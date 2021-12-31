تراند اليوم : بوستات 2022 ... بوستات السنه الجديده و دعاء لزوجي في السنة الجديدة ( تهنئة راس السنة 2022 )

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تغريدات وبوستات قصيرة عن ليلة راس السنة 2022 فيس بوك وتويتر

تعتبر مواقع السوشيال ميديا من أهم مواقع التواصل بين الناس، التي يتم من خلالها تبادل الكثير من العبارات والتغريدات بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية، إذ يتم إطلاق الكثير من التغريدات عبر تويتر وبوستات الفيس بوك للتعبير عن الفرح والسعادة بقدوم العام الميلادي الجديد، وفيما يلي بعض تغريدات وبوستات فيس بوك وتويتر:

أنا وإن تركت العنان لحبر قلبي، ما كفاني فيكم كُتبًا، ولا أشعارًا مُنظمة.

أتمنى لك بكل جدية أن يمنحك الله النعيم لقهر خيبات الأمل في العام السابق.

تتشابك أيادينا في كل الأعباء والمحن والأفراح، وما ظننت عيدًا كهذا بدونكم.

لم يرضى قلبي بالمكالمات والرسائل، فلنلتقي بعد ما يسمونه الإحتفال حتى نحتفل حقًا.

يا شمس الشموس يا بهجة كل النفوس نوري على حبيبي ضياكي وقوليله كل عام وإنت بخير.

انطلقت مني أحلى التهاني بالعام الجديد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

اختفى كل شيء سيئ، مرحباً بكل شيء جيد، ابدأ مرة أخرى رحلة جديدة من حياتك، أتمنى لك عاماً سعيداً للغاية عشية عام 2022.

سوف نفتح الكتب لنجد الصفحات الفارغة علينا أن نضع الكلمات بأنفسنا، يُعرف الكتاب بالفرص، والصفحة الأولى من هذا الكتاب هي العام الجديد 2022.

تغريدات قصيرة بليلة راس السنة 2022

يعتبر موقع توتير من اهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يحتفل من خلاله النشطاء حول العالم بليلة راس السنة وبداية العام الميلادي الجديد، التغريدات كثيرة يحتار بها الاشخاص حول العالم عندما يريدوا ان يشاركوا النشطاء تغريدات للاحتفال ليلة راس السنة، ومن هذه التغريدات:

أرانى بكُم ذو ثلاثة رفقاء وثلاثة أجنحة على قلب طيرٍ واحد، أرأيتم طيرًا بغير جناحين غيري!.

اللهم إنا نسألك بحق هذا اليوم .. ان تسهل علينا كل صعب عسير وان تتحقق أمانينا.

تتوالي الأعوام وتتغير الأرقام، وتظل ساكنًا نبض فؤادي ومُتخلل لأوصاله.

يستحي الورد في حضرة جمالك.. وتتباهى اليد بطلة خيالك.. وينور قمرنا من نورك ودلالك.. كل عام وأنت قمر أعيادنا.. كل عام وأنت بخير.

مع بداية عام جديد أود إهداء أمنية لكلٍ من أفراد عائلتي الكريمة، تُساند كل أمنية في صدورهم حتى تتحقق وتكون.

كل عام كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عام وأنت بخير.

رسائل تهنئة بقدوم ليلة رأس السنة 2022

مع اقتراب ليلة راس السنة تختلف مراسم الاحتفال بهذه الليلة من مكان لمكان اخر حسب مبادئ وتقاليد الدولة التي ستحتفل بليلة راس السنة، والرسائل والتغريدات التي تتم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن الفرحة بقدوم السنة الجديدة ومن هذه الرسائل الجميلة:

فيك تفرح أيامي.. وبهواك القلب عايش.. وبالعام الجديد تسابقني لك التهاني.. وكل عام وأنت بخير يا غالي.

لا زلت أتذكر أول عبارة معايدة من أخي الصغير، “أنا أكبر وحدي هذا العام، لا تتمني أن تكبري وسأحبك أكثر؛ اتفقنا؟!”.

لا تسافر وتترك الهوى زعلان.. ما تسوى الدنيا في غيابك.. أنت عيدي والقلب وكل الحبايب.

دخل عام جديد والبعض دخل القلب والبعض الآخر خرج منه، كونوا اسعد الناس للناس، لانتمنى لكم الا البقاء سعادة لنا كالسنين الراحلة، كل عام وانت بخير.

اللهم إنا نسألك بحق هذا اليوم .. أن تسهل علينا كل صعب عسير وان تتحقق أمانينا وان ترزقنا حياة طيبة مع من،نحب وان تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

أتمنى أن تنقلب عبارات أخي إلى البدأ بـ “من فضلك” و”لو سمحت”، وسأجعلها أمنيتي الوحيدة حتى لا تتزاحم مع غيرها بداخلي وتتوه.

كل عام وأنت بخير.. كل عام وأنت قمرهم.. كل عام وأنت الحب كله.

الحياة هي ما تصنعه، ويمكن أن تكون مغامرة مثيرة أو لا تُنسى.. كل عام وأنت بخير.

تغريدات تويتر عن ليلة رأس السنة 2022 للحبيب

الحبيب هو شخص نفضله عن الجميع نكن له مشاعر مختلفة عن الاخرين فهو مكانة مختلفة عن الناس، ومع قدوم ليلة راس السنة وبداية العام الجديد اول ما يخطر على البال ان نهنئه هو الحبيب، مع ارسال التغريدات والرسائل الجميلة المعبرة عن الفرحة والابتهاج لبداية السنة الجديدة مع الحبيب، التغريدات التالية اجمل التي تشارك مع الحبيب في ليلة راس السنة:

أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك.

عاهدت ربي كل ما تمر سنة أحبك أزيد وأشتاقلك أكثر وأتمنالك أجمل سنة.

في زحام الأعوام .. يمضي عام تلو عام .. وفي كل عام حقائق وأحلام .. وحلمي أن أراك بخير في كل عام.

يا من رجونا لهم كل خير .. وأحببناهم في الله لا غير .. كل عام وأنتم بخير.

لحياة هي ما تصنعه ويمكن أن تكون مغامرة مثيرة أو لا تنسى”.

أتمنى لك بكل جدية أن يمنحك الله النعيم لقهر خيبات الأمل في العام السابق.

بداية العام الجديد ، دعونا نفترض أنه سيكون عامًا جديدًا مع سلام جديد ، وسعادة جديدة ورفاهية من الصحابة الجدد ، إن الله يرضيك جميعًا خلال العام الجديد 2022.

ذا العام الجديد يشبه كتابًا فارغًا ، فالقلم الرصاص بين يديك ، وهو يختاره لكتابة قصة جميلة عن حياتك.

كم نحن سعداء .. عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم.

لنبعث التهاني بمناسبة العام الجديد .. إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام .. كل عام وأنت بخير .

كل عام وقلوبنا بالحب في الله أنقى كل عام وأرواحنا بذكر الله أنقى كل عام وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى كل عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقى.

أجمل بوستات في ليلة رأس السنة 2022 فيس بوك

كل شخص له ناس قريبون لقلبه من اصحاب واقارب يكن لهم الحب والاحترام ، فيقوم بارسال ومشاركة التغريدات مع الاهل والاصحاب للتعبير عن حبهم له، ولو كان اي مشاكل بينهم في السنة الماضية سيبدأوا العام الجديد بكل حب وسعادة واحترام فيما بينهم، ومن هذه التغريدات: