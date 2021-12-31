تراند اليوم : رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية .. رسائل راس السنه لحبيبتي

رسائل تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية رسائل راس السنه لحبيبتي الإهداء والتداول ل اجمل رسائل رومنسية رأس السنة 2022 في هذه المناسبة هو من الواجبات والضروريات بين المحبين في مطلع كل عام جديد، ولهذا عبر ما يلي من رسائل يمكن الان الاهداء للاحبة باجملها:

كل عام وأنتم طيبين وبصحة جيدة، وانتم دوم معانا متواجدين ولنا كل حياتنا منورين.

اليوم اقول لك اجمل عبارات التهاني بالحب وباجمل الأماني وبكل إحساس من قلبي ووجداني، اهنئك وكل عام وانت لي اقرب.

عليك ان لا تحلم بان أقولك سنة عام سعيد عليك! ولكنني اقل لك بانك انت لي السعادة في كل يوم.

ها انا اليوم قد ألغيت لك حبيبي كل المواعيد وذلك لكي أكون بجوارك في العام الجديد وأقولك لك حبيبي بهمس الحب كل عام وأنت سعيد.

بجمل الكلمات وباجمل ردود الفرح ووجود الأيام انتا لي العيد وليس بوقت محدود وليك من اجمل تهنئه يا ابو قلب ودود.

للاحباب اللي أحبهم ومن كل قلبهم يحبوني اقول لكم كل عام وأنت بخير.

رسائل تهنئة الكريسماس 2022

مناسبة راس السنة والاحتفال بجرة الكريسماس هو من اكثر ما يهتم به الكثير من الراغبين بالاحتفال براس السنة، ولهذا يمكن المشاركة من خلال رسائل تهنئة الكريسماس2022التالية مع الاحبة بهذا اليوم الذي يسوده في كل عام الكثير من الحب والفرح والسرور:

يا كل الحياة والشجن والجنون يا من انت عز لي من روحي كل عام وانت الحب.

من قلبي لك اجمل رسالة دورية ومني بوسة وقبل الزحمة من احبابك بعيد راس السنة اهنيك.

بجمل الكلمات وبأجمل ردود الفرح ووجود الأيام انتا لي العيد وليس بوقت محدود وليك من اجمل تهنئه يا ابو قلب ودود.

للأحباب اللي أحبهم ومن كل قلبهم يحبوني اقول لكم كل عام وأنت بخير.

كل عام وأنتم طيبين وبصحة جيدة، وانتم دوم معانا متواجدين ولنا كل حياتنا منورين.

اليوم كل أمانينا تسبق لك حبيبي تهانينا ومن فرحنا بصحتك ووجودك تسبق ليالينا وبعيد السنة اقلك عيد سعيد عليكم وعلينا.

اجمل اقوال حب راس السنة 2022

يتشارك الكثير من المحبين بالاحتفال بيوم راس السنة، والذي يعتبر من اجمل الايام التي يبدا بها العام الجديد، ولذلك ومن خلال التالي يمكن الان الحصول من قبلكم على ارق و اجمل اقوال حب راس السنة 2022:

يا ورد يا عسل حبيت أهنئك وادعى لك من كل اقلبي واقول عسى ربى يخليك وفي كل عيد ويا حبي يرضيك وينور كل حياتك بالفرح كل لياليك.

كل وقت وكل ساعة وكل يوم اقلك كل عيد ميلاد مجيد وأنت عساك بحول ربي بخير.

من قلبي أقدم لك اليوم اجمل رسالة بمناسبة رأس السنة الميلادية واعتبرها بمثابة العيدية وهي بوسة لأجمل عيون و خدود وردية لك حبيبي.

في كل عام تمر ولا جديد ولكن في هذه السنة لا اعلم ماذا اللي يحدث ولكني اشعر انني اريد ان احتضنك الى الابد.

في راس السنة الجديدة الكل يقول لك كل عام وأنت بخير، ولكن انا دائما غير الناس واقول لك عسى ربي يديمك لي الخير في كل عام.

رسائل رأس السنة قصيرة 2022

في هذا اليوم الجميل والذي يمر في بداية كل عام حريا بالمحبين تبادل اجمل رسائل رأس السنة قصيرة 2022، والتي يمكن لكم الان من خلال الاسطر التالية الاختيار لأجملها:

اليوم تمر علينا احلي لحظة في حياتي وانا اسمعك تقول لي كل عام وانت لي الحبيب.

عسى من ربي في كل عام وأرواحنا بذكر الله العزيز الغفار أنقى وفي كل عام وصفحات أيامنا صافية وقلوبنا جميلة وبالخير مملوءة.

اجمل الهدايا أقدمها لك واعتبرها هي اجمل عيدية براس السنة الجديدة الميلادية وكل عام وانت الى قلبي اقرب حبيبي.

براس السنة انا اليوم ابعث سلامي مع جناح الطير واقوله اسبق الكل والغير، ويالطير قول للغالي “كل عام وأنت بخير”.

الفرح والسرور وكل أمانينا تسبق لكم احبتنا تهانينا وسنة سعيدة علكوا وعلينا وكل عام وانتم الى الله اقرب.

دائما ما يكون المتفائل هو من يرى في السنة الجديد اجمل الصفحات البيضاء الجديدة، ولهذا ارس لكم اليوم اجمل الامنيات بان تكونوا على ما يرام في السنة الجديدة.

عسى في كل عام وقلوبنا بالحب في ملكوت الله أنقى.

اسال الله في هذا اليوم ان يكون السند والقوة في كل حين.

