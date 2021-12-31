تراند اليوم : كلمات اغنيه اتنسيت .. كلمات اغنية اتنسيت ( Muslim Officials)

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ما بقيتش عارف أعمل إيه

حالي مش صعبان عليه

يعني ده اللي وصلنا ليه

سايبه وعارف روحي فيه

كل شيء إلا الفراق

فما تسيبنيش وأنا مشتاق

عمري ما تخيلت يوم

أبعد وأسيب قلبي معاك

هصدقك وأكدِّب عينيا

ده إنت شوفت أجمل ما فيا

ومكانش عندي أي نية

أنساك وتضِيع من بين إيديا

واتنسيت كإني ما جيت

ولو حسيت هتخسرني

وداريت في قلبي مشيت

على عيني تغربني

واتنسيت كإني ما جيت

ولو حسيت هتخسرني

وداريت في قلبي مشيت

على عيني تغربني

طال الغياب وهواك غلاب

عشمان في ضي عينيك

مليون جواب متساب

على الباب اللي بترديه

ومش تحت طوعي فارقتني روحي

من بعد لما مشيت

وما بين أنساك وبين نرجع

قلبي اتقسم نصين

نص مش قادر يخبي

ونص رافض تبقي جنبي

وكنت عارف هبقى وحدي

اللي هخسَر مرتين

مرة لما رضيت بعيوبك

ومرة لما داريت عيونك

وإنت بتكدب ظنونك

من البداية ما حبتنيش

ومش هزود في الملام

مش هيفرق في الخصام

ده لو عينيك صادفت عينيا

امشي وما ترميلي السلام

واتنسيت كإني ما جيت

ولو حسيت هتخسرني

وداريت في قلبي مشيت

على عيني تغربني

واتنسيت كإني ما جيت

ولو حسيت هتخسرني

وداريت في قلبي مشيت

على عيني تغربني