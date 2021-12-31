تراند اليوم : توقعات ماغي فرح 2022 .. الأبراج الأكثر حظاً 2022 ماغي فرح

توقعات ماغي فرح لعام 2022، ما هي توقعات ماغي فرح في بداية العام الجديد 2022، ماذا سيحدث في العالم على بداية عام2022فقد شهد العالم في العام السابق العديد من العقبات ومن أهمها فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به الملايين من السكان حول العالم، ومات به الآلاف، كما عمت الحروب والمجاعات بعض بلدان الشرق الأوسط كاليمن، وإنتخبت الولايات المتحدة الأمريكية رئيسها الجديد جو بايدن، وحدثت العديد من التغييرات في العالم، فهل عام2022سيكون أفضل أم أسوأ من العام السابق ومن هي الأبراج الأكثر حظاً ومن الأبراج التي سوف تشهد مشاكل وعقبات، عالمة الفلك والأبراج الشهيرة ماغي فرح سوف تخبرنا بتوقعاتها لعام2022حيث نشرت كتابها تحولات كبرى ومعالجات شاقة، وتقول ماغي فرح في كتابها أن سنة 2022ستكون أشد وأصعب من السنين السابقة ولكن ليس أصعب من عام 2022، من الجدير بالذكر أن الطبيعي حدوث كوارث طبيعية خلال العام ولكنها لعام2022سوف تكون شديدة وسوف تتأزم الأوضاع حيث وصفت ماغي فرح عام2022بعام المخاطر والأهوال والحوادث المأساوية، كما سوف تنشب الخلافات الساسية بين عدة أطراف وعلى وجه الخصوص الشرق الأوسط وسوف تقع الصدامات الداخلية والخارجية.

كتاب تحولات كبرى ومعالجات شاقة لماغي فرح يتكون من 470 صفحة وتم طباعته بدار أنطوان هاشيت، يشمل الكتاب على العديد من المعلومات الخاصة بعام2022بكل التفاصيل الدقيقة والأبراج وتوقعات كل برج، وتؤكد ماغي فرح بأنها صدقت في كل توقعاتها لعام 2022 فقد ذكرت سابقاً أنها سوف تكون سنة مصيرية، من ناحية إنتشار الكوارث والإنفجارات والزلازل، وشهود العالم للعديد من الحوادث المأساوية، فقد إنتشر فيروس كورونا المستجد، وحدث إنفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى حرائق فرنسا العديد من الأزمات في أمريكا وبلاد الشرق الأوسط، وبذلك تثق ماغي فرح بكتابها وبأن توقعاتها لعام2022سوف تحدث، وذكرت ماغي فرح في لقاء لها مع مجلة سيدتي أن عام2022سوف يكون عاماً سيء إلى درجة كبيرة فقالت: “هذا العام كان سيئاً إلى هذه الدرجة؛ بسبب وجود 3 كواكب (بلوتون، ساتورن، وجوبيتير) في برج الجدي، وهذا اللقاء هو من أصعب اللقاءات بينها في برج الجدي، خاصة أنه لم يحصل منذ حوالي ألف عام، وخلال الصيف انضمّ إليها كوكب مارس، وشكّل معها مربعاً؛ وهو برج الحمل،مارس يعني كوكب الحرب والمشاكل، وبدلاً من أن يكون مساره لمدة شهر ونصف، بقي لمدة 6 أشهر، ولن يترك مساره هذا إلا في شهر يناير 2022، لذلك نشهد طوال هذه الفترة مخاطر واغتيالات ومشاكل وخلافات في عدد كبير من الدول، كما زاد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال هذه الفترة”، وقد كان عنوان كتاب ماغي فرح لعام 2022 هو سنة مصيرية ستطبع الصبر، فتتوقع ماغي فرح أن يكون عام2022هو إمتداد لعام 2022 وسوف يستمد كوارثه منه دون تردد، وأكثر ما يقلق العالم في النصف الأول من عام2022هو استمرار انتشار جائحة كورونا التي أزهقت أرواح مئات الآلاف من الأشخاص، وما زال العالم يحاول الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا بحيث تكون نتائجه الإيجابية مبهرة، أما النصف الثاني من العام ذاته، فهو الأشد شراسة والأسوأ من ناحية الكوارث المنهالة على العالم رغم الوصول أو التمني بالوصول إلى لقاح ناجع وفعال لفيروس كورونا، من الواضح ليس بالعام السهل وينبغي على الجميع أن يعتاد على المفاجآت غير السارة التي يخبئها له هذا العام.

توقعات ماغي فرح لأحداث 2022 تقدمها لكم الخليج 365: من الأشياء الجيدة أنه رغم توقع ماغي فرح لعام شاق وصعب إلا أن حركة الفلك لهذا العام أفضل من العام السابق، وبالتالي فسيكون هنك بعض المفاجآت السارة والأحداث الإيجابية في هذا العام، رغم وجود بعض المشاكل المعتادة والحروب الأهلية وخاصة في الدول العربية ودول الشرق الأوسط التي ستشهد عدة تغييرات خلال عام 2022.

رغم الأحداث السيئة والصعبة التي حدثت في عام 2022 فإن العالم سوف يشهد فترة مخاض عسيرة تمتد حتى عام 2025 وتكون فترة صعب وضغط عام على كل العالم أجمع، ثم سينتهي هذا المخاض وتنتهي الحروب ويعم السلام والهدوء المريح بعد العاصفة الكبرى فيرتاح العالم من الضغوطات التي كان يمر بها.

