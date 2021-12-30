تراند اليوم : قيامة عثمان الحلقه 77 مترجمة للعربية كاملة HD اعلان قيامة عثمان 78 : مقتل الوزير علم الدين شاه

تشهد قيامة عثمان 78 نهاية الوزير علم الدين شاه على يد الغازي عثمان عقاباً له على تعاونه مع الصليبين ومحاولات تدمير جهوده لتأسيس الدولة العثمانية.

كما تشهد قيامة عثمان الحلقة 78 عودة شقيق عثمان غندوز لصوابة ووقوفه لجانب عثمان.

وفي أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 77 يدخال الغازي عثمان إلى اينغول بمساعدة كوسيس ويحرقون سوقها الذي كان يخطط علم الدين شاه بجعله مركزاً للتجارة بين المناطق التركية والتركمانية والولايات الصليبية.

ويعود عثمان لمقر قبيلة الكاي ويتشاجر مع أخيه غندوز ويعاتبه على وقوفه بجانب علم الدين شاه.

تورغوت ألب يتزوج من ماري بموافقة أخيها كوسيس.

عثمان يذهب لمقر علم الدين شاه ويهينه ويضع السيف على رقبه.