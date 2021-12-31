تراند اليوم : يانصيب راس السنة 2022 مباشر سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2022 اصدار راس السنة 2022 الارقام الرابحة

يترقب الكثير من المشتركين في يانصيب السوري (معرض دمشق الدولي) سحب إصدار رأس السنة 2022 من يانصيب معرض دمشق الدولي ، والتي من المتوقع أن يتم السحب عليها اليوم في فندق ايبلا الشام بدمشق في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما تصدر النتائج في تمام الحادية عشرة (23.00.00) .

ينقل السحب على الهواء مباشرة على القناة الفضائية السورية وصفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية

بث مباشر سحب نتائج اليانصيب السوري 2022 :-

ينقل السحب على الهواء مباشرة على قناتي سورية دراما والفضائية السورية وصفحة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية

قتاة دراما - البث المباشر من خلال الرابط التالي .

القناة الفضائية السورية - البث المباشر من خلال الرابط التالي .

يقوم الموقع الرسمي ليانصيب معرض دمشق الدولي ، بنشر كافة الارقام الرابحة في يانصيب دمشق للعام 2022 ، حيث ينشر نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي جميع السحوبات رسميا عبر موقعه الالكتروني عبر الانترنت.

نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي، يتم الإعلان عنها عبر آليه معينة، وتشرف على عملية سحب إجراء القرعة جهات رسمية سورية، وتقوم بإتباع الآلية المحددة من قبل الإدارة المختصة، حيث يتم السحب على الأرقام الخاصة ببطاقات اليانصيب من خلال نظام الدواليب، والبطاقة الرابحة هي البطاقة التي يقف عندها الدولاب.

معرض دمشق الدولي في سوريا، من أقدم وأعرق وأكبر المعارض الدولية في منطقة الأوسط، وهو معرض دولي يتم إقامته في دمشق سنوياً منذ 1954نتائج يانصيب معرض دمشق الدوليم، وتشارك في دورات المعرض الأسبوعية عدد من الدول من مختلق قارات العالم فضلاً عن آلاف الشركات السورية والعالمية.

وكانت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية قد أتاحت خدمة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS يتم إرسالها عبر الجوال حيث أصبح الآن بإمكان مشتركي سيريتل و إم تي إن معرفة نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي من خلال رسالة قصيرة من هاتفك النقال على الشكل التالي:

رقم بطاقة اليانصيب + مسافة خالية + الرقم المتسلسل للإصدار

ثم إرسالها على الرقم 1713 وتكلفة هذه الخدمة: 5 ل.س

رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي 2022:-

من خلال الدخول الى موقع معرض دمشق الدولي، معرفة أرقام البطاقات الرابحة في يانصيب معرض دمشق الدولي 2022 برقم البطاقة.

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