تشتد الخلافات التي بدأت سنة 2022 في شهر آذار حتى شهر كانون الثاني2022وتنتشر المخاطر وتكثر الإغتيالات وتزداد الخلافات على المستوى العالمي سياسياً ودولياً، أما فيروس كورونا فسوف يستمر بالإنتشار مصيباً الملايين وحصد العديد من الأرواح.

بداية صعبة خلال الأشهر الأولى، حيث تتأزم المشاكل وتحتد الخلافات وتحل الكوارث الطبيعية وتصل إلى ذروتها بين شهري حزيران، ويونيو، وأيلول، وسبتمبر.

رغم إنتشار الحروب والكوارث على مدار الأعوام، فالجديد في عام2022 أن تحصل حروب وكوارث في بلدان لا يتوقع أحد حدوث شيء كهذا فيها.

عدة كوارث هائلة ستشهدها بعض الدول العربية ومنها سوريا، والعراق، ولبنان، ومصر، وبعض الدول الأوربية مثل ألمانيا، وأما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فسوف تشهد العديد من الفيضانات والزلازل والحرائق، ولن تجد دولة إلا وفيها كوارث طبيعية وأزمات سياسية.

أما علمياً فسوف يشهد عام2022تطور تكنولوجي هائل، وحدوث ثورة في عالم الإتصالات، والكشف عن أدوية وإختراعات جديدة تستحق براءة إختراع لأهميتها.

ينذر عام2022بحروب قاسية تتصاعد حدتها شيئاً فشيئاً لتنذر بحروب كبيرة وقاسية على الجميع، الأمر الذي يستدعي الاستنفار العام والاستعداد الكامل لها.

توقعات ماغي فرح للأبراج لعام 2022

تتوقع ماغي فرح أن يتوج برج الميزان ببرج العام2022ويكون الأكثر حظاً لهذا العام، ويشهد إنتصارات مادياً وعاطفياً وإجتماعياً وصحياً، وأيضاً سيكون هناك بعض الأبراج المحظوظة هذا العاك فمن المتوقع أن يكون عام2022عام جميل ويملئه الحب والإستقرار العاطفي لبرج الجوزاء، أما من ناحية الإستقرار المادي فتتوقع ماغي فرح أن يكون برج الحمل هو أكثر الأبراج إستقراراً مادياً لعام2022حيث قالت ماغي فرح في لقاء لها: يحقق نجاحاً كبيراً في العمل يكسب منه أرباحاً غير متوقعة ويعمل على توسيع عمله أو تجارته، وبينما من ناحية الحب والعلاقات العاطفية فسوف يكون برج القوس البرج الأكثر حظاً في الحب2022بحسب ماغي فرح فهو برج القوس حيث قالت ماغي : يخبئ له القدر حباً جديداً صادقاً وكبيراً، إن كان عازباً سينتهي بالزواج، أما المتزوج فتشهد حياته أماناً واستقراراً في فصلي الربيع والصيف، وقالت ماغي لمجلة سيدتي أن الأبراج التي ستنتقل إلى موقع مريح هي:السرطان، الحوت، والعذراء، والجدي، وقد يشعر أصحابها بتغيير نحو الأفضل، وأما الأبراج التي سوف تعاني من أمور سيئة وسوف تعيش بعض الصعوبات والمشاكل في حياتها خلال العام، هي: العقرب، الثور، الأسد، أما الدلو فينتقل إلى الضوء، رغم التحديات التي عاشها، وسيمر في النفق، هذا ما قالتها ماغي فرح في وصفها لتوقعاتها لأبراج العام وما سيقابلها من تحديات وصعوبات أو من حظوظ وإستقرار.

توقعات ماغي فرح لفيروس كورونا لعام 2022

من المتوقع أن يجد الناس لقاح جديد ناجع لفيروس كورونا في بداية عام2022وتوفره في شهر شباط بعد عدة إختبارات أثبتت صحته ونجاحه، وأن اللقاح الجديد سيقلل من عدد ضحايا فيروس كورونا في البداية، ولكن من المتوقع عودته في الثلاث أشهر الأخيرة من العام أو ظهور فيروس جديد لا قدر الله، حيث قالت ماغي فرح مشيرة إلى فيروس كورونا: أعتقد الخلاص من وباء كورونا سيكون في شهر يونيو، ولكن نخشى من عودته بين شهري أغسطس وأكتوبر، أو من انتشار وباء جديد.

من الجدير بالذكر أن ماغي فرح تعتمد بتوقعاتها لأحداث عام2022على حركة الكواكب ورمزيتها ومكان وجودها وتشكّلها بين الأبراج وكيفية تموضعها بين بعضها من طوالع إن كان مثلثاً أو مربعاً، وإن كانت حركة هذه الكواكب سريعة أم بطيئة وكيف ومتى تغير مكانها ومدة مكوثها، ومع كل هذه الدراسة، استخلصت عالمة الفلك أن عام2022هو عام صعب ولكن ليس بصعوبة عام 2022، وأن الانفراجات والتي تبدو أنها بطيئة وخجولة الحركة ستبدأ في صيف عام2022وتستمر لغاية عام 2025، كانت هذه توقعات ماغي فرح لعام2022الذي توقعت أن يكون عام صعب ولكن ليس بمدى صعوبة عام 2022، وسيبقى الوضع صعباً حتى عام 2025، كما سبق وذكرت في كتابها لعام 2022.