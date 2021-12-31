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الاكثر متابعة اليوم - والدة هيفا وهبي بصورة جديدة

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

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تواجدت سيّدة والدة الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي في حفل خطوبة ابنتها منذ فترة، وتمنّت لها كل الخير كما تفعل كل أم في العالم.

نشرت هيفا صورة لأمها وعبّرت عن حبها الكبير لها، والأغلبية قالت إنها تشبه والدتها كثيرًا.

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بينما رولا_يموت نشرت نفس الصورة ووصفت أمها بالسلطانة، رغم أنها لم تكن متواجدة في الحفل، ولم تشارك أخواتها هذه الفرحة، لأنها بعيدة عنهن ولا تحب الأماكن المغلقة والمزدحمة خوفًا من فيروس_ وتحديدًا متحوّر اوميكرون الذي يفتك بملايين البشر كما انتشر في لبنان بأعداد مخيفة.

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الكل بات يعلم أن رولا أخت هيفا من والد آخر، فرولا والدها محمد يموت الذي ربّى هيفا برموش عيونه وعاملها كإبنته في الوقت الذي تبرّأ منها والدها حين كانت صغيرة.

هيفا وهبي مع والدها
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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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