كلّ عام وأنت بخير.

My message to you is incapable of carrying letters, my message, my dear husband, is played by heart music with continuous beats, I pledge to you love forever, happy new year. الترجمة: رسالتي إليك تعجز عن حملها الحروف، رسالتي يا زوجي الغالي تعزفها موسيقا القلب بنبضات مستمرّة، أعاهدك بها على الحب إلى الأبد، كلّ عام وأنت بخير. الرسالة : With full love, and with much joy and happiness, I welcome the new year with my dear husband, the man who shortened the world in his beautiful features, every year and you are my love.

الترجمة: بكامل الحب، وبكثير من الفرح والسّعادة، أستقبل العام الجديد برفقة زوجي الغالي، ذلك الرّجل الذي اختصر الدّنيا في ملامحه الجميلة، كلّ عام وأنت حبيبي.

With full love, and with much joy and happiness, I welcome the new year with my dear husband, the man who shortened the world in his beautiful features, every year and you are my love. الترجمة: بكامل الحب، وبكثير من الفرح والسّعادة، أستقبل العام الجديد برفقة زوجي الغالي، ذلك الرّجل الذي اختصر الدّنيا في ملامحه الجميلة، كلّ عام وأنت حبيبي. الرسالة : My message to you, my beloved husband, acknowledges her inability and weakness in front of the flood of feelings that I carry in my heart to you, for you are the bond of life, and you are the life partner who lives near him, and I die in his distance.

الترجمة: رسالتي إليك يا زوجي الحبيب، تعترف بعجزها، وبضعفها أمام فيضان المشاعر التي أحملها في قلبي إليك، فأنت سند العمر، وأنت شريك الحياة الذي أحيا بقربه، وأموت في ابتعاده.

My message to you, my beloved husband, acknowledges her inability and weakness in front of the flood of feelings that I carry in my heart to you, for you are the bond of life, and you are the life partner who lives near him, and I die in his distance. الترجمة: رسالتي إليك يا زوجي الحبيب، تعترف بعجزها، وبضعفها أمام فيضان المشاعر التي أحملها في قلبي إليك، فأنت سند العمر، وأنت شريك الحياة الذي أحيا بقربه، وأموت في ابتعاده. الرسالة : Every year and you are my love, every year you are my husband who God Almighty has honored me to remain in my heart forever, every year you are the good that I thank God Almighty for being close to my life.

الترجمة: كلّ عام وأنت حبيبي، كلّ عام وأنت زوجي الذي أكرمني الله تعالى ليبقى في قلبي إلى الأبد، كلّ عام وأنت الخير الذي أحمد الله تعالى على قربه من حياتي.

Every year and you are my love, every year you are my husband who God Almighty has honored me to remain in my heart forever, every year you are the good that I thank God Almighty for being close to my life. الترجمة: كلّ عام وأنت حبيبي، كلّ عام وأنت زوجي الذي أكرمني الله تعالى ليبقى في قلبي إلى الأبد، كلّ عام وأنت الخير الذي أحمد الله تعالى على قربه من حياتي. الرسالة: My message to you, beloved of a lifetime, is carried by tears, those that speak the language of the heart, those that languages cannot carry, I love you now, and I love you after a thousand years, every year you are my love.

الترجمة: رسالتي إليك يا حبيب العمر، تحملها الدموع، تلك التي تتحدّث بلغة القلب، تلك التي تعجز اللغات عن حملها، أحبّك الآن، وأحبّك بعد ألف عام، كلّ عام وأنت حبيبي.

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رسائل تهنئة لزوجي بالعام الجديد 2022

تَفيض خواطر الأحباب في العام الجديد بكثير من المَشاعر الجميلة، تلك التي تُحاول رسم مَلامح الحب عبر حروف مميّزة، فالخَاطرة هي النزيف الحقيقي للمشاعر، وقد قيل في الزوج:

عندما اعتصرت السّماء نفسها، قدّمت لي الرّجل الذي أحبّه، فارسًا همامًا أرفع الرأس فيه، أحبّه حتّى نهاية العمر، وأبقى على عهد الحب المقدّس حتّى يتوقف القلب عن عزف أناشيد الغرام.

إنّ الحب هو تلك النسمة التي تغمرنا في لحظات اليأس، هو تلك اليد التي طالما نجدها في لحظات التعب والانكسار، لتكون جوارنا فنكون بالمكان الذي نحبّه، كلّ عام وأنت العشق.

زوجي هو آية الله التي أحمده تعالى على حبّها، هي الحالة الشّاعرية التي تطير بي إلى فضاء من الأمان والثقة، هو حياتي التي أمتلكها وتمتلكني، كل عام وأنت الحب.

لقد بقيت دعواتي معلّقة، حتّى استجاب الله تعالى لي وأكرمني لقاءك، فأنت السنوات التي أنتظرها، وأنت العمر الذي أطمح بأن لا يكتمل إلّا بقربك، كلّ عام وأنت بخير.

كلمات الحب وحروف الشّعر كلّها تبقى ناقصة، كلّها تقف أمام ملامح وجهك المضيء بخجل عن التعبير، فلا لغات قادرة على رسمك يا حبيب العمر، كلّ عام وأنت الحبيب الأوّل والحبيب الأخير.

بكامل الحب والرضى، أعلنها للقلب أن يثبت، وللروح أن تقف فلا حبيب من بعدمك، ولا شريك من قبلك، أنت البداية والنهاية، انت الفارس الذي تتشكّل بجواره الكلمات فلا خلف بعدك، ولا جِوار إلّا جوارك.

أجمل مسجات تهنئة راس السنة الجديدة للزوج 2022

لأنّ مناسبة العام الجديد هي مناسبة تستحقّ حجمها، فهي بداية جديدة يحرص الأزواج فيها على أن تكون بكامل الحب والشّغف، لاستعادة ألق الحب ومجده، لاستعادة الرّصيد من بك الذكريات، فقيل في ذلك: