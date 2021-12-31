تراند اليوم : يانصيب تركيا 2022 .. نتائج سحب اليانصيب التركي يانصيب تركيا 2022 milli piyango رابط نتائج سحب يانصيب تركيا 2022

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نقدم لكم قرائنا الكرام نتائج سحب اليانصيب التركي للعام 2020 ، عبر موقعنا الاخباري .

حيث أصدرت مؤسسة اليانصيب التركي نتائج سحب يانصيب راس السنة للعام 2022 ، عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، وارقام البطاقات الرابحة في يانصيب التركي الوطني راس السنة.

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اليانصيب التركي 2022:-

بعد 90 عاماً على اعتماد التاريخ الميلادي بشكل رسمي في تركيا عام 1926 إثر إلغاء الخلافة العثمانية، ما زال الاحتفال بعيد رأس السنة مصدر خلاف بين الأتراك. وما يجمع المواطنين في هذه المناسبة هو شراء بطاقات يانصيب (لوتو) رأس السنة بجائزته الكبرى التي وصلت هذا العام إلى 19 مليون دولار أميركي. يأتي ذلك بالرغم من أنّ إدارة الشؤون الدينية التركية أصدرت فتوى تحرّم جميع أشكال اليانصيب وتساوي حكمها بحكم لعب القمار.

موعد إعلان نتائج يانصيب تركيا 2022

ومن المقرر أن تصدر مؤسسة اليانصيب التركية نتائج سحب يانصيب السنة الجديدة 2022، بجانب عدد البطاقات الفائزة للعام الجديد لليانصيب الوطني التركي في ليلة رأس السنة الميلادية، خلال احتفالية خاصة على الهواء مباشرة وعلى أحد القنوات التلفزيونية ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية، وسيتم نشر النتائج بعد ذلك في موقع مؤسسة اليانصيب الإلكتروني.

وكان المواطنين الأتراك والمقيمون قد اشتروا تذاكر وبطاقات اليانصيب التركي، حيث تم تحديد أسعار التذاكر بـ 120 ليرة تركية، و 60 ليرة تركية، و30 ليرة تركية وتم طرح تذاكر العام الجديد بصورة رقمية، عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

جوائز يانصيب تركيا 2022 رأس السنة

وقد تم تحديد جوائز اليانصيب الوطني التركي إنتاج رأس السنة 2022، حيث تم رصد المبلغ المقرر توزيعه 670 مليون 760 ألف ليرة تركية:

الجائزة الكبرى: 120 مليون ليرة تركية.

جائزة بقيمة 10 مليون ليرة تركية كمكافأة.

جائزة بقيمة مليون ليرة تركية.

جائزة بقيمة 120 ألف ليرة تركية.

جائزة بقيمة 10 آلاف ليرة تركية كمكافأة.

جائزة بقيمة 5 آلاف ليرة تركية كمكافأة.

جائزة بقيمة 1000 ليرة تركية.

جائزة بقيمة 500 ليرة تركية إضافية.

جائزة بقيمة 400 ليرة تركية إضافية.

جائزة بقيمة 300 ليرة تركية إضافية.

جائزة بقيمة 200 ليرة تركية.

جائزة بقيمة 100 (امورتي) ليرة تركية.

جائزة بقيمة 100 ألف ليرة تركية (ترضية).

رابط نتائج سحب يانصيب تركيا 2022

ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج اليانصيب التركي بعد إعلان أسماء الرابحين وأرقام البطاقات الرابحة على الموقع الإلكتروني لليانصيب التركي.