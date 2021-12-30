تراند اليوم : توقعات ليلي عبد اللطيف عن ليبيا 2022 ,,, توقعات ليلى عبد اللطيف 2022 ليبيا وتفاصيل حدوث عملية اغتيال كبيرة

أعلنت ليلي عبد اللطيف توقعات 2022 ليبيا حيث تشهد أحداثاً دراماتيكية سريعة، أبرزها سطوع نجم سيف الإسلام القذافي وسيطرته على مقاليد الحكم في ليبيا، كما بينت توقعات ليلي عبد اللطيف 2022 عن ليبيا أن حفتر سيواجه العديد من المصاعب وسيعود مسلسل الاغتيالات من جديد للبلاد.

توقعات ليلي عبد اللطيف لليبيا عام 2022

الازمة الليبية تشمل تطورات بالغة الاهمية، وتوقعت ان حفتر استلم ليبيا لفترة قصيرة، وتكشف انها تري من خلالها حفتر والسراج خارج الواجهة السياسية لأمر ما، وتتوقع ان اسم سيف الاسلام القذافي الي الواجهة وبقوة اما اي شخصية ليبية سو تأتي او سوف ترحل، تشهد ليبيا عملية اغتيال كبيرة تهز الشعب الليبي ترافقها حركة عسكرية على الحدود المصرية وكشفت انها تري الجيش المصري على الحدود الليبية بشكل كبير ومفاجئ وسريع، بداية النهوض من الازمة الليبية من بداية 2022الي ربيع2022تقريباً على صعيدها الاقتصادي والسياسي، واتفاقات دولية عربية علي النفط والغاز الليبي، وكشفت ان دور فعال لجميع القبائل الليبية ان تطرد اي شخص غريب على الاراضي الليبية. وسوف يكون في منتصف العام2022وستتمكن الامارات ومصر وبعض الدول الاجنبية من مساعدة ليبيا في اعادة اعمار ليبيا.