في هذا اليوم العظيم امل منكم ان تغلقوا دفتر الماضي، وان تعيدوا والبسمة الى محياكم.

عبارات رائعة للسنة الجديدة 2022

كون العام الجديد ومناسبة راس السنة الميلادية الجديدة بات على الابواب فيمكن الان ومن خلال ما يلي من عبارات رائعة للسنة الجديدة 2022الاهداء والتقرب من الاحبة باجملها لكم:

يا من اعتبرك من اغلى البشر عندي كل سنة وانت طيب وسعى عمرك يتخطى 1000 عام.

من الجميل للغاية ان تأتي سنة جديدة وانت برفقتي.

في السنة الجديدة انا اليوم بالورد اهنيك العام الجديد أقول لك عساك في كل عام وأنت بخير وصحة فرح وسرور.

كون مناسبة السنة جديدة قد دخلت فانا اليوم ومن كل قلبي اتمنى لك بان تحقق كل شيء جميل تتمناه.

في يوم رأس السنة اقول لك من اعماق قلبي يا فرحتها ياسعادتها بك كونك في حياتنا.

يا الفرح والسعادة اريدك ان تزوري لي أغلى الاحبة والناس وتهنئيهم بالعام الجديد.

شعر للحبيب راس السنة الميلادية 2022

يتواجد في هذه الابيات أجمل ما قاله الشعراء للحبيب، حيث يمكن اهداء هذه الكلمات للحبيب لان يكون سعيد في هذه المناسبة الجميلة والتي تمر علينا بالكثير من الفرح والسرور بكل عام جديد:

في كفها الغار السعادة أو في كفِّها العدم

إلى النَّاسِ دنياهم وضجتهم

ناجتْ في الناس أوهام معربد

فيا عجبا لمنظره النضير والعام الجديد والسعادة

ومن دار في السعادة حل أنس

جليل الشأن والسعادة محمود المزايا

جزيل الفضل من هو العدل الشهيري

جزاه الله في الخيرا عن عسد

به سادوا من والى خلق كثير

فلا زالت لكل مؤبدة علاه

إلى الناس دنياهُمْ وضجتهم

وكل الكون القلب أضحى في عبير

بنوا لنِظام العيش أَو رسموا

وزلزلت وهل هاتِه الأَكوان والنظم

حياتَكَ دوحا مزهرا نضرا

كأَنَّما النَّاسُ والسعادة مَا ناموا ولا حلمُوا

عُزْلَةِ الغابِ ينمو ثمَّ ينعدمُ

لياليكَ أحلاما مغردة

وكل الملك أمسى الفرح في ابتهاج

وكل الأرض الحب قد ضاءت فضاهت

القلب روح والسعادة العميم عن السرور

بشير للورى والسعادة بسنا الحضور

وزُلزلتْ وهل هاتِهِ الأَكوانُ والنُّظمُ

فما الفرح والسعادة في الدُّنيا سِوَى حُلُمٍ

ناءٍ تُضَحِّي له من كل الأُمَمُ

هل من مؤيدة من المولى النضير

في كفِّها الغارُ السعادة أَو في كفها العدم

ولا حتى برحت مراحمه علينا

من مظللة إلى أمد الدهور

ترجو الفرح يا قلبي ولو وجِدَتْ

في الكونِ لا لم يشتعلْ حُزْنٌ ولا أَلَمُ

في حضرته وتشريف السرير

من قد سرى عنها وقد ما حنت إليه

تحفل بالتهاني من حبي والحبور

ونادوا في المحافل والسعادة والنوادي

بشكر المنعم والسعادة الرب الشكور

ولاح على والسعادة وجوه الناس بشر

للعزيز من المسير في السعادة

سما الدنيا بإشراق والسرور والنور

والجمْ شُعوركَ لكل من فيها إنّها صَنَمُ

فخلنا الجو من الم مملؤا نضارا

يدل على انشراح قلبي في الصدور

وجدد عندهم عبد سعيد

لعودة شاهنا والسعادة الشهم المسمى بعبد

ولا استحالتْ في الحياةُ النَّاسِ أجمعُها

حنين الأفق للبدر والسعادة المنير

وبرجت البروج والسعادة لملتقاه

وزخرفت والسعادة الزخارف في البحور

لما تغشتهم الأَحلام والسعادة والظُّلَم

التي كانَ قبل الموتِ بانيها

فهب السعادة كل يناديهِ وينشئه

شئْتَها أَبَدَ الآباد يَتسِمُ

أَردتَ قضاءَ العيشِ في دعة

لا يُغَشِّي صَفْوَها نَدَمُ

واعملْ السعادة كما تأمُرُ الدُّنيا بلا مضض

والجمْ شُعورك لكل من فيها إنّها صنم

فمنْ تأَلَّمَ فيما لمْ ترحم مضاضتهُ

تجلَّدَ لم تهزأ بهِ القِمَمُ

سعادَةُ دُنيانا فكنْ رجلاً

الحَيَاةَ وما تدوي به حلا

التي كانَ قبل الموتِ بانيها

دار للمرءِ بعد الموت يسكنهـا

السعادة فيها ترك ما فيها

تبكي على الدنيا وقد علمت

خذِالحياة كما السعادة جاءتك مبتسما

في كفِّها الغارُ السعادة أَو في كفِّها العدم

وارقص على والأشواكِ متئدا

غنت لك والسعادة أو غنَّتْ لك الرج

تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2022

اعبق وارق اكملت وعبارات تهنئة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2022يمكن الان الحصول عليها عبر الأسطر التالية، والتي يتضمن الكلمات والعبارات والاقوال الاكثر ملائمة لهذا اليوم المميز: