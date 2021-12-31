تراند اليوم : دعاء راس السنه 2022 .. دعاء السنة الجديدة للاصدقاء

دعاء راس السنه بالدعاء نفتتح أعمالنا ليبارك لنا الله أمورنا، ويوفقنا وييسرها لنا، ويصرف عنا شرها، ويرفع عنا البلاء، فنحن بانتظار بدء عام جديد ستحط رحاله بعد أيام سنفتتحه بدعاء دخول العام الجديد 2022:

اللهم افتح لنا في عامنا هذا مفاتيح الخير كله، واصرف عنا شر ما قضينا.

اللهم إنا نسألك خير هذا العام ونعوذ بك من شر ما فيه.

ربنا بارك لنا عامنا، وييسر لنا فيه أمورنا كلها.

ربنا هب لنا خير هذا العام وخير ما فيه، واصرف عنا شره وشر ما فيه.

ربنا اجعله عاماً تنجبر فيه قلوب المنكسرين، والمستضعفين.

اللهم رب الناس اجبر قلوبنا واجعله عاماً تنجلي فيه الأحزان.

اللهم عاماً مليئاً بالطمأنينة والاستقرار.

ربنا افتح لنا في عامنا هذا أبواب رزقك وجنبنا حرامك.

اللهم اجعله عاماً تتبدل فيه سيئاتنا إلى حسنات.

ربنا يا جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه، اجمع بيننا وبين حاجاتنا في عامنا هذا.

اللهم عاماً تغاث فيه قلوب الناس بما تتمناه.

رب في هذا العام اصرف عن قلبي حزنه وبأسه.

حكم الاحتفال براس السنة الميلادية للمسلمين

لا يجوز لأحد من المسلمين مشاركة أهل الكتاب في الاحتفال بعيد الكريسمس “أول السنة الميلادية” ولا تهنئتهم بهذه المناسبة لأن العيد من جنس أعمالهم التي هي دينهم الخاص بهم، أو شعار دينهم الباطل، وقد نهينا عن موافقتهم في أعيادهم، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار:

في الكتاب: فقول الله تعالى:وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً[الفرقان:72].

قال مجاهد في تفسيرها: إنها أعياد المشركين، وكذلك قال مثله جماعة من العلماء .

وقال ابن سيرين: الزور هو الشعانين ، والشعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح ويحتفلون فيه بحمل السعف، ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس كما في اقتضاء الصراط المستقيم، ووجه الدلالة هو أ نه إذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور، لا مجرد شهوده.

أدعية للأم في العام الجديد 2022

الأم هي الإنسانة التي لا زالت تطوي الأعوام من عمرها عاماً تلو الأخر، ولم ينقص من عطائها شيئاً، فهي تعطي دون انتظار المقابل، لذلك كان لزاماً علينا أن تكون حاضرة في دعائنا في كل حين، ومن أدعية للأم في العام الجديد 2021:

اللهم عاماً مليئاً بالفرح لأمي.

اللهم رب الناس أذهب البأس عن قلب أمي.

اللهم اجعله عاماً تتبدل فيه أحزان أمي إلى أفراح واجعل السعادة رفيقة قلبها.

يا منان يا رزاق ارزق أمي فرحة تنسيها بأس الأيام.

اللهم في هذا العام اشف أمي من كل داء.

اللهم اجعله عاماً تجلى فيه الأحزان عن قلب أمي.

رب إنها أمي فاحفظها لي ولا تريني فيها بأساً يبكيني.

اللهم إني أسألك القبول لدعوات أمي.

اللهم بارك في عمر أمي وصحتها وعافيتها.

دعاء العام الجديد قصير 2022

سيأتي عام جديد والقلوب تنتظر قدوم الأفضل وترفع أيديها للسماء لتطلب رحمة وغفران من رب العباد، وأن يكون عام تبدل فيه السيئات حسنات، ومن دعاء العام الجديد قصير 2022:

اللهم إنا نستودعك عاماً مضى ونسألك خير ما هو آت.

اللهم إنا نستودعك عامنا الجديد فارزقنا خيره وبركته.

ربنا إننا مقبلون على عام جديد فاجبر فيه كسرنا واصرف عنا شر أحزاننا.

اللهم في هذا العام لا تترك قلباً إلا جبرته ولا حزنا إلا أذهبته.

رب اجعله عاماً مليئاً بالأفراح والمسرات.

اللهم أبدل أحزاننا أفراحاً واصرف عنا شر أنفسنا.

اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا العام وشر ما فيه.

اللهم إنا نعوذ بحولك وقوتك من شر هذا العام.

رب استودعتك عاماً مضى من عمري فاغفر لي ما كان لي من ذنوب وارزقني خير هذا العام.

دعاء الأزواج في العام الجديد 2022

الزواج عقد مقدس يجتمع فيه الأزواج على مبدأ الحب، يراعي فيه كل منهما احتياجات الآخر، ويدعون بالخير دائماً بأن يدوم هذا العقد مدى الحياة، ومن دعاء الأزواج في العام الجديد 2022:

اللهم احفظ لي زوجي ولا تريني فيه بأساً يبكيني.

اللهم اصرف عن قلب زوجي الحزن.

اللهم اهدِ زوجي ووفقه في حياته.

رب أسألك الجنة لي ولزوجي.

ربِ لا تحمل زوجي ما لا طاقة له به، واحفظه أينما كان.

اللهم في هذا العام اجعل زوجتي أسعد خلقك.

