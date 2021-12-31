تراند اليوم : تهنئة راس السنة للحبيب

تهنئة راس السنة للحبيب اجمل رسائل الحب فى راس السنة 2022ـ من الرسائل الجميلة التي يرغب الكثير من الناس في الاطلاع عليها ونقلها إلى موبايلاته لإرسالها، حيث تَتبعثَر القُلوب بأجمل الكَلِمات والعِبَارات فِي مُناسبة سَعِيدة مِثل رأس السّنة المِيلاديّة والعَام الجَدِيد، ويَبحث الأحبّة عَن أروع وأحلى كلَام الحُب والغرام يُهدونه إلي أحبابهم مَع بِدَاية السّنة الجَدِيدة، فَما أجمَل عَلاقة الحُب حِينَما تمرّ عَليها الأيّام والسّنوات وهي تتواصل وتستمر وتكبر، لِذَلك اخترنا اجمل رسائل حب لراس السنة 2022 تُعبّر عن أسمّي وأرقَي مَشاعر الحب، يتبادلها الحبيب مع محبوبته فِي هَذِه المُناسبة الجميلة التي ينتظرها الأحبَاب بِفَارغ الصّبر ويتمنّون أن تمرّ عليهم السنين ويبقي حُبهم متواصلََا إلي الأبد حتّي يمنّ الله عليهم ويجمع بينهم علي خير، فجمعنا لكم مجموعة وباقة مُميّزة من اجمل رسائل حب لراس السنة 2022.

اجمل رسائل الحب فى راس السنة 2022

الحُب شُعور لا يُوصَف وخُصوصََا حِين تَمرّ عَليه السّنوات، ويَبقي ويَتمدّد مَعها حاملََا فِي هذه الأيّام أجمل المواقف واللحظات التي عاشها الحبيب مع محبوبته، ونرى أن مناسبة مثل رأس السنة هي من أروع المناسبات التي تمر علي الأحبة، لذلك جمعنا إليكُم في هذه الملفة أروع واجمل رسائل الحب فى راس السنة 2022.

كـــل عـــام وحــبــك الأجـمـــل

يا مضـــوي شمعــة ســنيــني

كـــل عــام وأنــت الأول

فــي حــياتـي وقـــلبي وعــيني

-«¤ 2022¤»-

لست أول المهنئين

لكنني أرقهم كلمه..

وأصدقهم مشاعر..

وألطفهم عباره..

أنتقي أحرفي بكل إتقان..

ليس لأني مبدع الكلمه!!

بل لأنني سأوجهها لمن يستحقها

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-«¤ 2022¤»-

مرت سنة

وجت سنة

وراحت سنين

وبتجي سنين

وحبك بقلبي محفــوظ

في كل آن وحين

وكل عام وإنت بخير

يارب آمين!!

-«¤ 2022¤»-

ياحظك

يابختك

مين قدك

انا بقولك

“كل عام وإنت بخير”

-«¤ 2022¤»-

خاااص للغااالين

عمر السنه قرب على

آخر العام وأبي اتزهب للحياة

الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه

بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني

بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه

الأقدام تبقى الأماني في سنتنا

الجديده..

-«¤ 2022¤»-

أتحدى العالم وأنا معاك

وقول للبشر بأعلى صوت أنا أهواك

ومع بداية سنة جديدة أقول يا حبيبي

أنا و قلبي وروحي وإحساسي برضوا معاك

-«¤ 2022¤»-

الوداع

لاني مسافر

و ما ظن راح ارجع

أو نلتقى

-«¤ 2022¤»-

بدقها جلسه في صندوق الوارد

حتى 1 يناير 2022

عشان اكون اول شخص يقول لك

كل عام وانت بخير ياعز الناس

-«¤ 2022¤»-

الله ياسرع الليالي والايام..

الوقت يجري والليالي سريعه..

باقي قليل وتنطوي صفحة العام..

جعل السعاده والسعد في تبيعه..

-«¤ 2022¤»-

يا أغلى البشر والأحباب

سنة جديدة ع الأبواب

ودمعي والله على حد الاهداب

قررت أنسى العتاب

بلا ذنب وبلا أسباب

وأهديك أحلى المسجات

وأتمنى منك أسمع الجواب

-«¤ 2022¤»-

لا تفتح الرساله إلا بعد مثل ما توقعت

تبي تشوف الرساله زين ؟ افتحها

تبي تشوف الرساله زين ؟ افتحها أتمنى لك سنه سعيده

وعسى عامك سعاده

وحب ،،،

تذكر أنا أول من هنأك

-«¤ 2022¤»-

لاتحزن على الامس فهو لن يعود

ولاتأسف على اليوم فهو راحل

واحلم بشمس مضيئة في غد جميل وعام جديد 2022