ربِ ابعد عن زوجتي المرض.

اللهم أدم علي وعلى زوجتي الصحة والعافية.

اللهم اغنِ زوجي بحلالك عن حرامك.

اللهم جنبا الحرام، وافتح لنا أبواب رزقك الحلال.

دعاء لطلب الحاجة في العام الجديد 2022

إن العبد اللحوح لا يكف عن الدعاء وطلب حاجاته من رب العباد، فإذا عجز العباد فالرب لا يعجزه شيء، ومن الأدعية التي يدعو بها الناس دعاء لطلب الحاجة في العام الجديد 2022:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك أن تقضي لي حاجتي، وتصرف عني حزن قلبي.

يا منان يا ستار يارب العالمين استجب لدعائي فإنك أنت المجيب، رب أسألك خيراً وتيسيراً في أموري كلها فإنه لا يعجزك شيء.

لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد، لا إله إلا الله العزيز الكريم، اللهم إني أسألك قضاء حاجاتي، ودعاء لي لا يرد.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت ناصر المستضفين ومذل الظالمين، رب أسألك خير أيامي القادمة، وتيسر أمري وتحقيق ما أتمناه.

سبحان الله العزيز الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان من سجد له كل من في الأرض والسماء، أسألك اللهم أن تجيب لدعوتي وتقضي لي حاجتي، وتوفقني في أموري.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا على عهدك ووعدك أعوذ بك من شر حرمان نعمك علي، وأسألك أن تقضي لي ما كان خيراً لي.

اللهم أسألك باسمك الأعظم أن تجيب دعائي وتهب لي من لدنك خيراً وجبراً يُعْجَبُ منه خلقك.

الحمد لله ربِ العالمين، الحمد لله معز عباده الصالحين، الحمد لله القدير، رب لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها لي يارب العالمين.

دعاء للأبناء في العام الجديد 2022

المال والبنون هم زينة هذه الحياة، وسبب فرحة الآباء التي لا تضاهيها فرحة عند قدومهم لهذه الحياة، ورضا والديهم ودعائهم لهم هو سر تيسير أمورهم كلها، وهذا دعاء للأبناء في العام الجديد 2022:

اللهم احفظ أبنائي من كل مكروه، واصرف عنهم شر ما قضيت.

اللهم ارزق أبنائي ويسر لهم أمورهم.

اللهم أكرم أبنائي وافتح لهم من أوسع أبواب رزقك.

اللهم اكتب لأبنائي في العام الجديد، خيراً وفيره، واقضِ حاجاتهم بما كان خيراً لهم.

اللهم لا ترِني في أبنائي بأساً يبكيني، واصرف عنهم شر المرض.

اللهم بارك في أعمار أبنائي وصحتهم.

اللهم وفق أبنائي وافتح لهم مفاتيح خيرك.

دعاء لطلب الزواج في العام الجديد 2022

حلم كل شاب وفتاة في هذه الحياة الحصول على شريك حياتهم المناسب، فهذه سنة الحياة، وشرع الله الذي شرعه للحفاظ على النفس البشرية من ارتكاب المعاصي والذنوب، وطلب الزواج من الله ليس عيباً فهو بغرض الترفع عن الحرام وتجنبه، والبحث عن الاستقرار، فأعزوا أنفسكم بطلب حاجاتكم من الله، ومن الأدعية التي يدعو بها الغير متزوجين دعاء لطلب الزواج في العام الجديد 2021:

اللهم هب لي من لدنك زوجة صالحة، وارزقني برها وخيرها.

اللهم عجل لي في زواجي ولا تكلني لنفسي طرفة عين.

اللهم ذر لي من لدنك سنداً صالحاً.

اللهم ارزقنا الخير كله، ولا تكلنا لعبادك.

رب هب لي زوجاً صالحاً يسندني وأكمل به ديني.

اللهم اجعل هذا العام عام فرح لقلبي، وحقق لي ما تمنيته.

الله من كان فيه خير لنا فقربه، وعجل لنا في حلالك، وإن لم يكن فيه الخير فأبدلنا خيراً منه.

دعاء العام الجديد 2022

إن الدعاء أحد مفاتيح الخير، وقضاء الحاجة، والتقرب إلى الله، وهذا دعاء العام الجديد2022، لنسأل الله خيره وأن يقضي عنا شره:

اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد بأن تكتب لي في هذا العام السعادة في كل دروبي.

اللهم يا كريم يا حليم يارب العرش العظيم ارفع عنا البلاء، وطهر قلوب العباد.

يا ذا الجلال والإكرام يا من تهون علينا الصعاب، يسر لنا ولا تعسر علينا، واغفر لنا ذنوبنا.

رب اكتب لي في عامي هذا فرحة تليق بكرمك، وعزك.

رب بارك لي أيامي، وأدخل الفرح إلى قلوب أحبتي.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أسألك باسمك الأعظم بأن تصرف عني الحزن.

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى التي سميت نفسك بها، وعلمت بها أحداً من عبادك، أو استأثرت بها عندك في علم الغيب، أن تهب لي من لدنك رزقاً طيباً مباركاً فيه.

كيفية استفتاح الدعاء في العام الجديد 2022

للدعاء آداب يستحب العمل بها قبل الدعاء، فقد دعانا الله عز وجل لدعائه وطلب الحاجات منه فهو الذي قال في كتابه العزيز: “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ”، فهو مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وعن كيفية استفتاح الدعاء في العام الجديد 2021 فإننا نستفتح الدعاء كما يلي: